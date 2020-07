Hệ thống miễn dịch của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể vẫn còn yếu. Mùa hè oi bức với chế độ ăn uống phức tạp, nếu không chú ý cẩn thận trong quá trình ăn uống sẽ rất dễ làm hỏng dạ dày và lá lách của trẻ, khiến trẻ thường xuyên ốm vặt.

Do đó, để bảo vệ chức năng miễn dịch của trẻ trong mùa hè, cha mẹ cần chú ý bảo vệ lá lách và dạ dày cho con bằng việc tuân thủ nguyên tắc "4 ít - 2 nhiều" dưới đây:

4 ít gồm có:

1. Ít ăn các chế phẩm từ sữa kém chất lượng

Sữa có chứa nhiều protein, canxi và vitamin... có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch, thúc đẩy sự phát triển của xương.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sữa và các chế phẩm từ sữa nhưng chúng lại có công dụng khác xa nhau. Các sản phầm gắn mác "sữa" trên thị trường phần lớn là các chế phẩm sữa. Mặc dù chúng có màu sắc rất giống sữa nhưng giá trị dinh dưỡng kém xa so với sữa. Các chế phẩm sữa thường có chứa rất nhiều chất phụ gia, chất bảo quản, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ dùng càng ít càng tốt.

2. Ít ăn đồ lạnh

Uống một ly nước mát hoặc một ly dưa hấu đá, hay ăn một miếng kem vào mùa hè nóng nực thường mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Rất nhiều trẻ em yêu thích đồ lạnh, nhưng thói quen này sẽ làm tổn thương trực tiếp đến lá lách và dạ dày của trẻ. Dạ dày trẻ vốn rất yếu, khi ăn quá nhiều đồ lạnh sẽ làm tổn thương dạ dày và rối loạn hệ thống tiêu hoá.

3. Ít ăn đồ chua ngọt

Có nhiều em nhỏ rất thích ăn những thực phẩm có vị chua ngọt, các thực phẩm này thường kích thích sự thèm ăn của trẻ. Nhưng bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này cũng tác động trực tiếp lên dạ dày, làm tăng gánh nặng của dạ dày và không có lợi cho sự hoạt động của phổi.

4. Ít ăn những thực phẩm bảo quản

Các loại thực phẩm chiên rán hay đồ ăn nhanh đều có mùi vị rất hấp dẫn, đặc biệt phù hợp với khẩu vị của trẻ. Nhưng những thực phẩm này lại có quá nhiều gia vị, làm giảm chất dinh dưỡng vốn có của nó. Các chất phụ gia không hề có bất kỳ chất dinh dưỡng nào, ngược lại còn gây hại cho dạ dày và hệ tiêu hoá của trẻ, tốt nhất cha mẹ nên cẩn trọng với nhóm thực phẩm này.

2 nhiều bao gồm:

1. Chú ý nhiều hơn đến việc dùng thuốc cho trẻ

Trẻ nhỏ là đối tượng nhạy cảm, sức đề kháng yếu nên cần thận trọng trước khi sử dụng bất cứ một loại thuốc nào. Lạm dụng các loại kháng sinh về lâu dài có thể gây ra nhiều vấn đề nguy hại cho sức khỏe. Nó có thể khiến cho các mầm bệnh kháng lại thuốc, do đó việc sử dụng thuốc không còn hiệu quả, đồng thời dùng thuốc thời gian dài có thể làm thay đổi hệ vi sinh bên trong đường ruột, trẻ dễ mắc các bệnh liên quan tới dạ dày.

2. Chú ý nhiều hơn đến việc cân bằng dinh dưỡng cho trẻ

Mùa hè trẻ ăn vặt nhiều hơn nên thường dễ làm tổn thương dạ dày, tăng nguy cơ mắc bệnh. Trẻ nhỏ chưa thể tự chủ trong việc ăn uống nên cha mẹ cần chú ý nhiều hơn để ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập qua đường ăn uống vào trẻ.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn các loại thức ăn dễ tiêu hoá như mì, cháo... để giảm nhẹ gánh nặng cho dạ dày. Ít ăn các loại thực phẩm khó tiêu hoá như socola, thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ...

Ngoài ra, dạ dày của trẻ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, rất dễ tích luỹ thức ăn dư thừa do ăn quá nhiều. Do đó cha mẹ chỉ nên cho trẻ ăn đến 7-8 phần no để trẻ không bị rối loạn chức năng tiêu hóa.

