Ngày 12/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết số ca nhồi máu cơ tim cấp đang có xu hướng tăng đáng lo ngại. Nếu trước đây bệnh viện tiếp nhận trung bình khoảng 7 ca mỗi tuần thì trong hai tuần gần đây con số này đã tăng lên khoảng 12 ca mỗi tuần, tương đương mức tăng 42%.

Số ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp có xu hướng tăng vọt tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Đáng chú ý, nhồi máu cơ tim không còn là căn bệnh của người cao tuổi. Hiện khoảng 38% bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp là người dưới 50 tuổi. Bệnh viện từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân mới 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim dù không hút thuốc lá, không tăng huyết áp hay đái tháo đường.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mùa World cup năm nay diễn ra 104 trận đấu với mật độ dày đặc. Nhiều người có thói quen thức khuya liên tục để theo dõi các trận đấu diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam.

“Thức khuya, ăn uống thất thường sẽ làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể. Đây là yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp, ảnh hưởng hệ mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ não và nhồi máu cơ tim” - TS.BS Minh Công cảnh báo.

Theo TS.BS Minh Công, không chỉ thiếu ngủ, những cảm xúc mạnh trong quá trình theo dõi bóng đá cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt các biến cố tim mạch. Sự hồi hộp, căng thẳng, tức giận hoặc thất vọng khi đội bóng yêu thích thi đấu không như kỳ vọng có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, làm tăng nguy cơ xảy ra các tai biến nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động bảo vệ sức khỏe và chỉ nên lựa chọn những trận đấu hấp dẫn để theo dõi

Một yếu tố khác thường xuất hiện trong mùa bóng đá là thói quen ăn khuya, uống bia rượu và hút thuốc lá. Những yếu tố này kết hợp với tình trạng thiếu ngủ kéo dài tạo thành “bộ ba nguy hiểm” đối với hệ tim mạch.

Các bác sĩ cho biết, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành hoặc tiền sử đột quỵ cần đặc biệt thận trọng. Không ít trường hợp vì mải theo dõi trận đấu mà quên uống thuốc hoặc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trong mùa bóng đá, TS.BS Minh Công khuyến cáo người hâm mộ nên chọn lọc những trận đấu thực sự yêu thích thay vì cố gắng theo dõi toàn bộ giải đấu. Người dân nên ngủ sớm từ một đến hai giờ trước khi trận đấu diễn ra để hạn chế tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

Bên cạnh đó, cần hạn chế sử dụng rượu bia, tránh ăn quá no vào ban đêm, duy trì việc uống thuốc đầy đủ đối với người có bệnh nền và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các trận đấu.

Các chuyên gia cũng lưu ý người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, hồi hộp kéo dài, vã mồ hôi lạnh hoặc đau lan lên cổ, hàm, vai và tay trái. Đây có thể là những triệu chứng sớm của nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

“Thời gian là cơ tim”, TS.BS Trường Sơn nhấn mạnh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay lập tức. Việc chậm trễ chỉ vài giờ có thể khiến cơ tim bị tổn thương không hồi phục, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng.