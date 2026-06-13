Dạo này cứ đến bữa cơm là chồng lại cau có gây sự: Linh cảm của một người vợ khiến tôi lao đao kiệt sức

Tôi và chồng kết hôn đã hơn 12 năm, có một cậu con trai đang học cấp hai. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng ổn định. Chồng tôi trước đây là người khá vui tính. Dù đi làm về mệt, anh vẫn hỏi han chuyện học của con, phụ tôi dọn mâm cơm hoặc kể vài câu chuyện ở công ty cho cả nhà nghe.

Vậy mà khoảng hơn một tháng nay, không khí trong nhà thay đổi hẳn.

Cứ đến bữa cơm là anh lại mang chuyện công việc ra nói, hết than phiền đồng nghiệp thiếu trách nhiệm, đến trách cấp trên giao việc vô lý. Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh đang gặp áp lực nên chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn động viên vài câu.

Nhưng rồi mọi chuyện ngày càng khó hiểu. Chỉ cần con ăn cơm chậm một chút, anh cũng cau có. Thấy con cầm điện thoại xem video sau khi đã làm xong bài tập hè, anh lập tức mắng rằng nghỉ hè mà không có ý thức tự học, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Có hôm, con vừa khoe được điểm tốt môn tiếng Anh ở lớp học thêm, anh cũng chỉ lạnh nhạt bảo rằng được một lần thì có gì đáng tự hào.

Thằng bé vốn hoạt bát, dần trở nên ít nói hơn. Mỗi lần nghe tiếng xe bố về là vội vàng cất điện thoại, ôm sách ngồi vào bàn học. Có hôm con hỏi tôi rất nhỏ rằng dạo này bố có chuyện gì vậy, bố không thương con nữa hay sao?

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Nghe con hỏi, tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Tôi thử lựa lúc chồng vui vẻ để hỏi han. Anh chỉ đáp ngắn gọn rằng công việc nhiều, áp lực lớn, tôi đừng suy diễn. Tôi lại tự nhủ chắc mình nghĩ quá lên. Đàn ông đến tuổi này vừa lo kiếm tiền, vừa gánh trách nhiệm gia đình, căng thẳng cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy, tôi cố nhẫn nhịn hơn, anh cáu gắt, tôi im lặng. Anh trách con, tôi lựa lời giải thích với con rằng bố chỉ lo cho tương lai của con mà thôi.

Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Những cơn nóng giận của anh dường như không còn xuất phát từ công việc nữa. Có những chuyện rất nhỏ cũng khiến anh khó chịu. Tôi nấu mấy món anh thích, anh chê thực đơn chán, suốt ngày quanh đi quẩn lại có vài ba món này. Tôi hỏi cuối tuần có đưa con đi chơi không, anh gắt lên rằng đừng làm phiền lúc anh đang mệt.

Có lần, anh ngồi lướt điện thoại rồi bất giác mỉm cười, thấy tôi bước tới, anh vội tắt màn hình. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải chồng đang có người khác bên ngoài? Người ta vẫn nói, khi tình cảm dành cho gia đình vơi đi, có người sẽ chọn im lặng, có người lại cố tình gây sự để mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu vợ con. Tôi không muốn nghi ngờ người đàn ông đã cùng mình đi qua hơn chục năm hôn nhân. Nhưng những thay đổi bất thường này khiến tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy.

Lắm lúc tôi muốn hỏi thẳng rằng rốt cuộc anh đang gặp chuyện gì. Là áp lực công việc thật sự, hay trái tim anh đã có thêm một người khác? Nếu là điều đầu tiên, tôi muốn cùng anh gánh vác. Nhưng nếu là điều thứ hai, liệu tôi có đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật ấy hay không?