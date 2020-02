Dịch virus corona: Số người chết tăng lên 492 người, hơn 900 bệnh nhân đã phục hồi, Trung Quốc chuyển sân vận động thành bệnh viện, ưu tiên các trường hợp nhiễm bệnh nhẹ

Số người chết do virus corona mới trên toàn thế giới vượt qua 490 người, số ca hồi phục trên 900 người

Số ca tử vong được xác nhận do dịch virus corona của Trung Quốc đã tăng lên ít nhất là 490, sau khi chính quyền ở tỉnh Hồ Bắc báo cáo thêm 65 trường hợp tử vong mới vào thứ Tư (5/2).

Trong bản cập nhật hàng ngày của mình, số liệu từ Ủy ban y tế ở Hồ Bắc, nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cũng cho thấy sự gia tăng các ca nhiễm được xác nhận với 3.156 trường hợp mới, đưa tổng số nhiễm trong tỉnh lên 16.678. Số người chết trong tỉnh hiện là 479. Sự gia tăng này đánh dấu một kỷ lục hàng ngày khác về số ca tử vong trong khu vực. Số ca nhiễm trên cả thế giới là hơn 23.800.

Theo số liệu mới nhất, được công bố vào sáng thứ Tư, hơn 2.500 bệnh nhân đang điều trị ở Hồ Bắc đã ở trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Số bệnh nhân phục hồi cũng tăng lên. Cho đến sáng ngày thứ Tư (5/2), đã có trên 900 bệnh nhân phục hồi được báo cáo.

Hơn 20 quốc gia đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Một số chính phủ đưa ra các hạn chế du lịch và các hãng hàng không đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

WHO cho biết hôm thứ Ba rằng các biện pháp kịch tính mà Trung Quốc đã thực hiện đã cung cấp một "cửa sổ cơ hội" để ngăn chặn lây truyền, đồng thời kêu gọi đoàn kết toàn cầu hơn để chống lại virus.

Cũng trong hôm thứ ba, Hồng Kông đã báo cáo ca tử vong đầu tiên vì virus này. Đây là ca tử vong thứ 2 được báo cáo ngoài đại lục Trung Quốc, ca trước đó là một người đàn ông Vũ Hán du lịch tới Philippines và chết tại đây.

Một tình nguyện viên trong bộ đồ bảo vệ hướng dẫn một máy bay không người lái phun thuốc khử trùng tại làng Zhengwan ở Handan, tỉnh Hà Bắc, để đối phó với sự bùng phát của virus corona. Ảnh: Nhật báo Trung Quốc qua Reuters

Bộ Y tế Indonesia cho biết phòng thí nghiệm có tất cả các thiết bị cần thiết để phát hiện virus corona mới

Bộ Y tế Indonesia cho biết họ có tất cả các nguồn lực cần thiết để kiểm tra bệnh nhân có nhiễm chủng mới của virus corona hay không. Điều này được đưa ra sau khi các báo cáo phương tiện truyền thông cho rằng Indonesia, nơi không có trường hợp nào được phát hiện cho đến nay, thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu y sinh của Bộ Y tế, tiến sĩ Vivi Setiawaty cho biết Indonesia đã tuân theo các hướng dẫn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra từ cuối tháng 12, khi phát hiện ra chủng virus corona mới.

Tiến sĩ Setiawaty cho biết danh sách kiểm tra của WHO bao gồm việc mua các thuốc thử đặc biệt - một chất hoặc hợp chất được sử dụng trong phân tích hóa học - sẽ phản ứng với virus corona. "Chúng tôi đã chạy qua danh sách kiểm tra những thuốc thử nào chúng tôi cần để chúng tôi có thể chạy thử nghiệm. Indonesia đã có được các thuốc thử như vậy và chúng tôi có thể thực hiện các xét nghiệm theo các khuyến nghị do WHO ban hành", bác sĩ nói thêm.

Tiến sĩ Setiawaty cho biết phòng thí nghiệm của Bộ hiện có khả năng thử nghiệm tới 1.200 mẫu. Cô cũng nói rằng cơ sở và tất cả các công nhân thực hiện các bài kiểm tra đã nhận được chứng nhận của WHO.

Ống nghiệm có nhãn tên virus corona trong hình minh họa này được chụp vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. (Ảnh chụp: Reuters/Dado Ruvic)

FDA ủy quyền cho các phòng thí nghiệm khác sử dụng thử nghiệm do CDC phát triển

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết hôm thứ ba họ đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp để cho phép các phòng thí nghiệm đủ điều kiện sử dụng xét nghiệm virus corona Vũ Hán do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ phát triển. Trước đây, CDC là phòng thí nghiệm duy nhất ở Hoa Kỳ có thể thử nghiệm loại virus corona mới.

Chẩn đoán được phép sử dụng cho những bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí CDC để xét nghiệm và bởi các phòng thí nghiệm đủ điều kiện được chỉ định bởi CDC hoặc được chứng nhận để thực hiện các xét nghiệm có độ phức tạp cao. Xét nghiệm có thể phát hiện virus corona Vũ Hán từ gạc mũi hoặc miệng.

Tính đến thứ hai, CDC đã có 260 bệnh nhân đang được điều tra về virus - 11 người đã cho kết quả dương tính, 167 âm tính và 82 vẫn đang chờ xử lý.

Có 11 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona mới ở Hoa Kỳ, 6 trường hợp đã được xác nhận ở California, 1 ở Massachusetts, một ở bang Washington, 1 ở Arizona và hai ở Illinois.

Kết quả âm tính không loại trừ nhiễm virus, FDA lưu ý trong thông cáo báo chí, thêm rằng kết quả âm tính phải được kết hợp với các quan sát lâm sàng, lịch sử bệnh nhân và thông tin dịch tễ học.

Một bác sĩ nhìn vào hình ảnh CT phổi tại khu cách ly ở Vũ Hán. Ảnh: AFP

Anh giải trình bộ gen của virus corona nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của virus

Bằng cách giải trình tự bộ gen của virus, cơ quan y tế Anh Quốc cho biết họ đã cung cấp thông tin có giá trị về bất kỳ đột biến nào của virus theo thời gian và cho phép cải thiện sự hiểu biết về cách thức lây lan của virus.

Sau khi giải trình tự bộ gen của virus này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về căn nguyên của căn bệnh này, dự đoán hành vi của nó và tìm hiểu cách khắc phục nó", Bộ trưởng Y tế, Matt Hancock, cho biết trong một tuyên bố.

Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về virus corona Vũ Hán và các nhà khoa học trên khắp thế giới đang chạy đua để thu thập dữ liệu và phát triển một phương pháp điều trị.

Các quan chức y tế ở Thái Lan cho biết họ đang điều trị cho một bệnh nhân kết hợp thuốc HIV và cúm, trong khi một công ty dược phẩm sinh học đang làm việc để xem liệu thuốc kháng virus được sử dụng để điều trị Ebola cũng có thể chống lại các triệu chứng của coronavirus.

Trung Quốc ưu tiên các trường hợp nhiễm corona nhẹ với sắp xếp bệnh viện tạm thời

Trung Quốc đã chuyển đổi một sân vận động và 2 trung tâm hội nghị ở thành phố Vũ Hán trung tâm thành các bệnh viện tạm thời, tạo thêm 3.800 giường cho bệnh nhân nhiễm virus corona mới với các triệu chứng nhẹ và các trường hợp nghi ngờ.

Ba cơ sở tạm thời mới ở Vũ Hán sẽ điều trị các trường hợp nhẹ của coronavirus. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các nhà chức trách đang lên kế hoạch xây dựng thêm 8 cơ sở y tế tạm thời và đang huy động các đội y tế và thiết bị dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp ở 20 tỉnh để đến Vũ Hán cho nhân viên các trung tâm.

Các mô-đun chăm sóc sức khỏe di động kiểu này bao gồm nhân viên dự bị y tế ở mỗi tỉnh trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai. Mỗi phòng đều được trang bị thiết bị y tế cần thiết.

Jiao Yahui, phó giám đốc của Cục quản lý y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết chính phủ đang hy vọng rằng bằng cách cách ly bệnh nhân và các trường hợp nghi ngờ có triệu chứng nhẹ, sự lây lan của bệnh sẽ giảm trong cộng đồng.

Ngoài ra, chính phủ cũng đang gửi 1.400 y tá từ khắp đất nước đến làm việc tại các cơ sở mới. Do thiếu giường, một số lượng lớn bệnh nhân đã được yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Jiao cho biết điều quan trọng là phải điều trị bệnh nhân ở giai đoạn đầu vì tỷ lệ tử vong cao ở Vũ Hán cho thấy việc điều trị chậm trễ có thể làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong của bệnh. Các chuyên gia y tế khác cũng đồng ý rằng ưu tiên hàng đầu là giảm số lượng các trường hợp bệnh nhẹ để tránh phát triển thành nghiêm trọng hoặc nguy kịch.