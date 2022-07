Đấu trí tập 9: Cuộc "cân não" của Đại tá công an và bà Vụ trưởng

Mở đầu tập 9 Đấu trí, Phong (Xuân Phúc) vào tiệm vàng Kim Toái trong vai thanh niên mua nhẫn cưới. Sau vài đi trò chuyện với nhân viên bán hàng, Phong lấy được thông tin bà Nguyệt - chủ tiệm vàng đang đi du lịch Phú Quốc và tiệm vàng này có thể chuyển tiền đi nước ngoài nhưng chỉ có bà chủ mới thực hiện được.

Trong khi đó, ở đội 1, mọi người xác định được Ly - nhân tình của Tuấn - có mối quan hệ họ hàng với chủ tiệm vàng Kim Toái.



Ông Kiên - Giám đốc Sở Y tế Đông Bình - chủ động sang phòng làm việc gặp ông Túng (Thanh Bình). Ông Túng vô cùng lo lắng và muốn ông Kiên cũng xắn tay vào gỡ rối cùng, nhưng ông Kiên không muốn bị lôi vào việc này.

Ông Kiên thông báo cho ông Túng bớt lo lắng rằng kết luận của thanh tra Sở Y tế đều cho thấy giấy tờ hồ sơ của ông Túng hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, điều ông Túng lo là Thanh tra Sở Y tế và công an có suy nghĩ khác nhau. Bên công an rất thích tìm những góc khuất, nhất là góc khuất không có trong hồ sơ. Ông Túng ám chỉ ông Kiên cũng liên quan nếu ông Túng có xảy ra chuyện gì. "Em sợ không khéo công an cũng chiếu tướng anh rồi" - ông Túng "dọa khéo" sếp.



Ông Kiên động viên để ông Túng bớt lo, nhưng ông Túng vẫn muốn nếu có chuyện gì xảy ra thì "anh giơ ra một tay đỡ em".

Đại úy Vũ (Thanh Sơn) báo cáo với cấp trên rằng hồ sơ hợp đồng mua sinh phẩm KT của CDC Đông Bình rất kín kẽ nên phải tính cách khác. Thủ trưởng của Vũ nói không phải vội vàng, phải tìm ra chứng cứ xác thực thì mới bắt được đối tượng.

Vũ báo cáo Thủ trưởng rằng Đội 1 đang tập trung vào tiệm vàng Kim Toái. Hiện đã xác định được bà Nguyệt chủ tiệm vàng có mối quan hệ làm ăn với Khải Tuấn, đồng thời bà này là bác họ nhân tình của Tuấn.

Ông Đức (Vĩnh Xương) - Chủ tịch tập đoàn Thành Đông - gọi cho một quan chức Trung ương, kể rằng Khải Tuấn có quan hệ rất rộng ở tỉnh Đông Bình nên vụ việc xảy ra đã làm chao đảo tất cả. Ông Đức được người ở đầu dây bên kia báo rằng "sắp có bão".

Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) đã đích thân gặp bà Bằng (Nguyệt Hằng) - Vụ trưởng Vụ Thiết bị vật tư, Bộ Y tế. Ông đề cập đến giá một sinh phẩm KT. Bà Bằng cho rằng giá phụ thuộc vào báo giá của công ty Khải Tuấn và bên thẩm định giá mà đơn vị chủ quản mời. Bà cũng nói lý do tình hình dịch bệnh căng thẳng, sản xuất khó khăn, vật giá leo theo lại không có nhân lực.

Bà Bằng nói bên đầu bên sản xuất đưa giá 520.000 đồng, nhưng phía Vụ đã phải thương thảo 3 lần, ép giá xuống. Bà nói bà chính là người phụ trách lần thương thảo cuối cùng, đưa ra giá 430.000 đồng và được chấp nhận.

Khi ông Giang hỏi hồ sơ thương thảo thì bà Bằng trách đã "động đến lòng tự ái của chúng tôi rồi. Đương nhiên một hợp đồng quan trọng như thế thì phải đầy đủ tài liệu". Bà Bằng cũng đồng ý chuyển tài liệu này cho ông Giang.

Ông Giang cho biết, trong quá trình hỏi cung, cậu Khải có nhắc tới bà Bằng. Điều này khiến bà giật mình lo lắng trong lòng, nhưng bề ngoài bà vẫn tỏ ra tự tin, bình tĩnh trước mặt ông Giang.



Buổi tối xong việc, Vũ nhắn tin cho bạn gái - Lam (Lương Thu Trang) - thì vô cùng bất ngờ vì cô đã về Đông Bình. Tuy nhiên, Lam phải ở khu cách ly tới 2 tuần. Cô nói thời gian đó đủ để người yêu sắp xếp công việc đưa cô đi chơi sau khi cô trở về. Vũ hứa khi phá xong án sẽ thực hiện điều đó.

Tại Đội 1, Vũ nói luôn có những giao dịch ở tiệm vàng bị giấu thông tin. Một đồng chí khác báo cáo, theo tra soát, không có bất cứ một ai ở CDC có giao dịch với tiệm vàng Kim Toái này, nhưng vẫn xác định được số điện thoại có liên hệ với số máy của chủ tiệm vàng 2 lần.



Đáng nghi nhất là bà Loan - vợ của ông Túng - cuối năm ngoái đầu tư vào bất động sản lên tới mười mấy tỷ, vượt qua khả năng tài chính của gia đình..

Ông Giang gọi cho Vũ nói đã sắp xếp lịch hỏi cung cho Vũ vào sáng mai. Ông dặn Vũ sau khi hỏi cung xong thì sang Cục gặp ông.



Trưởng Phòng của Vũ cho rằng, hoặc bà Loan - vợ ông Túng, hoặc bà Bích - vợ ông Kiên là người đến tiệm vàng Kim Toái để nhận tiền. Ông gạt đề xuất ý kiến từ Vũ và Phong, mà yêu cầu cho người bay vào Phú Quốc tìm hiểu xem bà Loan vào đó thực chất là để du lịch hay làm gì khác.

Phong cho rằng ý tứ của sếp Bàng rõ ràng là để rơi vào CDC - cả nhà cùng vui. Vũ đang băn khoăn có nên báo cáo chuyện này với chú Giang không thì Phong khuyên chuyện của Đông Bình không nên để Cục xen vào.



