Dấu hiệu 'nhỏ' trên da có thể cảnh báo tiểu đường, xuất hiện ở 4 vị trí này càng cần chú ý

Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là nhóm bệnh lý nội khoa phổ biến, xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ hoặc không sử dụng hiệu quả lượng hormone insulin trong cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là các dây thần kinh và mạch máu.



Tiểu đường cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, cắt cụt chi, đột quỵ và các biến chứng tim mạch khác.

Tiểu đường là bệnh không lây nhiễm. Tỷ lệ mắc bệnh trên phạm vi toàn cầu đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây.

Trước đây, nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường chỉ gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, hiện nay độ tuổi mắc bệnh tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa.

Nguyên nhân gây ra tiểu đường loại 1 chủ yếu là do di truyền hoặc do các phản ứng tự miễn dịch. Còn tiểu đường loại 2 lại là bệnh lý phổ biến hơn - chiếm khoảng 90% trường hợp mắc bệnh. Bệnh do các yếu tố như lối sống và chế độ ăn kém lành mạnh gây thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đo lượng đường trong máu. (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu trên da cảnh báo tiểu đường



Giống như các bệnh lý khác, tiểu đường loại 2 cũng có thể gây ra một số triệu chứng, nếu mọi người phát hiện các dấu hiệu nhận biết này càng sớm, mọi người có thể điều trị để phòng ngừa biến chứng.

Chia sẻ với trang tin Express, bác sĩ đa khoa Gill Jenkins cho biết, khi mắc tiểu đường, cơ thể sẽ xuất hiện mụn thịt dư trên da.

Bác sĩ Gill chia sẻ: “Mụn thịt dư là những khối u mềm có màu sẫm, nổi lên trên bề mặt da, có kích thước khoảng 1 vài milimet. Mụn thường xuất hiện ở vùng da có nhiều nếp gấp, bao gồm: cổ, nách, dưới ngực và bẹn”.

Bác sĩ Gill cho biết: “Theo nghiên cứu của Viện Da liễu Hoa Kỳ, trên da xuất hiện nhiều mụn thịt có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu cao”.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí BMC Research Notes cũng chỉ ra rằng khoảng 59% những người xuất hiện mụn thịt dư trên da được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng kháng insulin là một trong những nguyên nhân gây ra sự tăng trưởng của mụn thịt trên da.

Một nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra trên da nhiều khả năng bạn đã mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Mụn thịt dư có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. (Ảnh minh họa)

Do đó, khi trên da xuất hiện các nốt mụn thịt, mọi người có thể đến viện để thăm khám, đặc biệt là khi các nốt mụn thịt dư có tình trạng chảy máu, đổi màu, ngứa.



Ngoài ra, nếu mụn thịt dư xuất hiện nhiều kèm theo các triệu chứng như khát nước nhiều, đi tiểu thường xuyên hơn mức bình thường, mệt mỏi, sụt cân, da xuất hiện các mảng sẫm màu ở cổ và nách, da khô ngứa,... mọi người cũng nên đến bệnh viện để thăm khám, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).