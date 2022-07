Đấu trí tập 9: Đại tá Giang trực tiếp "quay" bà Vụ trưởng y tế

Trong Đấu trí tập 9, Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) đã đích thân gặp bà Bằng (Nguyệt Hằng) - Vụ trưởng Vụ Thiết bị vật tư, Bộ Y tế. Ông đề cập đến giá một sinh phẩm KT. Bà Bằng chối ngay cho rằng phụ thuộc vào báo giá của công ty Khải Tuấn và bên thẩm định giá mà đơn vị chủ quản mời. Bà cũng nói lý do tình hình dịch bệnh căng thẳng, sản xuất khó khăn, vật giá leo theo lại không có nhân lực.

Bà Bằng nói bên đầu bên sản xuất đưa giá 520.000 đồng, nhưng phía Vụ đã phải thương thảo 3 lần, ép giá xuống. Bà nói bà chính là người phụ trách lần thương thảo cuối cùng, đưa ra giá 430.000 đồng và được chấp nhận.

Khi ông Giang hỏi hồ sơ thương thảo thì bà Bằng trách đã "động đến lòng tự ái của chúng tôi rồi".

Ở diễn biến khác, ông Túng (Thanh Bình) đã gặp ông Kiên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đông Bình. Ông Túng băn khoăn bên thanh tra Sở Y tế và công an suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bên công an rất thích tìm những góc khuất, nhất là góc khuất không có trong hồ sơ. Ông Túng ám chỉ ông Kiên cũng liên quan nếu ông Túng có xảy ra chuyện gì. "Em sợ không khéo công an cũng chiếu tướng anh rồi" - ông Túng "dọa khéo" sếp.

Ông Túng phủ nhận không hề ghi âm những chỉ thị miệng của ông Kiên, tuy nhiên, ở nhà, ông Túng lại khoe với vợ rằng đã ghi âm tất cả.

Đội của Đại úy Vũ đang tập trung vào tiệm vàng Kim Toái khả nghi, được cho là điểm trung chuyển tiền giữa Tuấn và người nhận. "Luôn có những giao dịch ở tiệm vàng bị giấu thông tin" - Vũ (Thanh Sơn) nói. Đội muốn tìm ra số điện thoại lạ đã liên lạc với bà Nguyệt chủ tiệm vàng sau khi Tuấn chuyển tiền vào là ai?

Quý vị đón xem tập 9 bộ phim Đấu trí lên sóng lúc 21h00 hôm nay (ngày 29/7) trên VTV1.