Đi chụp ảnh cưới, thấy mặt nhân viên trang điểm mà lòng tôi dậy sóng

Theo như kế hoạch thì hơn 1 tháng nữa là tới đám cưới của tôi. Với tôi, ngày cưới là một ngày trọng đại. Thế nên, tôi muốn lễ cưới của mình phải diễn ra một cách chỉn chu, hoành tráng nhất có thể.

Tường, chồng sắp cưới của tôi, từng có một đời vợ. Họ mua một căn hộ ở trung tâm thành phố nhưng khi chia tay, Tường đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ và con trai. Anh ra đi tay trắng, bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp. Sau 4 năm, anh cũng có trong tay vốn liếng kha khá và một căn nhà ở ngoại ô, cũng là nơi mà chúng tôi sống. Về quá khứ của chồng sắp cưới, tôi ít khi hỏi đến. Thỉnh thoảng anh bảo đến chở con trai đi chơi hay cho tiền con trai đóng tiền học, tôi vẫn vui vẻ, không nghĩ ngợi nhiều. Dù chia tay, anh vẫn là một người cha có trách nhiệm với con, vậy là điều tốt.

Hôm chủ nhật, chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Tôi muốn đến tiệm mình đã xem trước trên facebook nhưng Tường lại dẫn tôi đến một tiệm khác. Anh quảng cáo tiệm này với những lời lẽ có cánh như nhân viên trang điểm có kinh nghiệm, trang điểm kĩ càng, đẹp tự nhiên; thợ chụp ảnh có tâm, biết cách hướng dẫn tạo dáng... Anh còn nói có quen biết với nhân viên ở tiệm nên sẽ được giảm chi phí chụp.

Đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy Tường rất thân thuộc với mọi người. Họ thấy anh cũng chào hỏi, trò chuyện thân thiết. Tôi ngồi xem mấy album cưới thì nhân viên trang điểm từ phòng chụp ảnh bước ra. Vừa thấy chị ấy, lòng tôi đã dậy sóng. Đó chẳng phải là vợ cũ của Tường sao?

Thấy tôi nhìn chằm chằm mình, chị Mẫn bật cười, nói rằng dù đã ly hôn nhưng anh chị vẫn xem nhau như những người bạn thân thiết. Chị còn hứa sẽ trang điểm cho tôi thật đẹp, nhất định sẽ giúp tôi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Dù nói thế nhưng trong lúc chụp ảnh cưới, tôi thấy chị Mẫn thường hay thất thần, mắt có lúc đỏ hoe. Mấy nhân viên khác trêu chọc, chị ấy còn nói do bụi bay vào mắt chứ còn tình yêu đâu nữa mà ghen với hờn. Rồi khi chị chỉnh cổ áo cho Tường, khi chỉnh dáng cho chúng tôi, tay chị có đôi lúc đụng chạm với tay chồng sắp cưới của tôi. Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay do cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau nhưng tôi thấy khó chịu lắm.

Trên đường về, tôi bộc bạch cảm xúc với Tường thì anh nói tôi ghen tuông vô cớ. Nhưng linh cảm cứ mách bảo giữa anh và vợ cũ vẫn còn điều gì đó giấu giếm tôi. Tôi có nên tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa 2 người cũng như kiểm soát chồng sắp cưới kĩ càng hơn không?