Bước sang năm mới, trong khi mọi người nô nức sắm sửa quần áo, tôi lại dành phần lớn thời gian để soi gương và... kiểm tra lại đường chân tóc của mình. Kể từ khi làm công việc chia sẻ về lối sống, điều khiến các chị em ghen tị với tôi nhất không phải là túi hiệu hay xe sang, mà lạ thay, lại là mái tóc dày dặn.Ngẫm cũng phải, ở cái tuổi "băm" này, nhan sắc thanh xuân rồi cũng sẽ phai nhạt, nhưng một cơ thể khỏe mạnh và mái tóc suôn dày lại là "chỉ số vàng" phân định sự sang - hèn, sướng - khổ. Người xưa thường bảo "Huyết dư phát", tóc là phần thừa của máu, tóc dày tức là khí huyết vượng, mà khí huyết vượng thì hậu vận mới an khang, trường thọ.

Chẳng ai tự nhiên mà đẹp, "cái gốc" của phụ nữ nằm ở sự nâng niu chính mình

Thú thật với các chị em, tóc tôi không phải lúc nào cũng đẹp như bây giờ đâu. Nhớ lại thời đôi mươi ngông nghênh, tôi cũng từng chạy theo đủ thứ mốt trên đời. Nào uốn, nào nhuộm, tẩy tóc sáng màu, rồi dùng dầu gội vô tội vạ theo quảng cáo mà chẳng thèm liếc qua bảng thành phần xem nó có hợp với da đầu mình không. Lúc ấy ỷ lại tuổi trẻ, thấy tóc chưa rụng thì cứ mặc sức mà "hành hạ".

Nhưng đời người phụ nữ, bước qua ngưỡng cửa 30 là mọi thứ xoay chuyển hẳn. Công việc áp lực, chuyện con cái, lo toan nội ngoại hai bên khiến giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ. Những bữa cơm vội vàng, những đêm thức trắng chạy deadline khiến cơ thể lên tiếng biểu tình. Và nơi "lãnh đạn" đầu tiên chính là mái tóc. Tóc khô xơ như rơm, rối tung mỗi sáng thức dậy và đáng sợ nhất là rụng. Mỗi lần gội đầu, nhìn nắm tóc rụng đen sì trong lòng bàn tay hay vương vãi khắp sàn nhà tắm, tôi thực sự hoảng loạn. Cảm giác như mình đang già đi rất nhanh, và cái sự "sang trọng" của mình cũng theo đó mà trôi tuột đi mất.

Tôi nhận ra, nếu không dừng lại và "cứu" lấy mái tóc này, thì viễn cảnh về một cái đầu hói, một vầng trán "sân bay" già nua chắc chắn sẽ đến rất gần. Mà trong nhân tướng học, phụ nữ tóc thưa mỏng thường vất vả, kém may mắn. Nghĩ đến đó, tôi quyết tâm phải thay đổi. Không chỉ vì đẹp, mà là vì một hậu vận tốt lành hơn.

Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cơ chế sinh học của tóc và nhận ra một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc: Muốn cây tốt, đất phải màu mỡ.





Hành trình "bồi đất, tưới tắm" cho hậu vận

Điều đầu tiên tôi thay đổi chính là "đầu vào". Nếu ví tóc là hoa màu, thì cơ thể chính là đất đai. Đất cằn cỗi thì cây sao xanh tốt được? Tôi bắt đầu tập ăn nhạt hơn, giảm dầu mỡ, bớt đồ cay nóng - những thứ vốn rất "sướng miệng" nhưng lại là kẻ thù của nang tóc.

Thay vào đó, tôi kết thân với ngũ cốc, rau xanh đậm màu, trái cây tươi và nạp đủ protein mỗi ngày. Song song đó là việc vận động. Mỗi tuần 3-4 buổi chạy bộ nhẹ nhàng hoặc tập yoga giúp khí huyết lưu thông, đưa dưỡng chất lên nuôi da đầu tốt hơn.

Tiếp đến là giấc ngủ. Người ta nói "giấc ngủ là liều thuốc bổ rẻ tiền nhất" cấm có sai. Tôi tập thói quen buông điện thoại sớm, ngủ đủ giấc để nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Khi tạng thận khỏe, tự khắc tóc sẽ đen và bóng. Đó là quy luật tự nhiên, cũng là cách dưỡng sinh cho tuổi già sau này.





Tìm được "chân ái" giữa ma trận sản phẩm: Cứu tinh cho nang tóc

Thay đổi lối sống là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Tôi cũng thay đổi hoàn toàn cách chăm sóc tóc bên ngoài. Tôi bỏ hẳn thói quen gội đầu hàng ngày. Nếu da đầu không quá dầu, một tuần gội 2-3 lần là đủ để giữ lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc. Khi gội, tuyệt đối không dùng móng tay cào cấu mà chỉ dùng phần thịt ở đầu ngón tay massage nhẹ nhàng.

Nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm ngoái, khi tôi tình cờ biết đến dầu gội ngăn rụng tóc. Thú thật, ban đầu tôi cũng bán tín bán nghi, vì đã thử qua không ít loại đắt tiền mà đâu vẫn hoàn đó. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, biết sản phẩm có chứa thành phần giúp nuôi dưỡng nang tóc chuyên sâu, ngăn chặn sự "lão hóa" và xơ cứng của nang tóc, tôi quyết định thử vận may.

Cảm nhận đầu tiên là sự dễ chịu. Bọt dầu gội rất mịn, bông xốp, mùi hương trái cây thoang thoảng, thanh khiết chứ không nồng gắt hóa chất. Gội xong cảm thấy da đầu nhẹ bẫng, thư thái vô cùng.





Nhưng điều kỳ diệu chỉ đến sau một thời gian kiên trì. Tôi nhận thấy tóc con bắt đầu mọc lởm chởm ở những vùng trước đây hơi thưa. Sợi tóc mới mọc lên có độ đanh, chắc khỏe chứ không mảnh như tơ. Quan trọng nhất, lượng tóc rụng mỗi khi gội giảm đi rõ rệt. Gội xong 2-3 ngày mà chân tóc vẫn phồng, tơi, không bị bết dính ép sát vào da đầu. Nhìn vào gương, thấy mái tóc dày dặn, bồng bềnh, tự nhiên thấy thần thái mình tươi tắn, sang trọng hẳn lên.

Đến lúc này tôi mới thấm thía, việc chăm sóc bản thân không bao giờ là muộn và cũng không bao giờ là lãng phí. Giữa thời đại mà người trẻ cũng hói, người già cũng rụng, áp lực bủa vây tứ phía, việc giữ được một mái tóc dày chính là giữ được phong độ và sự tự tin.

Dù bạn là nam hay nữ, già hay trẻ, nếu đang đau đầu vì tóc rụng, hãy thử một lần nghiêm túc nhìn lại lối sống và tìm cho mình một sản phẩm hỗ trợ đắc lực xem sao. Đừng để đến khi "rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng" mới hối hận. Chăm chút cho mái tóc hôm nay, chính là bạn đang chuẩn bị cho mình một diện mạo phú quý, một tâm thế an nhiên để đón nhận những điều tốt đẹp trong hậu vận sau này.