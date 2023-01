Đầu năm mới, lãi suất nhiều ngân hàng hạ nhiệt

Nhiều ngân hàng hiện đưa ra bảng lãi suất huy động mới với mức lãi suất giảm so với cuối năm 2022.

Ví dụ tại Techcombank, mức lãi suất huy động cao nhất ở ngân hàng này là 9,2%/năm, trong khi trước Tết là 9,5%/năm. Để hưởng được mức lãi suất 9,2%/năm, người gửi tiền phải là khách VIP loại 1 gửi tiền kỳ hạn từ 12 tháng với số dư tối thiểu là 3 tỷ đồng.

Các khách hàng thông thường gửi kỳ hạn 6 tháng cũng chỉ được hưởng lãi suất 8,5%/năm, thay vì mức trên 9% như trước Tết.

Lãi suất tiết kiệm nhiều ngân hàng đã giảm so với cuối năm 2022. (Ảnh minh họa)

Saigonbank, ngân hàng đầu tiên niêm yết mức lợi tức tiền gửi lên đến 10,5%/năm trong năm ngoái, cũng đã có hành động hạ lãi suất. Theo đó, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này chỉ còn 9,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, cả online lẫn tại quầy.

Ngoài ra, tại Sacombank, trước đây mức lãi suất cao nhất mà nhà băng này huy động là 9,8%/năm nhưng đến nay, lãi suất cao nhất chỉ còn 9,2%/năm áp dụng cho tiền gửi online, kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng.

Tại PVCombank, trước đây, lãi suất cao nhất ở ngân hàng này là 9,9%/năm dành cho khách hàng gửi tiền qua kênh online theo hình thức tiền gửi bậc thang, kỳ hạn 36 tháng. Tuy nhiên, đến hiện tại, loại sản phẩm này chỉ còn lãi suất 9,5%/năm.

OceanBank, một ngân hàng trước đây cũng đã từng niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên đến 10%/năm, hiện mức lợi tức cao nhất chỉ còn 9,2%/năm.

Với nhóm ngân hàng "Big 4", lãi suất nhìn chung không có nhiều thay đổi so với trước Tết. BIDV và VietinBank đều đang có lãi suất cao nhất 8,2%. Theo sau là Agribank 7,9%/năm, Vietcombank 7,4%/năm.

Mặc dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng cuối năm 2022 nhưng theo báo cáo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì lãi suất huy động 12 tháng trung bình tại các ngân hàng trong tháng 1/2023 tiếp tục tăng thêm 0,07% điểm % so với tháng 12 năm 2022, lên mức 8,49%/năm. So với cùng kỳ năm trước thì lãi suất huy động 12 tháng đã tăng 2,68 điểm%. Đối với kỳ hạn 6 tháng, mức tăng trung bình thêm 0,11 điểm % so với tháng 12/2022, tăng 2,92 điểm % so với cùng kỳ năm 2022.

BVSC cho biết đà tăng chủ yếu đến từ nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần. Nhóm các ngân hàng quốc doanh chỉ tăng lãi suất huy động đối với kỳ hạn 6 tháng còn với kỳ hạn 12 tháng vẫn giữ nguyên.

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng áp lực tăng lãi suất huy động đối với các ngân hàng sẽ vẫn còn trong thời điểm đầu năm 2023 khi các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang có động thái tiếp tục tăng lãi suất. Thêm vào đó, các ngân hàng trong nước cũng cần thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo chỉ tiêu an toàn vốn.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra nhận định rằng lãi suất huy động sẽ vẫn còn dư địa tăng trong năm 2023, đà tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm, có thể đi ngang hoặc hạ nhiệt vào nửa cuối năm 2023. VCBS dự báo lãi suất huy động có thể đạt đỉnh trong nửa đầu năm với mức tăng từ 1- 1,5 điểm %.