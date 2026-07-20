Đây rồi chị em ơi! 14 Casper "thoại" cỡ này thì đúng chuẩn "bạn trai quốc dân" rồi còn gì nữa

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 của 14 Casper đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi anh có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh mới trên sân khấu.

Là thành viên của liên minh Nhà Ngoại Ô. Tại tập 3, màn trình diễn ca khúc Xa cùng Đông Hùng và K.O nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ cách dàn dựng mang màu sắc nhạc kịch, kết hợp giữa phần nghe và phần nhìn ấn tượng.

Thế nhưng điều khiến Anh Tài này thành hot search chắc chắn không chỉ là tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, "Tiên Tử" 14 Casper (Bé Bơ) còn đang khiến cõi mạng "đứng ngồi không yên" vì những màn tương tác chuẩn vibe người yêu trên Threads và kênh broadcast.

Trên các nền tảng mạng xã hội, 14 Casper liên tục thả những dòng trạng thái ngọt ngào như thể đang nhắn tin riêng cho nửa kia. Mức độ chăm sóc "tận răng" qua từng dòng thông báo khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Cách nhắn tin dồn dập, ngọt ngào nhưng không kém phần... "cảm lạnh" của nam nhạc sĩ khiến fan vừa dở khóc dở cười vừa phải réo tên dàn Anh Tài vào "cứu nguy".

Nhưng đọc kĩ mà xem, rõ ràng "thoại" cỡ này thì đúng chuẩn bạn trai quốc dân rồi còn gì nữa.

Lo từng bữa ăn: "Tối nay anh phải đi việc lúc 8:00. Chỗ thịt anh ướp sẵn trong nồi rồi, em rang đều rồi luộc tí rau anh rửa sẵn rồi ăn cơm nhé."

Báo cáo lịch trình: "Mình ơi anh về rồi. Em thấy anh chuẩn không?" hay "Cuối tuần mà phải đi làm, tuần sau anh bù cho em nhé?"

Đặt trà sữa: Rủ người hâm mộ uống trà sữa cho xôm, nhưng kết lại bằng cú bẻ lái điệu nghệ: "Anh đặt xong em trả tiền hộ anh nhé".

Khi bị fan trêu là hay "thoại sảng", nam nhạc sĩ liền đáp trả vô cùng lý lẽ:

"Tại sao anh không thể là bạn trai của em chỉ vì anh hay thoại sảng? Em không muốn có sự hài hước trong cuộc sống của em à?"

Sự xuất hiện liên tục của các thông báo điện thoại mang nội dung "yêu thương dồn dập" khiến không ít khán giả giật mình. Nhiều fan hài hước để lại bình luận:

"Không phải là anh Casper thì tôi block từ lâu rồi đó!"

"Mỗi lần điện thoại sáng màn hình tưởng đâu người yêu nhắn, nhìn kỹ lại là 14 Casper!"

Không riêng gì người hâm mộ, chuỗi bài đăng "nhập vai" này còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ dàn Anh Tài tham gia chương trình. Bất lực trước độ "sảng" của đàn em, các Anh Tài lập tức tràn vào bình luận:

Anh Tài Hoàng Dũng phải lên tiếng: "Thôi chưa".

Anh Tài Đinh Mạnh Ninh thì tỏ ra đầy quan ngại: "Em bị thế này từ lúc nào vậy? Anh lo đấy nhé Bơ".

Cuộc tương tác đầy tính giải trí của 14 Casper cùng phản ứng từ đồng nghiệp hiện vẫn đang là đề tài thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng fan của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

14 Casper (tên thật Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999) là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc theo đuổi dòng nhạc Indie và được nhiều khán giả trẻ yêu mến nhờ những sáng tác giàu cảm xúc, mang màu sắc chữa lành.

Năm 2026, chàng trai trẻ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi trở thành một trong những "Anh Tài" của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Trong sự nghiệp sáng tác, "Bao tiền một mớ bình yên?" là ca khúc tạo nên dấu ấn lớn nhất của 14 Casper. Bài hát thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và từng lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Với những đóng góp trong lĩnh vực âm nhạc, 14 Casper từng nhận Giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25 ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc và được vinh danh tại TikTok Awards Việt Nam với hạng mục Âm nhạc của năm.