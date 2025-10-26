Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà

Khi nói đến những người đẹp Vbiz làm dâu hào môn, nhiều người nghĩ ngay đến sự dựa dẫm vào gia thế và sống trong bóng gia đình lớn. Nhưng với Tăng Thanh Hà và Đỗ Thị Hà, câu chuyện lại khác: Dù đều bước vào những gia đình có điều kiện, họ vẫn giữ cho mình cá tính riêng và mở lối kinh doanh độc lập. Hơn thế nữa, nếu tinh ý quan sát, bạn sẽ thấy điểm chung trong khuôn mặt của họ, phần gò má cao, rõ nét nhưng hài hòa với tổng thể và trong nhân tướng học, đặc điểm này không chỉ là nét đẹp thẩm mỹ mà còn gợi mở về tính cách: Người có gò má cao thường độc lập, có chính kiến và biết dẫn đường cho bản thân.

Hào môn nhưng không chỉ làm "dâu hào môn"

Tăng Thanh Hà: Làm dâu nhưng vẫn là chủ doanh nghiệp

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của đại gia nhóm hàng hiệu và vận tải nên từ đó cô được gắn với hình ảnh "ngọc nữ làm dâu hào môn". Nhưng thay vì chỉ lui về làm hậu phương, Hà chọn giữ cho mình một con đường riêng: Theo học thương mại, khởi nghiệp công ty quảng cáo - tổ chức sự kiện, sau đó phát triển sang lĩnh vực F&B và thời trang. Đối với Tăng Thanh Hà, kinh doanh không chỉ cho vui, mà là công việc nghiêm túc cần đầu tư kỹ lưỡng. Như vậy, mặc dù ở vị thế "dâu hào môn", nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ vai trò nữ doanh nhân, chủ động trong công việc và tài chính.

Đỗ Thị Hà: Hoa hậu làm dâu, vẫn khởi nghiệp kinh doanh

Đỗ Thị Hà – Hoa hậu Việt Nam 2020 đã bước chân vào làm dâu vào gia đình đại gia của Tập đoàn Sơn Hải, nhưng trước và sau đó, cô đã thể hiện ý chí độc lập: Cô góp vốn đồng sáng lập thẩm mỹ viện/Adela group. Dù công ty góp vốn từng thông báo giải thể để tái cấu trúc, cô vẫn khẳng định mình và thương hiệu làm đẹp "không từ bỏ" mà chỉ chuyển hướng. Như vậy, đằng sau hào môn là một cô gái chủ động, nhìn trước trông rộng và chọn giữ quyền điều khiển cuộc sống mình.

Nét tướng gò má cao: Biểu tượng của chính kiến và bản lĩnh

Gò má cao là phần xương gò má nhô lên, thường tạo góc cạnh rõ nét trên khuôn mặt nếu hài hòa với các đường nét khác (mắt, mũi, cằm) thì tạo nên tổng thể sắc sảo, tự tin. Theo chuyên trang thẩm mỹ và nhân tướng học, gò má cao được xem là biểu hiện của người có cá tính mạnh, độc lập và dễ gặt hái thành công trong công việc.

Trong nhân tướng học phương Đông, gò má cao tổ hợp với trán rộng – mũi thẳng – mắt sáng được xem là "tướng vượng phu ích tử" (với nữ) hoặc "tướng đại gia" (với nam) khi đi kèm các yếu tố tốt khác.

Tuy nhiên, gò má cao nếu không hài hòa với khuôn mặt (quá nhô, lệch, không cân đối) lại bị quan niệm là "sát chồng" vốn là định kiến cũ. Nhưng ngày nay, khi người phụ nữ chọn độc lập và chủ động cuộc sống, nét tướng này được nhìn nhận tích cực hơn. Gò má cao đúng "tỉ lệ" sẽ giúp khuôn mặt trông thanh thoát, sắc nét và gợi cảm, đồng thời phản ánh sự vững vàng nội tâm, tinh thần tự lập và ý chí rõ ràng.

Quan sát gương mặt của 2 người đẹp, Tăng Thanh Hà có gò má khá rõ nét nhưng lại mềm mại, không gồ cao quá mức tạo nên nét sắc sảo nhưng vẫn duyên dáng. Điều này phù hợp với người phụ nữ hiện đại: Vừa giữ được nét nữ tính vừa có chính kiến riêng. Cô đã chứng minh điều đó khi chuyển từ diễn viên sang nữ doanh nhân, tạo ra các thương hiệu và mở rộng kinh doanh. Các chuyên trang nhấn mạnh cô "không chỉ làm dâu hào môn mà vẫn giữ chủ quyền" trong công việc. Dấu hiệu gò má cao kết hợp với hoạt động kinh doanh độc lập giúp ta thấy "tướng" và "việc làm" đồng điệu: Gò má cao thể hiện ý chí mạnh mẽ và chủ động chinh phục lĩnh vực mới.

Đỗ Thị Hà cũng sở hữu gò má cao nhìn rõ, tạo cảm giác nữ tính nhưng không yếu đuối. Cô từng công khai ý muốn trở thành "đại gia của chính mình". Nét tướng này hợp với hình ảnh một hoa hậu không chỉ đứng trên sân khấu mà còn đứng trên thương trường, không chỉ là nàng dâu mà còn là chủ nhân của thương hiệu. Gò má cao ở cô như một bản tuyên ngôn: Tôi có thể đẹp nhưng cũng có thể làm chủ cuộc chơi.

Nếu tìm một điểm chung sâu hơn giữa họ: Đó là khả năng cân bằng giữa "về nhà chồng" và "ở vị thế khác mình". Hào môn là bệ phóng nhưng không khiến họ mất mình. Họ dùng "gia thế" như bước đệm, nhưng không ỷ lại để sống dựa. Gò má cao, trong trường hợp này, trở thành dấu hiệu hình ảnh cho việc họ chọn đứng lên tự lập, đúng với tinh thần "không chỉ đẹp mà còn quyết định". Nhân tướng học nói gò má cao hài hòa là người có chính kiến và khả năng kiểm soát cuộc sống.

Bài học từ hai người đẹp dành cho phụ nữ hiện đại

Hãy nhìn vào hình ảnh của họ để thấy rằng độc lập không có nghĩa là đơn độc, mà là chọn quyền được quyết định và chịu trách nhiệm.

Nét tướng bên ngoài (như gò má cao) chỉ là một phần, điều quan trọng là hành động bên trong: Khởi nghiệp, học hỏi, chủ động.

Gò má cao không phải "tội lỗi" như cổ nhân từng nói; khi kết hợp với nhân tướng hài hòa và bản lĩnh thực tế, nó là dấu hiệu mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại, chủ động và có chính kiến.

Dù ở bất cứ vị trí nào (làm dâu hào môn, đứng đầu dự án, làm mẹ, làm kinh doanh), bạn vẫn có thể giữ chính mình. Hào môn là lựa chọn, không phải định mệnh.

Tăng Thanh Hà và Đỗ Thị Hà - hai biểu tượng của thế hệ phụ nữ muốn "làm chủ chính mình" trong bối cảnh truyền thống và hiện đại giao thoa. Họ bước vào hào môn nhưng không để bị định nghĩa bằng đó. Họ mở đường riêng, kinh doanh riêng, và hơn cả, họ sở hữu nét tướng gò má cao rõ nét nhưng hài hòa, như lời khẳng định hình ảnh: Nhan sắc bản lĩnh chính kiến. Khi gò má cao đi cùng sự hài hòa và hành động thực tế, đó không chỉ là dấu ấn hình ảnh mà là biểu tượng của người phụ nữ thời đại mới: Biết đẹp, biết làm, và không ngại đứng lên làm chủ cuộc sống.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)