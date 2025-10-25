Đây là món rau xào có hương vị tuyệt vời, rất hợp khi ăn kèm với cơm, mịn màng và ngon ngọt

Trong bữa cơm gia đình, rau xào là món ăn được mọi người yêu thích. So với những món rau xào thông thường, bạn có thể thử áp dụng kèm với một chút nước súp như món ăn hôm nay, đảm bảo ngon tới mức ăn không dừng được.

Có 3 nguyên liệu chính trong món rau xào này là nấm, rau xanh và đậu hũ cá. Bạn có thể tìm mua đậu hũ cá tại các siêu thị hoặc sàn thương mại điện tử. Loại đậu hũ này khác với đậu hũ thông thường bởi nó được làm được làm từ thịt cá tươi xay nhuyễn, có dạng hình tròn, vỏ ngoài dai nhẹ hòa với độ mọng của tàu hũ và mùi thơm từ cá kết hợp.

Không dài dòng hơn nữa, giờ thì chúng ta hãy cùng xem công thức món đậu hũ cá xào nấm và rau cải chíp ngay dưới đây nhé. Đây là món ăn tuyệt vời, rất hợp để ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu làm món đậu hũ cá xào nấm và rau cải chíp

1 hộp nấm hải sản nâu, 1 hộp nấm hải sản trắng, lượng đậu hũ cá thích hợp, vài cây rau cải chíp, 1 cây hành lá xắt nhỏ, 3 tép tỏi băm nhỏ, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút đường, 1 thìa tinh chất cốt gà, một chút muối, dầu ăn, 1 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món đậu hũ cá xào nấm và rau cải chíp

Bước 1: Rau cải chíp bỏ gốc, nhặt rời từng lá rồi rửa sạch. Cắt bỏ gốc nấm hải sản (bạn cũng có thể kết hợp các loại nấm khác mà mình yêu thích như nấm mỡ, nấm rơm, v.v), sau đó rửa sạch, để ráo nước. Tiếp theo bạn đun sôi nước trong nồi, thả nấm vào chần trong khoảng 1 phút. Sau đó, vớt ra và để sang một bên. Việc chần nấm sẽ giúp bạn kiểm soát nước tiết ra trong khi xào. Tiếp đó bạn cho đậu hũ cá vào nồi nước sôi, chần trong khoảng 30 giây. Tiếp đó thả rau cải chíp vào chần cùng đậu hũ cá, sau nửa phút bạn có thể vớt ra, để dùng sau.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng bạn cho tỏi và hành lá vào phi thơm. Sau đó bạn cho 2 loại nấm đã chần vào, chỉnh lên mức lửa lớn rồi xào đều. Bạn nên xào nấm ở lửa lớn để kiểm soát quá trình tiết nước, kích thích mùi thơm. Sau khi nấm xào xong, đổ đậu hũ cá đã chần và rau cải chíp vào, giữ nguyên mức lửa và xào nhanh tay trong khoảng 20 giây. Tiếp đó bạn thêm nước tương, dầu hào vào và xào đều.

Bước 3: Tiếp theo bạn chuẩn bị một bát nước sôi, đổ vào chảo, thêm một chút muối, đường và tinh chất cốt gà vào cho vừa khẩu vị. Đảo đều và nấu trong khoảng 2 hoặc 3 phút, để mùi thơm tươi của nấm tỏa ra hoàn toàn, và đậu hũ cá ngấm một ít nước dùng. Khi nước rút bớt, bạn hòa tinh bột bắp với chút nước rồi từ từ đổ vào, đồng thời xào trên lửa lớn để nước sốt sánh đặc. Cuối cùng, nếu thích bạn cũng có thể thêm một ít dầu mè vào và lấy ra đĩa.

Thành phẩm món đậu hũ cá xào nấm và rau cải chíp

Món ăn hoàn thành có màu sắc bắt mắt, hương thơm hấp dẫn. Nấm mềm ngọt, giòn thấm gia vị quyện trong vị béo mềm mướt của đậu hũ cá cực ngon. Rau cải chíp thanh mát giúp món ăn có thêm nhiều tầng hương vị. Phần nước sốt sánh sệt, vị đậm đà và hơi ngọt, đặc biệt ngon khi thấm vào cơm. Món ăn này đảm bảo cả nhà sẽ giành nhau ăn hết sạch.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu hũ cá xào nấm và cải chíp!