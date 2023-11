Đêm diễn đầu tiên của Westlife: Thanh xuân trở lại đầy bồi hồi, các chàng trai hát live vẫn phong độ như ngày nào!

Tối 21/11, đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour của Westlife tại TP.HCM đã diễn ra tại SVĐ Thống Nhất. Sự kiện đánh dấu 12 năm kể từ ngày Westlife mang Gravity Tour đến SVĐ Mỹ Đình hồi năm 2012. 12 năm là hơn 1 thập kỉ, đã có quá nhiều đổi thay đã đến với Westlife bao gồm cả quãng thời gian nhiều năm đóng băng hoạt động. Nhưng rồi cuối cùng, họ vẫn trở lại Việt Nam với đội hình đầy đủ 4 thành viên: Shane, Mark, Kian và Nicky.

Không khó để thấy phần đông khán giả có mặt trên SVĐ Thống Nhất tối 21/11 là những khán giả đã trưởng thành. Họ là những người đã trưởng thành cùng âm nhạc Westlife lẫn 4 chàng trai người Ireland. Từ những ngày nghe đài radio, mải mê dõi theo các chương trình MTV Asia,...

Âm nhạc của Westlife không cầu kì, nhẹ nhàng và dễ nắm bắt, đã len lỏi vào cuộc sống của khán giả Việt Nam lứa 8x, 9x đời đầu. Nhiều người có thể không phải “fan cứng” của Westlife, biết rõ về hoạt động của nhóm và từng thành viên, nhưng tin chắc rằng các giai điệu của Westlife họ đều từng nghe qua thậm chí nằm lòng. Nhiều tốp khán giả từ miền Bắc đã khăn gói vào TP.HCM, hay gần hơn là các tỉnh thành lân cận. Có người ngồi xe lăn đến với Westlife. Không khó để thấy những ông bố, bà mẹ thuở xưa mê mẩn Westlife, nay dắt cả gia đình thậm chí bồng cả con đến đêm nhạc thần tượng.

Khán đài SVĐ Thống Nhất tối 21/11.

Khoảng 19h30, nữ ca sĩ người Philippines ANDREAH có tiết mục mở màn với 5 ca khúc. Chương trình chính thức bắt đầu sau 20h00. Mở đầu đoạn clip giới thiệu đầy nghệ thuật, 4 chàng trai đã chính thức xuất hiện trên sân khấu Việt Nam sau 12 năm. Cả 4 khoác lên mình bộ vest lịch lãm và giọng hát chưa bao giờ bị thời gian bào mòn. Starlight là ca khúc mở màn với giai điệu đầy sôi động, pháo hoa và hoa giấy ngập trời trong đoạn cao trào khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Sau Starlight, bản "siêu hit" Uptown Girl và When You're Looking Like That được vang lên. Westlife và BTC đã có sự lựa chọn mở màn rất tinh ý khi chọn cả 3 ca khúc có giai điệu sôi động để “hâm nóng” bầu không khí.

Tiết mục mở màn của Westlife với ca khúc Starlight.

Westlife mở màn đêm diễn với loạt các bản hit sôi động: Starlight, Uptown Girl, When You're Looking Like That,...

Sau khi khởi động đêm nhạc với các giai điệu sôi động, Westlife tiến vào với thế giới những bản tình ca ngọt ngào nhất trong sự nghiệp. The Wild Dreams Tour là một “greatest hits tour” - tức tour diễn để hát các bản hit lớn nhất của Westlife - thế nên set list có đến hơn 80% là những bài cực kỳ quen thuộc.

Họ đã hát gần như toàn bộ các hit kinh điển nhất của Westlife, được nhiều thế hệ khán giả nằm lòng: Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, What About Now, Mandy, What Makes A Man, Queen Of My Heart, Uptown Girl, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, World Of Our Own, Flying Without Wings.

Gần như chỉ có 2 ca khúc ra mắt vào giai đoạn sau khi nhóm tái hợp là Starlight và Hello My Love, còn ngoài ra đều là các ca khúc mà nhiều thế hệ khán giả đều đã nghe qua nhiều lần. Chính điều này đã khiến cho khán giả có sự kết nối mạnh mẽ với Westlife. Họ đã ở đây, trực tiếp nghe nhóm nhạc thanh xuân của họ hát live. Khán giả được thấy 4 chàng trai bằng xương bằng thịt năm nào còn là những “bạch mã hoàng tử” làm xao xuyến triệu trái tim - nay đã là những quý ông lịch lãm. Đêm nhạc của Westlife thực sự là một hành trình tìm về tuổi trẻ của hàng nghìn khán giả.

Westlife mang khán giả trở về thời thanh xuân.

Điểm sáng lớn nhất của đêm diễn chắc chắn phải kể đến phần giọng hát live tuyệt vời của 4 thành viên. Sau nhiều thập niên, giọng hát của họ vẫn hòa quyện tuyệt vời, các phần chia bè, hòa giọng,... được thực hiện nhuần nhuyễn bởi họ đã quá hiểu rõ giọng hát của nhau sau hàng nghìn buổi diễn trải dài 3 thập niên. Dù màu thời gian cũng ít nhiều ảnh hưởng đến giọng hát, nhưng rõ ràng, chính những “vết xước” khi hát của Westlife càng khiến cho màn trình diễn thêm lay động. Các nốt cao đầy ngẫu hứng của Mark vẫn luôn khiến khán giả thích thú.

Một trong những sân khấu đặc biệt nhất mà Westlife mang đến cho khán giả Việt Nam chính là liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA. Đây là liên khúc mà Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour, chỉ diễn tại một số nơi tiêu biểu như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm. Điều này chứng tỏ Westlife và ekip đã có sự ưu ái nhất định cho khán giả Việt Nam!

Cả khán đài như "vỡ tung" khi loạt giai điệu quen thuộc vang lên: Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Waterloo, Thank You for the Music,... và đặc biệt nhất là Dancing Queen. Các chàng trai vừa hát vừa thực hiện vũ đạo sôi động, tạo nên bầu không khí đậm chất disco với màn hình LED cực kì sặc sỡ. Khán giả đùa rằng như được "gấp đôi thanh xuân" khi trực tiếp nghe Westlife hát các ca khúc của ABBA.

Westlife trình diễn mashup loạt hit của ABBA.

Westlife trình diễn Dancing Queen của ABBA.

Westlife cũng rất nhiều lần thể hiện tình cảm riêng của họ dành cho Việt Nam suốt từ đầu đến cuối chương trình. Họ viết lại lời 1 câu hát trong Seasons In The Sun từ: "Goodbye Michelle, it's hard to die,..." thành "Goodbye Vietnam, it's hard to die". Hàm ý họ thật khó để nói lời chia xa với khán giả Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, khi hát Mandy, Fool Again,... các chàng trai cũng lồng ghép lời hát thành Việt Nam khá nhiều lần, đầy ngẫu hứng nhưng cũng rất đáng yêu. Đặc biệt, khi hát đến bản tình ca kinh điển Nothing's Gonna Change My Love For You, thành viên Mark đã nói to: "Tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt trong sự vỡ òa của khán giả.

Sau gần 2 tiếng trình diễn, Westlife cũng mang đến tiết mục encore kết show với 2 ca khúc có thể xem là nổi tiếng nhất của nhóm: My Love và You Raise Me Up. My Love, bản tình ca làm triệu trái tim say đắm. Nay đã được hát live quá ngọt ngào, khơi gợi lên kí ức thanh xuân ngọt ngào. You Raise Me Up, bản "thánh ca" của cộng đồng fan Westlife - không chỉ là một ca khúc mà còn là một chỗ dựa tinh thần, là nơi chữa lành hàng triệu trái tim. You Raise Me Up với thông điệp hướng thượng, được hàng nghìn giọng hát khán giả hòa cùng với Westlife.

Tất cả tạo nên bầu không khí cực kì xúc động, gieo vào trong lòng mỗi người một niềm hi vọng và một điểm tựa vững vàng. Không ít khán giả dù hoàn toàn xa lạ nhưng đã siết chặt lấy tay nhau trong giai điệu You Raise Me Up. Có những lúc khi ngôn ngữ khó có thể diễn tả thành lời, chỉ âm nhạc mới có thể lên tiếng, và khoảnh khắc Westlife hát You Raise Me Up kết show là một trong những trường hợp như vậy.

Dẫu vẫn có những điều chưa hoàn hảo nhưng đến cuối cùng, giọng hát của Westlife và sự hiện diện của Westlife đã khỏa lấp tất cả. Westlife sẽ còn đêm diễn thứ hai vào tối nay (22/11) với số lượng khán giả đông đảo hơn đêm đầu tiên, hứa hẹn những kỉ niệm khó quên với khán giả và cả 4 “chàng trai miền Tây”.

Đêm diễn đầu tiên kết thúc với nhiều cảm xúc. Westlife vẫn luôn là một điều gì đó thật đẹp, thật hoài niệm và âm nhạc họ mang đến những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Và với khán giả, dù họ có thể không ở quãng thời gian thanh xuân nhưng trong đêm nhạc Westlife, họ thoáng chốc trở lại là những cô cậu bé mơ mộng thuở nào…