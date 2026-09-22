Đúng ngày Thu Phân 23/9, 3 con giáp này đón lộc lớn, công việc có tin vui, tình duyên cũng lên hương

Ngày 23/9 rơi đúng vào tiết Thu Phân, thời khắc ngày và đêm dài bằng nhau, âm dương cân bằng tuyệt đối trong năm. Đây cũng là ngày Canh Tý, Can Canh thuộc Kim sinh ra Chi Tý thuộc Thủy, tương sinh êm thuận ngay trong lòng ngày, nên vốn đã được xem là ngày cát. Chi Tý của ngày còn tam hợp cùng Thìn và Thân để tạo thành Thủy cục, như ba dòng nước cùng chảy về một hướng, tiếp sức cho nhau thay vì tản mát. Nhờ vậy, tuổi Tý, Thìn và Thân cùng đón niềm vui trong ngày này, nhưng mỗi tuổi lại rực rỡ ở một mảng khác nhau.

Tuổi Tý đón lộc lớn

Tuổi Tý là chủ nhân thật sự của ngày này, khi chi Tý chính là gốc tạo nên toàn bộ thế hợp, lại được chính Can của ngày sinh trợ thêm sức mạnh. Tài lộc trong ngày này nổi bật hơn hẳn hai mảng còn lại: một khoản tiền từ nhiều nguồn nhỏ lẻ có thể bất ngờ cộng dồn thành một con số đáng kể, hoặc một giao dịch đàm phán dở dang từ trước bỗng chốt xong với mức giá tốt hơn mong đợi.

Người tuổi Tý kinh doanh cũng dễ thấy dòng tiền vào ra cân đối, thậm chí có khoản tưởng đã mất lại bất ngờ được hoàn về đúng lúc cần đến. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Khi lộc đến, hãy trích ngay một phần để xử lý dứt điểm những khoản tồn đọng, thay vì để khoản tiền mới cuốn theo những chi tiêu phát sinh.

Tuổi Thân công việc có tin vui

Tuổi Thân là một góc của thế tam hợp Thủy cục, và mảng nổi bật nhất trong ngày này chính là công việc. Một quyết định quan trọng từng cân nhắc nhiều ngày có thể được thông qua đúng lúc tuổi Thân trình bày với sự tỉnh táo và khách quan hiếm có, khiến người nghe khó lòng phản bác.

Một tin vui về công việc, có thể là một đề xuất được duyệt, một dự án được giao thêm trọng trách, hay một lời mời hợp tác đáng cân nhắc, đều có xu hướng đến trong ngày này. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Tận dụng ngay sự tỉnh táo hiếm có này để giải quyết dứt điểm một việc còn lửng lơ, đừng để niềm vui trước mắt khiến mình chủ quan bỏ ngỏ những chi tiết nhỏ.

Tuổi Thìn tình duyên lên hương

Tuổi Thìn là góc còn lại của thế tam hợp, và mảng tỏa sáng nhất trong ngày này là tình duyên. Với người đang độc thân, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường có thể mở ra một sự rung động bất ngờ, đến từ một người quen cũ lâu ngày không liên lạc hoặc một lời giới thiệu tình cờ.

Với người đã có đôi có cặp, đây là ngày dễ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng ấm áp, gỡ được một khúc mắc đã âm ỉ từ trước mà không bên nào phải tổn thương. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Đừng ngại là người chủ động nhắn tin hay bắt chuyện trước, tình duyên trong ngày này ưu ái sự chân thành hơn là sự chờ đợi.

Cả ba tuổi Tý, Thìn và Thân đều đang cùng đứng trong một thế hợp Thủy cục đúng vào ngày Thu Phân, thời khắc cân bằng nhất của cả năm, nên niềm vui đến với mỗi tuổi tuy khác mảng nhưng cùng một gốc. Điều đáng nhớ là lộc, tin vui hay duyên lành đều chỉ là điểm khởi đầu, cách mỗi người đón nhận và vun đắp tiếp theo mới là thứ quyết định niềm vui ấy ở lại được bao lâu. Một khoản tiền được quản lý cẩn thận, một quyết định công việc được theo sát đến cùng, hay một tình cảm được chăm sóc đều đặn sau ngày hôm ấy, đều là cách giữ trọn vẹn những gì Thu Phân năm nay mang lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.