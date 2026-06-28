Không thể tin được, chỉ với 15k có thể nấu ra món ngon đến thế này, bất chấp nắng nóng ăn vẫn "cuốn"

Giữa những ngày nắng nóng, nhiều người chỉ mong có một món gì đó thanh nhẹ, dễ ăn nhưng vẫn đủ đậm đà để "đánh bay" cả nồi cơm. Không cần nguyên liệu đắt tiền, chỉ với khoảng 15.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể làm được một món ngon khiến cả nhà xuýt xoa.

Món ăn có vị chua ngọt dịu của cà chua, đậu phụ mềm béo quyện cùng nấm kim châm giòn nhẹ, nước sốt sánh mịn chan lên cơm cực kỳ đưa miệng. Điều đặc biệt là món không hề ngấy, càng hợp trong những ngày oi bức khi ai cũng ngại đồ nhiều dầu mỡ.

Nguyên liệu

1 bìa đậu phụ: 5.000-6.000 đồng.

1 quả cà chua lớn: khoảng 3.000 đồng.

1/2 bó nấm kim châm: khoảng 5.000 đồng.

Hành lá, hành khô, nước mắm, hạt nêm, tiêu, dầu ăn.

Cách làm

Ảnh minh họa

Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn, chiên sơ hai mặt cho vàng nhạt rồi gắp ra.

Cà chua rửa sạch, thái hạt lựu. Phi thơm hành khô, cho cà chua vào xào đến khi mềm, nêm chút hạt nêm rồi dùng thìa dằm để tạo phần sốt sánh.

Tiếp theo cho khoảng nửa bát nước vào chảo, đun sôi rồi cho đậu phụ vào om khoảng 3-4 phút để thấm vị.

Cuối cùng cho nấm kim châm đã cắt gốc, rửa sạch vào, đảo nhẹ khoảng 1 phút là được. Nêm thêm chút nước mắm, rắc tiêu và hành lá rồi tắt bếp.

Bí quyết để món ngon hơn

Không nên chiên đậu quá già vì khi om sẽ khó ngấm nước sốt.

Nấm kim châm chỉ cần nấu vừa chín tới để giữ được độ giòn ngọt tự nhiên.

Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể thêm một thìa nhỏ tương cà để nước sốt lên màu đẹp mắt và có vị chua ngọt hài hòa.

Món bình dân nhưng "hao cơm" bất ngờ

Một đĩa đậu phụ sốt cà chua nấm kim châm nóng hổi, chan thêm chút nước sốt lên bát cơm trắng là đủ khiến bữa ăn ngày hè trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Vị mềm của đậu, ngọt thanh của nấm, chua dịu của cà chua hòa quyện tạo cảm giác dễ chịu, ăn mãi không ngán.

Điều khiến nhiều người thích thú là tổng chi phí chỉ khoảng 15.000 đồng nhưng thành phẩm lại đẹp mắt, đầy đặn và đủ cho 2 người ăn. Đây cũng là món rất phù hợp với sinh viên, người sống một mình hoặc các gia đình muốn đổi vị mà vẫn tiết kiệm chi tiêu.