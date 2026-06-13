Mùa hè đổ mồ hôi liên tục, cà tím và đậu xanh đều bị "cho ra rìa": Đây mới là loại rau nên ăn nhiều

Mùa hè luôn là khoảng thời gian khiến cơ thể phải hoạt động vất vả hơn để thích nghi với nhiệt độ môi trường tăng cao. Chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn, làm việc nhà hay vận động nhẹ, nhiều người đã đổ mồ hôi liên tục. Tình trạng mất nước kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm cảm giác thèm ăn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tổng thể.

Chính vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong mùa hè đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh những món quen thuộc như cà tím, đậu xanh hay các loại rau xanh phổ biến, rong biển đang được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những thực phẩm đáng chú ý nhất cho thực đơn ngày nóng.

Vì sao rong biển được xem là "ngôi sao" của mùa hè?

Theo quan niệm dinh dưỡng phương Đông, rong biển có tính mát, giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nhiệt độ cao. Không chỉ vậy, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng mà cơ thể rất cần khi bị mất chất qua mồ hôi.

Những ngày hè oi bức, cơ thể thường thất thoát một lượng lớn natri, kali, magie cùng nhiều vi chất khác. Nếu không được bổ sung kịp thời, bạn có thể cảm thấy uể oải, khó tập trung, dễ cáu gắt hoặc mất sức.

Rong biển được xem là nguồn cung cấp khoáng chất tự nhiên khá dồi dào. Ngoài i-ốt, rong biển còn chứa sắt, canxi, kẽm, vitamin nhóm B, vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng cho thấy rong biển chứa lượng chất xơ đáng kể, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Một ưu điểm khác khiến rong biển phù hợp với mùa hè là hàm lượng calo thấp. Điều này giúp những người đang kiểm soát cân nặng hoặc không muốn ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng vẫn có thể bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Theo ThS.BS Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rong biển được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ít calo. Chuyên gia cho biết loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, rong biển còn giúp bổ sung vi chất cho cơ thể, đặc biệt phù hợp trong những giai đoạn cơ thể dễ mất chất dinh dưỡng như mùa hè.

Từng chia sẻ trên báo điện tử VnExpress, ThS.BS Lê Thị Hải cho biết người Nhật Bản đã sử dụng rong biển trong bữa ăn từ hàng nghìn năm trước và coi đây là một "siêu thực phẩm" nhờ giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất xơ nhưng không chứa nhiều năng lượng.

Nhiều người chê rong biển tanh, nhưng thực ra chế biến đúng cách sẽ rất ngon

Không ít người e ngại rong biển vì cho rằng loại thực phẩm này có mùi tanh đặc trưng. Trên thực tế, hương vị của rong biển phụ thuộc khá nhiều vào cách sơ chế và kết hợp nguyên liệu.

Khi được ngâm, rửa sạch và chế biến phù hợp, rong biển có vị thanh mát, giòn nhẹ hoặc mềm tùy từng loại. Đặc biệt, rong biển rất dễ kết hợp với các nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình như tôm, thịt bò, đậu phụ hay dưa chuột.

Dưới đây là 3 món ăn đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp cho những ngày hè nóng bức.

1. Salad rong biển thanh mát

Đây là món ăn được nhiều gia đình yêu thích vì cách làm nhanh chóng và không gây cảm giác ngấy. Nguyên liệu gồm rong biển tươi hoặc rong biển khô đã ngâm nở, dưa chuột, cà rốt, mè rang và nước sốt chua ngọt.

Sau khi sơ chế nguyên liệu, trộn đều với nước sốt gồm giấm, nước tương, một chút mật ong hoặc đường. Món ăn có vị thanh mát, giòn ngon, rất phù hợp dùng kèm cơm hoặc các món nướng.

2. Canh rong biển nấu thịt bằm

Canh rong biển là món ăn quen thuộc tại nhiều quốc gia châu Á. Chỉ cần phi thơm hành, xào sơ thịt bằm rồi thêm nước dùng. Khi nước sôi, cho rong biển vào nấu khoảng 2 - 3 phút là có thể thưởng thức.

Món canh có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn và đặc biệt phù hợp với những người đang mệt mỏi hoặc chán ăn trong mùa hè.

3. Rong biển cuộn cơm kiểu gia đình

Nếu muốn đổi vị cho bữa ăn, bạn có thể thử món rong biển cuộn cơm. Chuẩn bị cơm nóng, trứng cuộn, dưa chuột, cà rốt, xúc xích hoặc thịt gà xé. Trải lá rong biển lên mành tre, cho cơm và nhân vào rồi cuộn chặt tay.

Món ăn này không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà còn rất tiện lợi cho những bữa ăn nhẹ hoặc mang theo khi đi làm, đi dã ngoại.

Ăn rong biển thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù giàu dinh dưỡng, rong biển không phải thực phẩm nên ăn với số lượng quá lớn mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo nên đa dạng nguồn rau xanh và thực phẩm trong khẩu phần ăn thay vì phụ thuộc vào một loại duy nhất. Những người mắc bệnh tuyến giáp hoặc đang điều trị các vấn đề liên quan đến nội tiết nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng rong biển trong thực đơn.

Bên cạnh việc bổ sung rong biển, đừng quên uống đủ nước, ăn nhiều rau quả tươi và hạn chế thực phẩm quá nhiều dầu mỡ trong mùa hè. Đây mới là chìa khóa giúp cơ thể duy trì năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng.

Trong vô số loại thực phẩm được khuyên dùng ngày hè, rong biển có thể chưa phải món ăn quen thuộc với mọi gia đình. Tuy nhiên, với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, ít calo và khả năng kết hợp linh hoạt trong nhiều món ăn, đây là lựa chọn rất đáng để bổ sung vào thực đơn những ngày nắng nóng kéo dài.