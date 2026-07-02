Có những nguyên liệu ở chợ gần như chẳng ai để ý. Người thì chê "toàn xương", người lại ngại mất công chế biến. Thế nhưng chỉ cần biết cách nấu, chúng lại trở thành món ăn khiến cả nhà tranh nhau gắp.

Đó chính là cổ cánh gà rim nước mắm tỏi ớt .

Giá chỉ khoảng 40.000-50.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với đùi hay cánh giữa, nhưng phần cổ cánh lại có lớp da giòn, thịt săn và đặc biệt rất thấm gia vị. Không ít quán nhậu còn coi đây là món "đắt khách" vì càng gặm càng cuốn.

Ảnh minh họa

Phần gà ít người mua nhưng lại ngon bất ngờ

Nhiều người đi chợ thường bỏ qua cổ cánh gà vì nghĩ ít thịt. Thực tế, đây là phần có tỷ lệ da, thịt và gân khá cân bằng. Khi rim đúng cách, lớp da bóng óng, thịt săn chắc, phần gân giòn nhẹ tạo cảm giác rất thú vị.

Quan trọng hơn, phần này cực kỳ "ăn gia vị". Chỉ cần nước mắm ngon, tỏi và chút đường là đủ tạo nên món ăn thơm nức cả gian bếp.

Nguyên liệu

500g cổ cánh gà.

6 tép tỏi.

2 quả ớt.

2 thìa nước mắm ngon.

1 thìa dầu hào.

1 thìa đường.

Tiêu, hành lá.

Cách làm

Ảnh minh họa

Cổ cánh gà rửa sạch với muối và gừng, để ráo rồi chiên hoặc áp chảo đến khi bề mặt vàng nhẹ.

Pha nước sốt gồm nước mắm, dầu hào, đường, một ít nước lọc và tiêu.

Phi thơm tỏi băm, cho phần nước sốt vào đun sôi rồi cho cổ cánh gà vào rim trên lửa nhỏ khoảng 15 phút.

Khi nước sốt sánh lại, áo đều quanh từng miếng gà, thêm ớt thái lát và hành lá rồi đảo nhanh trước khi tắt bếp.

Bí quyết để món ngon hơn

Nên áp chảo trước để da gà săn lại, khi rim không bị bở.

Rim lửa nhỏ giúp gia vị ngấm sâu vào từng thớ thịt.

Cuối cùng rắc thêm chút tiêu xay và tỏi phi để món ăn thơm hơn.

Càng gặm càng thấy "đáng tiền"

Điều thú vị của món này là không phải kiểu nhiều thịt ăn cho no, mà là cảm giác vừa gặm vừa thưởng thức. Lớp da dai giòn, phần thịt ngọt, gân mềm quyện cùng nước mắm tỏi mặn ngọt khiến người ăn rất khó dừng đũa.

Một đĩa cổ cánh gà rim, thêm bát cơm trắng nóng hoặc vài lon nước mát là đủ cho bữa cơm cuối tuần rôm rả. Nhiều người từng chê đây là phần "rẻ tiền", nhưng sau khi thử lại chủ động dặn người bán để dành mỗi lần đi chợ.

Đôi khi, món ngon không nằm ở nguyên liệu đắt đỏ. Chỉ cần chọn đúng phần, nấu đúng cách, những thứ bình dân nhất cũng có thể trở thành "ngôi sao" trên mâm cơm gia đình.