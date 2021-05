Bộ phim của Song Hye Kyo và Hyun Bin từng đóng chung bỗng hot trở lại vì rating cực tệ, fan còn khen nức nở vì điều này

Song Hye Kyo và Hyun Bin từng hợp tác với nhau trong dự án phim The World That They Live In hồi năm 2008. Tuy nhiên ít ai biết rằng đây lại là bộ phim có rating tệ nhất trong sự nghiệp của cặp sao đình đám này.

Nhân dịp Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất, một bài đăng trên Naver bất ngờ khui lại loạt dự án của vợ cũ Song Joong Ki từng tham gia, trong đó có nhắc đến The World That They Live In chỉ có vỏn vẹn 7,7%, trong khi các dự án mà Song Hye Kyo tham gia có rating cao ngất ngưởng.

The World That They Live In bị chê là dự án tệ nhất trong sự nghiệp của Hyun Bin và Song Hye khi rating phim quá tệ.

Cũng vì lý do bị khui lại mà bộ phim bỗng dưng trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Bỏ qua những màn chemistry của cặp đôi chính trong phim, nhiều netizen không ngớt lời khen ngợi đối với nhan sắc quá xinh đẹp của vợ cũ Song Joong Ki.

Netizen không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của Song Hye Kyo trong bộ phim The World That They Live In.

The World That They Live In kể về công việc của những con người cùng góp công sức để tạo nên một bộ phim phục vụ khán giả. Trong phim, Ju Jun Young (Song Hye Kyo) xin vào làm việc tại đài truyền hình để thực hiện ước mơ sản xuất phim dài tập và được các đồng nghiệp cũng như lãnh đạo đánh giá rất cao nhờ niềm đam mê công việc, sự tự tin và lòng can đảm.

Tại đây, Jun Young gặp lại bạn trai cũ của cô là đạo diễn Jung Ji Oh (Hyun Bin) và hai người đã nối lại tình xưa. Trong khi đó, đạo diễn nổi tiếng Song Kyu Ho (Um Ki Joon) đang theo đuổi nữ diễn viên trẻ Jang Hae Jin (Seo Hyo Rim). Với những cuộc tình này, các nhân vật đã vẽ nên bức tranh sống động về cuộc sống và công việc của những diễn viên và những con người đứng sau ống kính.