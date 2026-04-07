Đau đớn phát hiện chồng chi 8 triệu mua vé xem ca nhạc cùng người khác, tôi còn cay hơn khi anh nói: “Em không hiểu thì thôi”

Cuộc sống vợ chồng tôi không dư dả gì, nói đúng ra là chỉ đủ ăn đủ tiêu. Cuối tháng nào cũng phải ngồi tính từng khoản, từ tiền học của con, tiền điện nước, đến cả mấy chục nghìn tiền chợ cũng phải cân nhắc.

Chồng tôi làm kỹ thuật, lương không cao nhưng ổn định. Anh không phải người tiêu xài hoang phí, thậm chí còn khá tiết kiệm. Bởi vậy nên tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phát hiện ra một chuyện khiến mình vừa tức vừa hụt hẫng như thế.

Hôm đó, tôi mượn máy tính của chồng để làm nốt chút việc. Tình cờ thấy gmail thông báo 1 tin nhắn chưa đọc nên tôi click vào xem thì vô tình phát hiện ra đó là thư xác nhận tự động đã thanh toán thành công 2 vé xem ca nhạc, tổng trị giá 8 triệu. Thời gian mua cách đây gần 3 tuần, còn thời gian diễn ra liveshow cách đây đã 3 ngày.

Tôi thấy khá bất ngờ, không hiểu tại sao chồng lại mua vé xem ca nhạc của một ca sĩ lớn tuổi, đây không phải gu của tôi. Và buổi biểu diễn cũng qua rồi mà chẳng thấy chồng đề cập tới, chứng tỏ cặp vé không phải dành cho tôi. Thế nên, tôi quay sang hỏi chồng. Ban đầu anh còn ấp úng, sau đó nói thẳng là anh mua vé để đi xem một ca sĩ mà anh rất thích, lâu lắm mới có dịp biểu diễn.

Tôi hỏi người đi cùng là ai. Anh trả lời là một đồng nghiệp trong công ty, cũng thích ca sĩ đó giống anh. Tôi hỏi nam hay nữ? Anh bảo tôi lắm chuyện. Thế nên tôi càng nghi ngờ và hỏi bằng được, cuối cùng anh trả lời: Nữ.

Tôi thấy tim mình như hụt xuống một nhịp, tôi không biết nên buồn hay nên giận. Tôi không phải kiểu người hay đi xem ca nhạc, đúng là vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình sẽ sẵn sàng bỏ ra 8 triệu để đưa một người phụ nữ khác đi, trong khi ở nhà, tôi vẫn đang tính toán từng khoản chi tiêu.

Tôi nói mình không chấp nhận được chuyện đó. Anh lại bảo tôi làm quá lên, giữa anh và cô đồng nghiệp kia không có gì, chỉ là bạn bè, cùng sở thích thì đi cùng thôi. Anh còn nói thêm, nếu tôi cứ suy nghĩ theo kiểu đó thì sau này anh chẳng dám giao tiếp với ai nữa.

Tôi không cấm anh giao tiếp, cũng không phải kiểu ghen tuông vô lý. Nhưng có những ranh giới mà tôi nghĩ ai cũng hiểu, không cần phải nói ra. 8 triệu đó, nếu là tiền mua sữa cho con, đóng học phí, hay thậm chí là dành dụm cho một chuyến đi chơi gia đình, có lẽ tôi sẽ không thấy nặng nề như vậy. Nhưng 8 triệu để đi xem ca nhạc với một người phụ nữ khác, lại là chuyện khác.

Tối hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Anh vẫn sinh hoạt như bình thường, còn tôi thì cứ thấy trong lòng lấn cấn, tâm trạng ức chế.

Tôi nghĩ về những năm tháng hai vợ chồng cùng nhau chắt chiu từng đồng, nghĩ về những lần tôi từ chối mua một món đồ mình thích chỉ vì muốn tiết kiệm cho gia đình. Và rồi so với việc anh sẵn sàng chi một khoản tiền lớn như vậy cho một người khác.

Có thể thật sự giữa anh và cô đồng nghiệp đó không có gì. Nhưng cách anh chọn ưu tiên, chọn chia sẻ một niềm vui mà lẽ ra tôi nên là người được ở bên, lại khiến tôi không thể coi đó là chuyện nhỏ.

Tôi không biết mình đang ghen, hay đang thất vọng, hay cả hai. Chỉ biết rằng từ hôm đó, tôi chẳng muốn nói chuyện với chồng nữa. Cứ thế này chắc chúng tôi ly hôn sớm thôi!