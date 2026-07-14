Nhìn dàn anh tài K26 "cưng chiều vợ", hội chị em bỗng dưng muốn... nâng chuẩn chọn chồng!

1. Anh Tài Thơm (Da LAB): Mối tình thập kỷ, vợ luôn là "nguồn cảm hứng bất tận"

Sở hữu visual và sức hút cực lớn tại chương trình, thế nhưng ngoài đời, Anh Tài Thơm lại là ông chồng "cuồng vợ" chính hiệu với chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Anh và bà xã đã có hơn 14 năm đồng hành bên nhau (gồm 5 năm yêu từ thời đại học và hơn 9 năm về chung một nhà).

Qua những mẩu chuyện gia đình mà nam ca sĩ chia sẻ, bà xã của anh là một cựu biên tập viên truyền hình vốn là một người vô cùng hài hước và độc lập. Anh Thơm từng ngọt ngào chia sẻ rằng vợ chính là nguồn cảm hứng vô tận, là người thú vị đến mức khiến anh luôn bị thu hút và chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Chúng ta không chỉ cần một người cùng đi qua năm tháng thanh xuân, mà phải là người luôn nhìn thấy sự thú vị, độc đáo ở bạn ngay cả khi đã ở bên nhau cả thập kỷ, biến bạn thành nguồn cảm hứng lớn nhất cuộc đời họ.

2. Anh Tài Thỏ (Da LAB): Đi qua giông bão từ thuở hàn vi để đổi lấy sự bền vững

Cũng giống như người anh em cùng nhóm, Anh Tài Thỏ khiến nhiều người trầm trồ bởi cuộc hôn nhân vô cùng bền vững. Cả hai đã cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân đầy thử thách, từ thuở nhóm Da LAB còn chật vật tìm chỗ đứng và chưa bùng nổ danh tiếng như hiện tại.

Dù là người kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện đời tư trước truyền thông, nhưng mỗi lần nhắc về gia đình nhỏ, Thỏ luôn dành sự trân trọng tuyệt đối cho người bạn đời người luôn âm thầm đứng sau ủng hộ anh chinh phục những cột mốc âm nhạc mới.

Ước mong của các chị em cũng chỉ đến thế! Tìm một người đàn ông biết trân trọng người phụ nữ đã bên mình từ lúc tay trắng. Khi đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, họ vẫn luôn nhớ về người đã cùng mình đi qua giông bão để bảo vệ và yêu thương.

3. Anh Tài Hoàng Dũng: Chàng "ngựa hoang" tự nguyện dừng bên bờ thảo nguyên

Đầu năm 2026, Hoàng Dũng gây chấn động khi công khai đã kết hôn từ năm 2020 (khi mới 25 tuổi) với người vợ hơn mình 1 tuổi. Từ những ngày khó khăn không đủ tiền mua nhẫn cưới, bà xã vừa là bạn đời, vừa là quản lý nâng bước anh.

Bản thân nam ca sĩ tự ví mình như chú ngựa hoang, và vợ chính là người duy nhất phù hợp để "cầm cương", giúp anh trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.

Đàn ông bản lĩnh không phải là người bất kham, mà là người biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình từ thuở hàn vi, tự nguyện vì đối phương mà trở nên chín chắn, trưởng thành.

4. Anh Tài Phùng Minh Cương: "Yêu nhanh, cưới gọn" nhưng trách nhiệm dài lâu

"Hoàng tử xiếc" Phùng Minh Cương lại chứng minh một chân lý: Khi đã gặp đúng người, thời gian không còn là rào cản. Gặp vợ (vốn là một khán giả) vào tháng 2/2025, anh đã chủ động theo đuổi và tiến tới hôn nhân thần tốc chỉ sau 9 tháng tìm hiểu.

Hiện tại, cô chính là người đồng hành giúp anh tự tin bứt phá tại ATVNCG 2026.

Một người đàn ông đích thực khi gặp đúng người sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, mang lại cho bạn danh phận và sự an tâm tuyệt đối mà không bắt bạn phải chờ đợi vô vọng.

5. Anh Tài Thái VG: Bên ngoài gai góc, bên trong "cuồng" vợ số 1

Đằng sau vẻ ngoài bụi bặm, phong trần của huyền thoại rap Thái VG lại là một ông chồng "nghiện vợ" chính hiệu.

Sẵn sàng đưa cả gia đình từ Mỹ về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Thái VG luôn có vợ tháp tùng, chăm sóc ở hậu trường và giúp anh vượt qua rào cản ngôn ngữ. Gu thời trang chất lừ cùng sự tinh tế của bà xã chính là mảnh ghép hoàn hảo cho nam rapper.

Người đàn ông tuyệt vời nhất là người dù có là ai ở thế giới bên ngoài, có gai góc hay quyền lực đến đâu, thì khi về nhà vẫn luôn tự hào che chở và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người phụ nữ của mình.

Kết

Nhìn cách dàn Anh Tài K26 yêu vợ, hội chị em vừa ngưỡng mộ, vừa tự muốn đặt cho mình những tiêu chuẩn mới. Hóa ra, một người đàn ông lý tưởng không cần phải tỏa sáng rực rỡ, mà là người biết đặt gia đình ở vị trí ưu tiên, biến tình yêu thành bệ phóng để cả hai cùng trở thành phiên bản tốt hơn!