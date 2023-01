Người gửi tiền chóng mặt vì cùng một ngân hàng nhưng lãi suất mỗi nơi mỗi khác

Chị Nguyễn Thanh Hoa, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ, tranh thủ lãi suất cao nên chị đã trích một phần tiền thưởng Tết để gửi tiết kiệm. Qua tìm hiểu, chị nhận thấy cùng một thương hiệu song mỗi một chi nhánh ngân hàng lại có mức lãi suất khác nhau.

“Mình có nhờ nhân viên của một ngân hàng ở gần cơ quan để được hỗ trợ. Bạn này tư vấn mức lãi suất 8,5%/năm cho số dư tiền gửi 100 triệu ở kỳ hạn 12 tháng, lãnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, khi mình hỏi ở một chi nhánh khác, lãi suất lại đang là 9,5%/năm”, chị Hoa chia sẻ.

Một bài viết trên mạng xã hội chia sẻ sự khó hiểu trong việc cùng một ngân hàng nhưng lãi suất mỗi nơi lại mỗi khác

Hay như trường hợp của anh Lê Minh Quang, ngụ tại quận 3 TP.HCM cho biết, anh gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng theo hình thức tại quầy ở một chi nhánh ngân hàng. Tuy nhiên, hai bạn nhân viên của cùng một chi nhánh lại chào mời 2 mức lãi suất khác nhau.



“Mình gửi 3 tỷ ở một chi nhánh ngân hàng gần nhà. Hai nhân viên cùng một chi nhánh lại đưa ra 2 mức lãi suất khác nhau. Bạn đầu tiên tư vấn cho mình mức lãi suất 9,5%/năm sau khi đã cộng lãi suất. Nhân viên thứ hai liên hệ với mình thì báo mức lãi suất 10,5%/năm”, anh Quang nói.

Ngay cả đối với tiền gửi online cũng có hiện tượng tương tự. Như chị Trần Kiều My ngụ quận 6, TP.HCM cho biết, khi gửi online, chị có thể tùy ý chọn chi nhánh hỗ trợ, mức lãi suất giữa các đơn vị này sẽ khác nhau.

Ngoài ra, sau khi đã được cộng lãi suất từ phía ngân hàng, khách hàng còn có thể nhập mã của nhân viên hỗ trợ để được thưởng coupon lãi suất. Mức lợi tức của người có nhập mã và không nhập mã có thể chênh lệch từ 1-2,5%/năm.

“Mình gửi 2 tỷ, kỳ hạn 12 tháng online, mức lãi suất mà ngân hàng đưa ra sau khi đã cộng lãi suất là 10%/năm. Tuy nhiên, nếu nhập thêm mã của nhân viên hỗ trợ thì lãi suất thực nhận có thể lên đến 12,5%/năm”, chị My cho biết.

Tài khoản của chị My sau khi nhập mã giới thiệu của nhân viên

Theo các chuyên gia, mỗi chi nhánh ngân hàng sẽ được cấp hạn mức kinh doanh khác nhau, tùy theo năng lực của điểm kinh doanh, để các nhân viên có thể thu hút tiền gửi một cách chủ động hơn. Do đó, mức lãi suất tiền gửi giữa các chi nhánh cũng sẽ khác nhau.



Ngoài ra, một số ngân hàng còn triển khai các chương trình cộng hoặc thưởng lãi suất dưới dạng các mã điện tử như cách các sàn thương mại điện tử đã từng làm. Một số ngân hàng chọn cách cấp riêng mã thưởng cho nhân viên để hỗ trợ hoạt động tư vấn khách hàng tốt hơn.

Thông thường để được hưởng các chương trình này, khách hàng phải là người lần đầu mở tài khoản điện tử tại ngân hàng, có số dư giao dịch lớn hoặc tham gia một số hình thức rút thăm may mắn trên ứng dụng của ngân hàng.

Các chuyên gia nói thêm, các nhà băng đang tập trung phát triển mảng ngân hàng số nên thời gian tới việc khuyến mãi theo hình thức nhập mã hoặc “săn sale” trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng cũng sẽ phổ biến hơn.

Với sản phẩm tiền gửi, việc tiết kiệm qua kênh online bên cạnh việc có lãi suất cao hơn so với tại quầy. Khách hàng còn nhận được giá trị từ sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và an toàn hơn đáng kể so với việc đem tiền đến quầy.