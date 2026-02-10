Chốn công sở xưa nay vẫn được mặc định là nơi của sự chuyên nghiệp, chỉn chu và nghiêm túc. Thế nhưng mới đây, một công ty tại Cầu Giấy (Hà Nội) đã phá vỡ mọi quy chuẩn ấy theo cách không thể sốc hơn. Một đoạn video lan truyền chóng mặt ghi lại cảnh dàn nhân viên nam nữ vô tư trút bỏ xiêm y, chỉ diện độc đồ lót và trình diễn catwalk ngay giữa văn phòng trong tiếng nhạc chát chúa.

Đỉnh điểm là những màn tương tác thân mật quá đà, bế thốc nhau lên đầy gợi dục khiến người xem phải "đỏ mặt tía tai". Liệu đây là sự cởi mở, sáng tạo trong hoạt động nội bộ hay là một bước lùi đáng báo động của văn hóa doanh nghiệp?

Ảnh cap video

Chốn công sở hay... "động bàn tơ"?

Chưa bao giờ ranh giới giữa sự vui vẻ, hòa đồng và sự phản cảm, lố bịch lại mong manh đến thế. Xem đoạn clip đang gây bão mạng xã hội những giờ qua, không ít người phải dụi mắt vài lần mới tin đây là bối cảnh của một văn phòng làm việc giữa lòng thủ đô Hà Nội. Trong tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, các cô gái trẻ tự tin sải bước với những bộ nội y đỏ rực, khoe da thịt táo bạo chẳng khác nào đang trình diễn Victoria's Secret phiên bản... lỗi. Không kém cạnh, cánh mày râu cũng cởi trần, mặc quần lót và uốn éo đi lại trong tiếng hò reo cổ vũ của đồng nghiệp xung quanh.

Ảnh cap video

Sự việc được đẩy lên cao trào khi xuất hiện những cảnh quay nam nhân viên bế thốc đồng nghiệp nữ đang mặc nội y lên, cười đùa và có những hành động tiếp xúc cơ thể cực kỳ thân mật. Điều đáng nói, tất cả những người trong cuộc đều tỏ ra vô cùng hào hứng, vui vẻ, dường như không ai cảm thấy có chút gì gượng gạo hay sai trái trong bối cảnh này. Sự tự nhiên thái quá ấy chính là điều khiến dư luận cảm thấy "sởn gai ốc". Nhiều người thốt lên: "Riết rồi công sở gì như động bàn tơ vậy?", "Không có chú thích thì tôi tưởng đây là quán bar hay tụ điểm ăn chơi nào đó chứ không phải nơi làm việc".

Lời giải thích "tập văn nghệ" và ranh giới mong manh của sự tự nguyện

Ngay sau khi đoạn video gây bão và nhận về vô số "gạch đá", danh tính của công ty này đã được xác định nằm tại phường Cầu Giấy. Trước áp lực dư luận, vị CEO của công ty đã lên tiếng trần. Theo báo Dân Trí đưa tin ngày 10/2, theo đó, những hình ảnh "nóng mắt" kia thực chất chỉ là buổi tập luyện cho tiết mục văn nghệ trong tiệc tất niên (Year End Party) sắp tới, với chủ đề Nam vương và Nữ vương.

Ảnh cap video

Vị này nhấn mạnh rằng những người tham gia trình diễn "khoe thân" trong clip không phải nhân viên thường mà toàn là cấp quản lý, trưởng phòng, giám đốc dự án. "Tất cả biểu diễn trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, cởi mở, không bị ép buộc. Mọi người cùng chung quan điểm và đều là người đồng hành nhiều năm với công ty", vị CEO phân bua. Vị này cho rằng đây là hoạt động nội bộ, mang tính giải trí đơn thuần và khẳng định ngày thường mọi người vẫn ăn mặc lịch sự, kín đáo.

Tuy nhiên, lời giải thích này dường như chỉ như "đổ thêm dầu vào lửa". Vấn đề không nằm ở chỗ họ là ai, là lãnh đạo hay nhân viên, là tự nguyện hay ép buộc. Vấn đề nằm ở không gian và bối cảnh. Văn phòng làm việc, dù có cởi mở đến đâu, vẫn là nơi diễn ra các hoạt động chuyên môn, nơi cần sự tôn trọng tối thiểu về tác phong và hình ảnh. Việc biến nơi làm việc thành sân khấu trình diễn nội y, dù là tập luyện, vẫn cho thấy một lỗ hổng lớn trong nhận thức về văn hóa công sở của chính những người đứng đầu.

Ảnh cap video

Khi team Building và sự "cởi mở" bị biến tướng

Câu chuyện này lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về những hoạt động Team Building, tiệc tùng nội bộ đang bị biến tướng một cách méo mó. Dưới danh nghĩa "gắn kết", "xả stress" hay "chơi hết mình", nhiều công ty đang dung túng cho những trò chơi, hoạt động mang tính chất gợi dục, phản cảm, xâm phạm không gian riêng tư và lòng tự trọng của người lao động.

Sự cởi mở không có nghĩa là sự buông thả thiếu kiểm soát. Một môi trường làm việc văn minh là nơi nhân viên được thoải mái sáng tạo trong công việc, chứ không phải thoải mái... cởi đồ. Việc các lãnh đạo công ty, những người lẽ ra phải làm gương về tác phong lại là những người đầu têu cho trào lưu này càng khiến người ta ngán ngẩm.

Đừng đánh tráo khái niệm giữa "vui vẻ" và "thô tục". Những hình ảnh này khi lọt ra ngoài, không chỉ làm xấu đi hình ảnh của cá nhân những người trong cuộc, mà còn hủy hoại nghiêm trọng uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Liệu có đối tác hay khách hàng nào muốn làm việc nghiêm túc với một tập thể mà ở đó, ranh giới giữa văn phòng và phòng ngủ lại bị xóa nhòa một cách dễ dãi như vậy?

Cuộc sống hiện đại cổ vũ cho sự tự do cá nhân, nhưng tự do phải nằm trong khuôn khổ của văn hóa và đạo đức cộng đồng. Đừng để những phút "vui quá đà" biến môi trường công sở trở thành nơi dung dưỡng cho những hành vi lệch chuẩn, để rồi nhận về không chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán của xã hội, mà còn là sự coi thường của chính những người đang tìm kiếm một môi trường làm việc tử tế.