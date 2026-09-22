Đi làm mà không biết cách từ chối 5 yêu cầu này, bạn sẽ mãi là “osin” của cả phòng, làm thay việc người khác

Không ít nhân viên bắt đầu bằng một lần giúp đồng nghiệp cho kịp deadline, rồi dần thành người được gọi tên mỗi khi ai đó bận, quên việc hoặc không muốn xử lý phần khó. Vấn đề không nằm ở lòng tốt, mà ở chỗ bạn không thiết lập giới hạn. Từ chối khéo không phải là ích kỷ; đó là cách bảo vệ thời gian, hiệu suất và trách nhiệm nghề nghiệp của chính mình.

1. "Bạn làm hộ mình phần này được không?" khi đó vốn là việc của họ

Nếu đồng nghiệp chỉ muốn bạn hướng dẫn một lần để họ tự làm, đó là hỗ trợ hợp lý. Nhưng nếu họ thường xuyên chuyển cả phần việc sang bạn, đừng nhận thay theo quán tính. Bạn có thể nói: "Mình có thể chỉ bạn cách xử lý trong 10 phút, nhưng phần này bạn cần tự hoàn thiện để kịp tiến độ chung". Cách này vẫn giữ tinh thần hợp tác mà không biến bạn thành người gánh trách nhiệm.

2. Những yêu cầu "gấp lắm" nhưng người nhờ đã trì hoãn từ lâu

Việc của người khác không tự động thành việc khẩn cấp của bạn chỉ vì họ quên hoặc để sát hạn mới nhờ. Trước khi đồng ý, hãy kiểm tra lịch làm việc và việc ưu tiên của mình. Một câu trả lời phù hợp là: "Hiện mình đang có hai đầu việc cần xong hôm nay nên chưa thể nhận thêm. Bạn thử trao đổi với quản lý để sắp xếp lại ưu tiên nhé". Khi từ chối, hãy rõ ràng và ngắn gọn thay vì hứa điều bản thân không thể làm.

3. Lời nhờ vả ngoài giờ lặp lại thành thói quen

Hỗ trợ một lần trong tình huống thật sự khẩn cấp là chuyện bình thường. Nhưng nếu tin nhắn tối muộn, yêu cầu làm cuối tuần hay nhờ xử lý việc riêng liên tục xảy ra, bạn cần đặt ranh giới. Có thể phản hồi: "Mình sẽ xem vào giờ làm ngày mai. Nếu việc này cần xử lý ngay, bạn vui lòng báo quản lý trực ca". Việc nhận quá nhiều đầu việc dễ dẫn đến quá tải và làm giảm chất lượng chung.

4. Những yêu cầu mơ hồ, không có người chịu trách nhiệm

"Cả phòng đang cần người làm", "Bạn xử lý tạm đi", "Cứ làm trước rồi tính" nghe có vẻ vô hại, nhưng dễ khiến bạn gánh một việc không rõ phạm vi, thời hạn hay người phê duyệt. Đừng bắt tay vào làm ngay. Hãy hỏi lại: "Ai là người phụ trách chính và kết quả cuối cần đạt là gì?" Nếu không có câu trả lời rõ ràng, bạn có quyền chưa nhận việc.

5. Việc mới làm hỏng cam kết quan trọng bạn đang có

Không phải mọi yêu cầu từ sếp đều cần trả lời "không" thẳng thừng. Khi bị giao thêm việc trong lúc đang quá tải, hãy đưa ra dữ kiện và nhờ sếp xác định thứ tự ưu tiên: "Em có thể nhận việc này, nhưng hiện em cần hoàn tất A và B trước thứ Sáu. Anh/chị muốn em lùi hạng mục nào để bảo đảm chất lượng?". Đây là cách từ chối khôn ngoan: không chống đối, không than phiền, nhưng buộc việc phân bổ nguồn lực trở nên minh bạch.

Nguyên tắc đơn giản là: Đừng trả lời ngay bằng một cái gật đầu. Hãy xác định yêu cầu có thuộc trách nhiệm của bạn không, có thật sự khẩn cấp không và có ảnh hưởng đến việc chính không. Sau đó, từ chối với thái độ bình tĩnh, lý do ngắn gọn và một lựa chọn thay thế nếu phù hợp.