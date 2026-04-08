Sau hai năm vắng bóng tại các buổi lễ nhà thờ vì biến cố sức khỏe, Vương phi xứ Wales đã chính thức tái xuất trong vòng tay chào đón của công chúng tại nhà nguyện St George ở Windsor. Ai cũng mong chờ hình ảnh một biểu tượng thời trang Hoàng gia rạng rỡ như ngày nào. Thế nhưng, trái với sự kỳ vọng về một màn "chào sân" hoàn hảo không tì vết, bộ cánh tưởng chừng như vô cùng thanh lịch của Kate lại vô tình trở thành tâm điểm bàn tán, thậm chí là nhận về không ít lời phàn nàn chê trách chỉ vì một chi tiết nhỏ xíu xiu ở phần chân váy.

Xuất hiện rạng rỡ trong buổi lễ truyền thống, Vương phi Kate chọn cho mình một chiếc váy midi nữ tính và kín đáo, nhưng chính độ dài thướt tha tới gần mắt cá chân của thiết kế này lại khiến không ít người hâm mộ cảm thấy "lấn cấn" và tỏ ra không mấy hài lòng khi họ cho rằng nó đang dìm đi vóc dáng vốn rất chuẩn chỉnh của cô. Dạo quanh một vòng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận đầy nuối tiếc từ cư dân mạng, có người thẳng thắn bày tỏ trên Instagram rằng bộ váy tuy đẹp nhưng phần gấu váy lại quá dài so với sở thích cá nhân, giá như được cắt ngắn đi khoảng 10 phân thì trông Kate sẽ trẻ trung và tôn dáng hơn rất nhiều bởi cô vốn dĩ còn vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Thậm chí, có ý kiến còn mang cả Vương hậu Camilla ra để so sánh khi phàn nàn rằng dạo gần đây Kate thường diện váy dài thượt, thậm chí dài hơn cả trang phục của mẹ chồng khiến tổng thể trở nên nặng nề và bị nhận xét là "già trước tuổi" .

Nhiều chị em có cùng chiều cao với Vương phi cũng đồng tình lên tiếng, khẳng định một chiếc váy dài ngang gối sẽ là lựa chọn hoàn hảo, phù hợp và cân đối hơn về mặt tỷ lệ cơ thể thay vì kiểu dáng lấp lửng sát mắt cá chân như thế này. Dẫu vậy, giữa vô vàn những lời góp ý có phần khắt khe về chuyện ngắn dài, vẫn có một bộ phận không nhỏ những người yêu mến phong cách thời trang của Hoàng gia lên tiếng bênh vực và say sưa khen ngợi màu sắc nhã nhặn của bộ trang phục, chiếc mũ đội đầu duyên dáng cùng những món phụ kiện đi kèm quá đỗi tinh tế, mang lại cho Kate một vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp, hợp thời và phá cách hơn hẳn so với những chiếc áo khoác dáng váy an toàn mà cô thường mặc trước đây.

Rõ ràng, chuyện mặc đẹp hay xấu vốn dĩ luôn là câu chuyện "chín người mười ý", nhưng không thể phủ nhận rằng sức hút và tầm ảnh hưởng của Vương phi xứ Wales vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, bởi nhất cử nhất động hay chỉ một nếp váy áo của cô cũng đủ sức làm khuynh đảo truyền thông và trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.