Danh tính cô dâu cao 1m85 lấy chồng cao 1m80 ở Tuyên Quang: Dòng họ có người cao hơn, khách mời hoá "tí hon"

Những ngày vừa qua, MXH rần rần chia sẻ đoạn clip được ghi lại trong đám cưới của một cặp cô dâu chú rể ở Tuyên Quang. Vốn chỉ là một đám cưới thông thường tuy nhiên sự thu hút lại đến từ diện mạo của cô dâu, đặc biệt là chiều cao vượt trội của cô. Chú rể dù cũng sở hữu vóc dáng cao nhưng khi đứng cạnh vẫn thấp hơn vài phân.

Chính vì vậy mà những hình ảnh trong hôn lễ của cặp đôi nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận của dân mạng vì thích thú, tò mò.

Cô dâu cao 1m85 khiến ai đứng cạnh cũng trở thành "tí hon" đang viral trên MXH

Được biết, cô dâu đang được netizen nhắc đến là Thúy Nga (SN 2004) còn chú rể là Văn Tiến (SN 1994).

Liên hệ với Thúy Nga, cô cho hay cả hai vợ chồng cũng có phần bất ngờ khi được mọi người quan tâm. Song cô bạn bày tỏ bản thân cũng vốn đã quen với việc này bởi mỗi khi đi ra đường, mọi người cũng đều nhìn và tò mò về chiều cao của mình.

“Cá nhân mình thì thấy không bỡ ngỡ lắm đâu vì mình cũng đã quen với sự quan tâm của mọi người về chiều cao của mình rồi. Từ nhỏ, so với bạn bè cùng trang lứa, chiều cao của mình cũng đã vượt trội hơn. Trong gia đình của mình thì cả đằng nội, đằng ngoại đều cao từ khoảng 1m70 trở lên. Nếu tính riêng trong gia đình mình thì mình 1m85 là cao nhất, còn trong họ hàng vẫn có nhiều anh cao hơn”, Thúy Nga chia sẻ.

Thúy Nga sở hữu chiều cao 1m85, cân nặng chưa tới 50kg nên vóc dáng càng mảnh mai

Cô cho biết từ nhỏ đã thường có chiều cao nhỉnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa

Trong gia đình cô, ai cũng có chiều cao từ từ khoảng 1m70 trở lên

Thúy Nga cao 1m85 nhưng cân nặng chưa tới 50kg do đó vóc dáng của cô càng mảnh khảnh, đi tới đâu cũng được chú ý. Cô bày tỏ, phản ứng đầu tiên mà tất cả mọi người nhìn thấy mình đều là: “Wao, tại sao con gái lại cao vậy!”.

Cô bạn cũng vui vẻ cho biết: “Ban đầu mình cũng hơi ngại ngùng một chút nhưng lâu dần cũng đã quen. Mình cũng không để tâm đến những lời bàn tán quá nhiều đâu. Còn trong cuộc sống thì bất tiện nhất có lẽ là việc lựa chọn trang phục. Mình hay khó chọn được quần phù hợp với dáng vóc của mình”.

Chia sẻ thêm về chuyện tình duyên, Nga kể cơ duyên để gặp chồng hiện tại là từ đầu năm 2024, sau khi cô rời Hà Nội để về quê sinh sống, làm việc. Nga và Tiến làm chung trong một công ty, là đồng nghiệp của nhau. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, cô hóm hỉnh nói: “Chắc chắn anh ấy cũng rất ấn tượng với chiều cao của mình rồi. Bởi trước đó, anh tự tin là người cao nhất công ty vì cũng gần 1m80 mà. Cho đến khi mình xuất hiện ở công ty, thì anh ấy vẫn thấp hơn mình”.

Thúy Nga và chồng là đồng nghiệp chung công ty, hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà

Cũng từ câu chuyện vui đó, cộng thêm những lời gán ghép “đẩy thuyền” từ đồng nghiệp mà cả hai chính thức hẹn hò và sau 1 năm thì chính thức về chung nhà. Thúy Nga cho biết chồng hiện tại không hẳn là hình mẫu mà cô từng tưởng tượng nhưng vẫn là người đàn ông rất tình cảm, tính cách của cả hai cũng tương đồng và thấu hiểu nhau. Cặp đôi cũng được hai bên gia đình hết mực tác thành, ủng hộ.

Nói về khoảng cách 10 tuổi với chồng, Thúy Nga cho hay: “Mình còn trẻ tuổi nhưng thực tế mình lại có tính cách khá chín chắn, chững chạc. Mình cũng luôn muốn tìm hiểu những người hơn tuổi, cảm giác trưởng thành và phù hợp để nói chuyện hơn. Và chồng mình là một người như vậy nên khoảng cách tuổi tác cũng không có gì là rào cản trong cuộc sống đời thường của chúng mình”.

Hiện tại, Thúy Nga và Văn Tiến đều đang sinh sống và làm việc ở Tuyên Quang. Cả hai làm công việc hướng dẫn, sáng tạo nội dung trên MXH. Cuộc sống của cả hai cũng êm đẹp, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.