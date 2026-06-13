Bảo quản thức ăn sai cách gây lo ngại về sức khoẻ

Trong nhiều năm qua, quan niệm cho rằng thức ăn thừa là nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư đã được nhắc đến khá phổ biến.

Đặc biệt, các loại rau xanh để qua đêm thường được cho là có thể làm gia tăng hàm lượng nitrit, hợp chất có khả năng chuyển hóa thành các chất gây hại cho cơ thể trong một số điều kiện nhất định.

Bảo quản thức ăn sai cách gây nhiều lo ngại về sức khoẻ

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu, theo dõi hơn 130.000 người trong suốt 26 năm của Đại học Oxford cho thấy chưa có bằng chứng rõ ràng khẳng định việc sử dụng thức ăn thừa được bảo quản đúng cách làm tăng nguy cơ ung thư. Tỷ lệ mắc ung thư ở những người thường xuyên ăn thức ăn để qua đêm không cao hơn đáng kể so với nhóm chủ yếu sử dụng thực phẩm tươi.

Ngược lại, các yếu tố liên quan đến lối sống như: thừa cân, béo phì, ít vận động, chế độ ăn mất cân đối và căng thẳng kéo dài được ghi nhận có mối liên hệ rõ ràng hơn với nguy cơ mắc bệnh.

Dù vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng thức ăn thừa thường đi kèm với một số thói quen bảo quản và chế biến chưa phù hợp.

Thức ăn để quá lâu ở nhiệt độ phòng, bảo quản không kín hoặc hâm nóng không đầy đủ có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển và làm giảm chất lượng thực phẩm.

3 thói quen phổ biến khi bảo quản thức ăn thừa cần đặc biệt lưu ý

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh

Đây được xem là sai lầm phổ biến nhất trong các gia đình. Sau bữa ăn, nhiều người có thói quen để thức ăn trên bàn vài giờ rồi mới cất vào tủ lạnh.

Trong khoảng thời gian này, vi khuẩn có thể sinh sôi rất nhanh, đặc biệt đối với các món ăn chứa nhiều nước như rau xanh, canh, thịt kho hoặc hải sản. Khi số lượng vi khuẩn tăng lên, nguy cơ hình thành nitrit và các chất chuyển hóa bất lợi cũng gia tăng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên làm nguội thức ăn trong thời gian ngắn và đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, lý tưởng là trong vòng 2 giờ sau khi nấu.

Bảo quản trong tủ lạnh nhưng không đậy kín

Nhiều người cho rằng chỉ cần đặt thức ăn vào tủ lạnh là đủ an toàn. Trên thực tế, việc không sử dụng hộp kín hoặc không bọc thực phẩm cẩn thận có thể khiến thức ăn bị nhiễm khuẩn chéo từ các loại thực phẩm sống khác.

Ngoài ra, khi cửa tủ lạnh được mở thường xuyên, nhiệt độ bên trong dao động liên tục. Các khu vực khác nhau trong tủ lạnh cũng có mức nhiệt không đồng đều, tạo điều kiện cho một số vi sinh vật tiếp tục phát triển.

Đây là lý do các chuyên gia luôn khuyến cáo sử dụng hộp đựng thực phẩm có nắp kín và hạn chế mở cửa tủ lạnh quá nhiều lần trong ngày.

Hâm nóng qua loa rồi ăn ngay

Nhiều người bận rộn thường chỉ làm nóng sơ thức ăn trong vài phút rồi sử dụng. Điều này khiến phần bên ngoài món ăn nóng lên nhưng bên trong vẫn chưa đạt nhiệt độ đủ để tiêu diệt vi khuẩn.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn thức ăn thừa có xu hướng ăn nhanh, nhai ít và hâm nóng không kỹ. Nhóm này có tỷ lệ gặp các vấn đề tiêu hóa cao hơn khoảng 16% so với những người ăn thực phẩm tươi và nhai kỹ.

Các chuyên gia khuyến nghị thức ăn thừa cần được hâm nóng đều trước khi sử dụng. Đối với các món canh hoặc thực phẩm nhiều nước, nên đun sôi lại hoàn toàn thay vì chỉ làm nóng bề mặt.

Bên cạnh đó, một phát hiện đáng chú ý khác từ nghiên cứu là những người thường xuyên ăn thức ăn thừa thường có chỉ số BMI cao hơn mức trung bình. Họ cũng dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, làm việc quá sức, ít vận động và ngủ không điều độ.

Theo các nhà nghiên cứu, chính những yếu tố này mới có mối liên hệ rõ ràng hơn với nguy cơ ung thư.

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm giảm khả năng sửa chữa tế bào của cơ thể.

Trong khi đó, béo phì từ lâu đã được xem là yếu tố nguy cơ đối với nhiều loại ung thư như: ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tụy.

Nguồn: Baidu, Wexin