Đệ nhất mỹ nhân Kim Hee Sun bỗng thân thiết với Song Hye Kyo khiến fan rần rần, còn rủ "đàn em" đi show chung?

Cách đây ít ngày, Kim Hee Sun bất ngờ có động thái liên quan đến Song Hye Kyo khi gửi xe đồ ăn tới phim trường Now We Are Breaking Up để ủng hộ "đàn em" cùng lời nhắn mùi mẫn: "Em gái yêu quý của chị. Chị cổ vũ cho em".

Điều này khiến fan không khỏi bất ngờ vì trước đó chính Kim Hee Sun từng công khai "dìm hàng" vợ cũ Song Joong Ki khi từng tuyên bố nhan sắc của bộ 3 Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jeon Ji Hyun lép vế so với mình.

Kim Hee Sun có động thái vô cùng thân thiết với Song Hye Kyo khiến nhiều người bất ngờ.

Trong khi hành động của Kim Hee Sun dành cho Song Hye Kyo vẫn còn là chủ đề được nhiều người bàn tán thì mới đây nữ diễn viên đình đám này tiếp tục có động thái đề cập đến Song Hye Kyo.

Cụ thể mới đây, Kim Hee Sun xác nhận sẽ xuất hiện trong một chương trình ẩm thực của đài TV CHOSUN. Lúc này, nữ diễn viên cũng bất ngờ đề cập Song Hye Kyo là một người em rất thân thiết với mình. Thế nên nhiều khán giả đều cho rằng rất có thể đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn sẽ này mời vợ cũ Song Joong Ki xuất hiện trong chương trình để làm bạn đồng hành theo như mô típ của chương trình?

Bài báo bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo khiến khán giả đều cho rằng Kim Hee Sun sẽ mời đàn em tham gia chương trình với vai trò bạn đồng hành.

Nếu như điều này thật sự diễn ra, khán giả sẽ chuẩn bị chào đón màn đổ bộ của các mỹ nhân đình đám xứ Hàn trên sóng truyền hình. Đặc biệt đây cũng sẽ là lần xuất hiện hiếm hoi Song Hye Kyo trên truyền hình kể từ khi làm khách mời trong bộ phim tài liệu của đài OCN cách đó không lâu.