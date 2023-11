Đến nhà giàu cũng phải "thắt lưng buộc bụng": Chuyện gì đang xảy ra với thế giới hàng xa xỉ những ngày cuối năm này?

Mới đây, tạp chí Financial Times đã có bài phân tích về tình hình kinh doanh của các thương hiệu xa xỉ vào dịp cuối năm 2023, trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát... Bài đăng với tiêu đề: "Luxury groups bid farewell to the 'roaring' pandemic years" (Tạm dịch: Các thương hiệu xa xỉ chia tay những năm đại dịch 'huy hoàng').