Chuyện giờ mới kể của vợ Anh tài "kì diệu" nhất show Anh trai: "Chúng mình đã làm được rồi"

Trong làng giải trí Việt, chuyện tình của stylist Pông Chuẩn (Đỗ Thanh Hoa) và diễn viên Tùng Mint (Đoàn Thanh Tùng) từ lâu đã nổi tiếng bởi sự đa sắc: đặc sắc và cũng vô cùng sâu sắc. Từ chuyện "xin giống" hài hước của Pông mà cặp đôi đã thành vợ thành chồng xây dựng tổ ấm bé nhỏ hạnh phúc bao năm. Thành công với nhiều vai diễn tạo hình bụi bặm, "ngầu soái", Tùng Mint tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với một giao diện khiến khán giả thích thú.

Giây phút "chết lặng" khi tai nạn ập đến

Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng đầy ấn tượng trong tập 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 , diễn viên Tùng Mint đã phải trải qua một biến cố kinh hoàng. Khi đang thực hiện cảnh quay cho một bộ phim điện ảnh, nam diễn viên bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng: một chiếc xe bán tải cán ngang người.

Chấn thương nặng khiến anh bị vỡ các đốt sống S1, S2, S3 và gãy xương chậu, đối mặt với nguy cơ liệt nửa người.

Chia sẻ về khoảnh khắc đó, Pông Chuẩn nghẹn ngào: "Nếu nói không suy sụp là nói dối, giây phút nhìn thấy người chồng khoẻ mạnh mỗi ngày tập bơi 4-5km, nhảy nhót ì đùng nằm bất động trên sàn đất lạnh bên cạnh chiếc xe đổ ngang ở film trường ai không chết lặng chứ" .

Đáng nói, Tùng mint là người có thể lực tốt, xuất phát điểm là dân hiphop rồi thành công với nhiều vai diễn võ thuật nhưng tai nạn này cũng quá nặng đối với anh.

Trong suốt hai tháng nằm liệt giường, mọi sinh hoạt của Tùng Mint đều phải phụ thuộc vào người khác hỗ trợ. Sự kiên cường của Tùng Mint, cộng hưởng với tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của Pông Chuẩn, đã tạo nên một phép màu. Vượt qua những ngày tháng phải làm bạn với giường bệnh, Tùng Mint hồi phục một cách kỳ diệu để có thể đứng trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai , mang đến những màn trình diễn tràn đầy năng lượng.

Hôn nhân là sự thấu hiểu sau những giông bão

Câu chuyện của Pông Chuẩn và Tùng Min không chỉ là sự xúc động trước một biến cố, mà còn là minh chứng cho một hôn nhân bền vững. Họ từng chia sẻ rằng, sau nhiều năm bên nhau, "chân lý" của họ là phải chấp nhận cả những điều xấu xí của nhau để giữ lửa cho tổ ấm.

Tùng Min từng dành những lời có cánh cho vợ, anh khẳng định Pông Chuẩn chính là "cảng" bình yên nhất: "Vợ tôi không chỉ là người đồng hành mà còn là người luôn nhắc nhở tôi sống chậm lại, biết trân trọng những gì mình đang có sau những biến cố".

Pông Chuẩn cũng từng chia sẻ về cách cô giữ lửa gia đình: "Hôn nhân không phải là lúc nào cũng chỉ có hoa hồng, mà là lúc hai người cùng nhau quét dọn đống đổ nát sau những cơn bão. Tôi yêu cái cách anh ấy không bỏ cuộc, và anh ấy yêu cái cách tôi vẫn ở đó, dù anh ấy có tồi tệ nhất".

Trải qua biến cố lớn, ông bố 2 con chia sẻ đầy xúc động: " Cảm ơn vợ đã không rời xa khi tôi nằm liệt giường. Đó không phải là nghĩa vụ, đó là tình yêu lớn nhất đời tôi".

Giữa những ồn ào của showbiz, cách Pông Chuẩn và Tùng Min nắm tay nhau đi qua "giông bão" chính là định nghĩa đẹp nhất về tình yêu. Như lời cô đã viết, khi cùng nhau vượt qua những điều tồi tệ nhất, họ không chỉ làm được điều kỳ diệu cho sức khỏe của Tùng Mint, mà còn làm dày thêm giá trị của sự trân trọng và tình thân trong gia đình.