Trường chuyên Trần Đại Nghĩa đề xuất lịch khảo sát vào lớp 6

Trước khi dịch bệnh bùng phát, dự kiến ngày 12-6 học sinh sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong 90 phút để làm căn cứ xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát căng thẳng, Trường Trần Đại Nghĩa đã dừng lịch thu hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6 cho đến nay.

Tuy nhiên mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP đề xuất việc tuyển sinh lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa diễn ra ngày 16-8 nếu dịch bệnh đạt ở mức bình thường mới.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Theo đó, văn bản đề xuất như sau: việc tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ diễn ra vào sáng hoặc chiều 16-8 (chung ngày với thi tuyển sinh lớp 10 nếu UBND TP phê duyệt phương án thi vào lớp 10) để đảm bảo tuyển chọn được các học sinh có năng lực phù hợp.

Lý do Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra cho việc tổ chức thi chung một ngày sẽ thuận lợi do tập trung nhân sự ra đề, in sao chung với tuyển sinh lớp 10, coi thi, chấm thi cùng mốc thời gian ở 2 điểm chấm khác nhau sẽ giảm nhiều thời gian tổ chức.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường trung học công lập duy nhất ở TP.HCM được tổ chức kỳ khảo sát đầu vào lớp 6, tất cả các trường THCS công lập còn lại trên địa bàn đều tuyển sinh lớp 6 bằng cách xét tuyển. Hằng năm, tỉ lệ chọi vào lớp 6 trường này là 1 chọi 8.