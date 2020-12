Đây là 5 thực phẩm gần như không chứa calo tốt cho da và dáng, chị em muốn ăn mấy cũng được mà chẳng sợ béo

Ai cũng biết để giảm cân thì chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc "giảm calo nạp vào, tăng calo thải ra". Tuy nhiên đừng vì vậy mà nghĩ tới việc nhịn ăn để giảm cân, bởi việc này có thể làm cho cân nặng tụt nhanh nhưng lại để nhiều hậu quả với sức khỏe.

Vậy nên thay vì bỏ đói cơ thể, chị em hãy xây dựng cho mình một chế độ ăn kiêng lành mạnh. Tốt nhất là lựa chọn những thực phẩm có calo thấp để không rơi vào tình trạng đói cồn cào, stress, thèm ăn... gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Sau đây là 5 thực phẩm không chứa calo được các chuyên gia đánh giá là tốt bậc nhất, muốn ăn bao nhiêu cũng được mà chẳng lo béo phì:

1. Nước lọc

Nước lọc luôn là thức uống tốt nhất mỗi khi bạn muốn giảm cân. Cụ thể, calo được cấu tạo từ các chất dinh dưỡng là carbs – chất béo – protein, nhưng nước lọc lại không có cả 3 nên không chứa calo. Chưa hết, nước lọc còn cung cấp một lượng khoáng chất như canxi, magiê, natri, kẽm, đồng… cực tốt với sức khỏe.

Uống nước luôn là ưu tiên số 1 khi nhắc đến chuyện giảm cân và tiêu mỡ, tuyệt đối đừng quên.

Một nghiên cứu trên tạp chí The Journal of Human Nutrition and Dietetics đã cho thấy, uống đều đặn 1 – 3 cốc nước mỗi ngày có thể giảm được 68 – 205 calo/ngày. Uống nước thường xuyên chính là cách ngăn chặn cơn thèm ăn, giữ cơ thể luôn đủ nước và giảm bớt cơn đói cồn cào trong quá trình ăn kiêng.

Vậy nên khi bạn khát nước, hãy ưu tiên dùng nước đun sôi để nguội thay vì nước ngọt. Theo các chuyên gia trên trang Harvard Health chia sẻ, ngoài việc uống đủ 2 lít mỗi ngày thì đây là một số mốc thời gian "vàng" làm tăng hiệu quả của việc uống nước:

- Sau khi vừa thức giấc vào buổi sáng, uống ngay 1 cốc lớn để bù mất nước qua một đêm dài.

- Khoảng 9 – 10 giờ sáng bổ sung nước sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, giảm cơn đói và mệt mỏi.

- Sau mỗi lần đi vệ sinh cũng nên uống lại ngay để bù đi lượng nước vừa mất.

- Uống nước trước và sau khi ăn 30 phút sẽ ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

2. Các loại trái cây họ cam quýt

Từ ngày xưa, các loại trái cây họ cam quýt đã được ứng dụng như một phương thuốc ngừa sỏi thận, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung vitamin C cho cơ thể. Chúng chứa rất ít calo nhưng lại sở hữu nhiều dưỡng chất quan trọng như kali, chất xơ, vitamin B1, folate… bảo vệ sức khỏe khỏi bệnh tật.

Thêm vào đó, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, chúng còn ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Ăn nhiều cam quýt có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư thực quản và tuyến tụy…

Một bữa sáng nhẹ nhàng với ly nước cam vừa ngon, vừa bổ lại còn muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Ngoài việc ngăn ngừa táo bón, chất xơ trong trái cây họ cam quýt còn giúp bạn no lâu hơn, làm giảm lượng đường trong máu và chặn đứng cơn thèm ăn. Bạn hãy mua nhiều cam quýt về để sẵn trong nhà, lúc nào cảm thấy đói thì mang ra dùng như đồ ăn vặt hoặc xay ra làm nước ép đều tốt.

3. Trà xanh

Có thể khẳng định trà xanh là một trong những thức uống tốt hàng đầu, không gì sánh bằng. Nhờ chất chống oxy hóa đặc trưng EGCG, trà xanh có thể ức chế và thúc đẩy quá trình phá hủy chất béo hiệu quả. Chưa kể chúng còn tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể tiếp tục đốt cháy mỡ thừa ngay cả khi không vận động quá nhiều.

Theo chuyên trang sức khỏe Heathline, tuy trà xanh rất tốt nhưng không có nghĩa là lúc nào muốn uống cũng được. Thời gian thích hợp để uống trà là vào buổi sáng, khi thức dậy và sau khi ăn sáng ít nhất 30 – 60 phút vì qua một đêm dài đã làm cơ thể tiêu hao một lượng nước đáng kể.

Song song với việc uống trà xanh, bạn cũng cần phải kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập luyện thể thao thích hợp để đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, chị em có thể dùng trà xanh kết hợp với nước cốt chanh tươi để giảm cân nhanh hơn.

4. Các loại rau lá xanh

Từ lâu có lẽ ai cũng biết ăn nhiều rau sẽ giúp giảm cân, nhưng liệu bạn đã hiểu nguyên do đằng sau chưa? Cụ thể, các loại rau lá xanh không chỉ chứa cực ít calo mà còn giàu chất xơ làm bạn ăn mau no hơn. Bổ sung càng nhiều vào bữa cơm hàng ngày sẽ giúp cơ thể tiêu mỡ bụng, nhanh giảm cân và sống thọ hơn.

Một vài loại rau lá xanh dễ mua và có tác dụng giảm cân nhanh thường phải kể đến cải bó xôi, bông cải, rau muống, dưa leo, măng tây, bí đao, xà lách… Để giữ toàn bộ dinh dưỡng thì chị em nên luộc hoặc hấp, tránh xào dưới nhiệt độ cao vì dễ làm vitamin bị hao hụt.

5. Các loại nấm

Nấm là thực phẩm ít calo, dễ tìm và hoàn toàn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng khác nhau. Cứ mỗi 68gr nấm thì bạn chỉ nạp vào cơ thể 15 calo nên muốn ăn bao nhiêu cũng chẳng sợ mập.

Bên cạnh đó, nấm còn đem đến nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm và giảm nguy cơ ung thư. Một số loại nấm ngon rẻ, phổ biến lại còn tốt phải nhắc đến nấm kim châm, nấm mỡ, nấm đông cô, nấm hải sản…

Theo Indiatimes, Heathline