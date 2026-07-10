Anh tài duy nhất "không theo luật" show Chông gai: Quá khứ nổi loạn nơi xứ người mà đến tuổi trung niên lại "bám" vợ thế này!

Tại sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, sự xuất hiện của Thái VG – huyền thoại đời đầu của giới Underground đã tạo nên một cơn sốt lớn đối với khán giả trẻ. Trước đây, nhắc đến anh, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một rapper gai góc, "ngầu gang gang" với những bản rap đậm chất đường phố. Thế nhưng, kể từ khi về Việt Nam hoạt động, người hâm mộ mới ngỡ ngàng nhận ra đằng sau vẻ ngoài hầm hố ấy lại là một "ông chú" trung niên cực kỳ đáng yêu và đặc biệt là sở hữu đặc tính... siêu "bám vợ".

Mới đây, khi tham gia show Anh trai, Thái VG đã có những phát ngôn vô cùng thật thà, chuẩn chỉnh bằng tiếng Việt chứ không hề "gãy chữ" như bản sắc thường thấy. Khi nhận được câu hỏi nếu các anh tài rủ đi nhậu thì anh sẽ chọn đi cùng ai, nam rapper không hề do dự mà lập tức không chọn ai vì: "Đi cùng Kim anh sẽ được chơi nhiều hơn". Thậm chí, khi khán giả thắc mắc các anh tài khác đều sinh hoạt và ngủ lại nhà chung, tại sao Thái VG lại "mất tích" vào ban đêm, câu trả lời hóa ra là vì "Tối anh đi về nhà ngủ vì anh nhớ Kim". Sự ngọt ngào đầy thực tế này khiến netizen phải thốt lên: Hóa ra ở tuổi trung niên, người ta yêu nhau theo một cách bình dị và đáng yêu đến thế!

Tuổi thơ bão giông nơi đất khách và chân dung người vợ "thông dịch viên" đặc biệt

Để có được một người đàn ông vững chãi, biết trân trọng giá trị gia đình như hiện tại, Thái VG đã phải đi qua một tuổi thơ không mấy êm đềm. Lớn lên tại Mỹ, anh từng phải chứng kiến bạo lực gia đình từ người bố, sau đó cùng mẹ chật vật mưu sinh trong cảnh nghèo khó. Những cám dỗ nơi xứ người từng khiến chàng trai trẻ lầm lường lạc lối, tham gia vào các băng đảng côn đồ đường phố. Chính những góc tối của quá khứ đã trở thành bài học lớn, khiến anh luôn khao khát và nỗ lực bảo vệ mái ấm riêng của mình khi trưởng thành.

Anh tài Thái VG luôn xuất hiện cùng vợ trong mọi buổi đi chơi hay làm việc

Và người phụ nữ đồng hành, giúp anh tìm lại bến đỗ bình yên chính là chị Kim. Không chỉ sở hữu nhan sắc sang trọng, đằm thắm của người phụ nữ Á Đông, chị Kim còn là "hậu phương" vĩ đại đứng sau mọi hào quang của chồng. Khi Thái VG quyết định về Việt Nam phát triển sự nghiệp, chị đã gác lại cuộc sống ổn định tại Mỹ để cùng anh trở về. Vì nam rapper lớn lên ở nước ngoài và không rành tiếng Việt, vợ chính là người phiên dịch, kết nối và hỗ trợ anh trong từng buổi làm việc, từng buổi tập luyện với ê-kíp.

Cách yêu văn minh và tư duy làm cha mẹ điểm 10

Không chỉ gắn bó "như hình với bóng" trong công việc, ngoài đời, vợ chồng Thái VG còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách yêu và nuôi dạy con cái vô cùng văn minh, sâu sắc. Trên trang cá nhân, chị Kim từng đăng tải bức ảnh hai cha con Thái VG kèm theo dòng chia sẻ đầy tâm lý:

Khoảnh khắc Anh Tài Thái VG ôm lấy hai "cục vàng" của anh sau khi nghe lời động viên từ vợ và con gái

"Em biết sự khác biệt giữa một người thương em với một người vừa thương vừa thật sự lo cho tương lai, sự thành công và điều tốt nhất cho em không? Là họ sẽ theo tới cùng, nhắc em làm đúng những gì em đã nói em sẽ làm… vì chính lợi ích và thành công của em. Đó là sự khác biệt giữa một người tốt và một người thật sự tuyệt vời".

Câu nói này không chỉ là triết lý dạy con, mà còn phản chiếu chính cách họ đối xử với nhau: luôn theo sát, thúc đẩy và hoàn thiện đối phương. Họ vừa là những người cha, người mẹ tuyệt vời của 3 đứa con, vừa là những người tình, những người bạn đồng hành tri kỷ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau chính là sợi dây định hình nên một gia đình kiểu mẫu, nơi mà tình yêu không cần phô trương nhưng lại bền chặt qua năm tháng.

Sau tất cả những thăng trầm và sóng gió của tuổi trẻ, Thái VG của ngày hôm nay đã tìm thấy hạnh phúc đích thực ngay tại quê hương Việt Nam. Không cần những lời mật ngọt hoa mỹ, chính sự thật thà, tư duy "hướng về gia đình" và tình yêu bền bỉ dành cho bà xã đã biến "ông chú" rapper trở thành hình mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt công chúng - một chiến tướng dũng mãnh trên sân khấu, nhưng sẵn sàng lùi lại làm một người chồng "ngoan ngoãn" khi trở về nhà.