David Beckham vừa chính thức trở thành người không thuộc Hoàng gia đầu tiên được mời làm biên tập khách mời của tạp chí danh giá Country Life - nơi từng có những cây bút đặc biệt như Vua Charles, Vương hậu Camilla hay Công nương xứ Kent.

Trong số báo phát hành tháng này, Beckham (50 tuổi) không chỉ chia sẻ cuộc sống điền viên tại biệt thự 26 mẫu đất ở Chipping Norton – vùng nông thôn thượng lưu nơi anh làm hàng xóm với đạo diễn Guy Ritchie và MC Jeremy Clarkson mà còn gây chú ý với một chi tiết cực thú vị: Anh đưa vợ mình, Victoria Beckham, vào chuyên mục "Girls in Pearls" (tạm dịch: "Những quý cô ngọc trai").

Theo chuyên mục Ephraim Hardcastle của Daily Mail, đây là quyết định "đầy tính toán" để tránh "cơn thịnh nộ" từ bà xã nổi tiếng cầu toàn. Nói cách khác, Beckham đã học bài học vàng từ chính Hoàng gia Anh: Muốn yên thân, đừng quên tôn vinh người phụ nữ quyền lực trong nhà!

Hóa ra, Vua Charles từng làm tương tự khi được mời biên tập Country Life vào năm 2013 – ông chọn Vương hậu Camilla cho chuyên mục "gal of the week" để "giữ hòa khí nội cung". Năm 2018, nhà vua cẩn thận đến mức… bỏ hẳn chuyên mục này cho lành. Còn Vương hậu Camilla, khi tự tay làm biên tập khách mời năm 2022, đã tinh tế chọn… hai chú chó Jack Russell của mình làm nhân vật chính. Đúng là Hoàng gia và Beckham – cùng một trường phái "chồng ngoan của năm"!

Trong bài phỏng vấn với Country Life, Beckham chia sẻ rằng tình yêu với vùng nông thôn đã nhen nhóm từ nhỏ. "Ông bà tôi sống cả đời ở Seven Sisters, East Sussex. Cứ mỗi cuối tuần, mẹ lại chở tôi và hai chị gái Lynne, Joanne về thăm. Ông Joe – ông ngoại tôi là người duy nhất trong nhà đam mê làm vườn. Ông chăm hoa hồng tỉ mỉ đến mức rời đi là vườn sáng rực lên ngay".

Từ cậu bé London ham bóng đá đến người đàn ông mê trồng hoa, Beckham nay sống cuộc đời "điền viên sang chảnh" giữa Oxfordshire cùng Victoria – người vợ đã đồng hành cùng anh suốt hơn 25 năm, kể từ khi cả hai bén duyên năm 1997 và tổ chức lễ cưới cổ tích tại lâu đài Luttrellstown (Ireland) năm 1999.

Dù không còn ánh đèn sân cỏ hay tiếng reo hò trên khán đài, cựu danh thủ vẫn chứng minh sức ảnh hưởng của mình, vừa là biểu tượng của nước Anh, vừa là "ông chồng quốc dân" biết cách dung hòa tình yêu và danh tiếng. Như fan hài hước bình luận: "Nếu Vua Charles giữ yên được cung điện, thì Beckham cũng biết cách giữ yên… biệt thự 26 mẫu ở Cotswolds".

