Ông chồng 61 tuổi để lại hơn 1000 tỷ cho vợ trẻ, bất chấp con cái ngăn cản vì 1 lý do

Một người đàn ông Trung Quốc mắc bệnh nan y đã để lại toàn bộ tài sản trị giá 300 triệu NDT (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng) cho người vợ kém mình 28 tuổi, gây ra tranh chấp gay gắt với gia đình vợ cũ.

Người đàn ông họ Hầu, 61 tuổi, sống tại đảo Hải Nam, được cho là đã chuyển toàn bộ tài sản cho vợ là Lệ Viên, năm nay 33 tuổi. Hai người kết hôn cách đây 10 năm và có một con trai 5 tuổi.

Tháng 11 năm ngoái, cặp đôi thông báo trên tài khoản mạng xã hội (có khoảng 44.000 người theo dõi) rằng ông Hầu mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Lệ Viên cho biết, từ một cô gái trẻ quen được chăm sóc, cô buộc phải "trưởng thành chỉ sau một đêm" để trở thành người chăm sóc bệnh nhân ung thư.

Cô cũng thừa nhận từng nhận nhiều bình luận nghi ngờ rằng mình sẽ bỏ đi khi chồng lâm bệnh. Tuy nhiên, cô khẳng định chính biến cố này là phép thử cho tình cảm của cả hai.

"Mọi người nói hôn nhân của chúng tôi như lâu đài cát. Nhưng họ không biết chồng tôi đã giúp tôi trưởng thành, cho tôi tình yêu tốt nhất mà một người đàn ông có thể dành cho một người phụ nữ".

Trong suốt quá trình điều trị, Lệ Viên luôn ở bên chồng qua 5 đợt hóa trị và nhiều phương pháp điều trị khác.

Hai người quen nhau khi cô làm việc tại công ty logistics của ông Hầu. Khi đó ông độc thân và theo đuổi cô bằng những món quà đắt tiền cùng các bữa ăn xa xỉ.

Xuất thân từ gia đình bình thường, có cha nghiện cờ bạc, Lệ Viên cho biết cô từng choáng ngợp trước cuộc sống của ông và từng do dự vì khoảng cách tuổi tác quá lớn.

Sau khi kết hôn, theo yêu cầu của chồng, cô đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân do hai con riêng của ông lo ngại vấn đề thừa kế.

Sau khi được chẩn đoán bệnh, ông Hầu được cho là đã chuyển toàn bộ tài sản sang cho Lệ Viên.

Ông cho biết trong thời gian chống chọi bệnh tật, Lệ Viên trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Nỗi lo lớn nhất của ông là vợ và con trai nhỏ sau khi mình qua đời, vì vậy ông muốn đảm bảo cuộc sống cho họ.

Trong khi đó, Lệ Viên khẳng định mối quan hệ của họ "dựa trên tình yêu chứ không phải tiền bạc".

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ vợ cũ và các con riêng của ông Hầu.

Trên mạng xã hội, dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người đứng về phía các con riêng, cho rằng đây là sự bất công.

"Có mẹ kế thì sẽ có cả cha dượng", một người bình luận, ám chỉ việc người cha thiên vị gia đình mới.

Trong khi đó, một số khác lại bày tỏ sự đồng cảm với quyết định của ông:

"Người ta để lại tài sản cho người thực sự ở bên chăm sóc mình, điều đó cũng là bình thường".