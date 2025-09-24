Báo Dân việt cho biết, câu chuyện hy hữu diễn ra tại một đám cưới ở một tỉnh phía Tây Indonesia vào năm 2018, ngay trên sân khấu đám cưới, cô dâu đã ôm chặt bạn trai cũ và khóc đến ngất đi, khiến tất cả mọi người có mặt xôn xao không ngừng.

Theo thông tin đăng tải, cô dâu tên là Cindy, 19 tuổi, ở Sulawesi. Từ những năm học trung học cơ sở, Cindy đã quen biết bạn trai cũ. Hai người tâm đầu ý hợp, cũng rất yêu nhau. Thế nhưng tình cảm của cặp đôi không được cha mẹ của Cindy tán thành. Chẳng những thế, cha mẹ của cô còn quyết tâm chia rẽ tình cảm đôi lứa, ép Cindy phải cưới anh họ của mình.

Không thể làm gì khác, Cindy đành theo lời cha mẹ, gạt nước mắt cưới người anh họ mà mình không hề yêu thương.

Khi Cindy đã cùng anh họ mình tổ chức hôn lễ. Bạn trai cũ của cô cũng có mặt trong hôn lễ để chúc phúc cho cô. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, chẳng ngờ khi bạn trai cũ bước lên lễ đài chúc phúc cho cô dâu, chú rể, sự cố đã xảy ra.

Sau khi ôm chú rể, bạn trai cũ của Cindy quay sang ôm cô để chúc phúc. Lúc này, không thể kiềm chế được tình cảm của mình, mặc dù đang mặc lễ phục cô dâu, Cindy vẫn níu chặt lấy người mình yêu thực sự và khóc như mưa.

Cô dâu ôm chặt bạn trai cũ và khóc đến ngất xỉu ngay trong đám cưới. Ảnh: CNT.

Đến khi bạn trai cũ quay người bước xuống lễ đài, Cindy vẫn không chịu buông tay. Và do quá đau lòng, cô ngất đi, gục xuống ngay tại sân khấu, khiến cả đám cưới xôn xao, theo Gia đình và Xã hội.

Sau khi thông tin và hình ảnh trong đám cưới được đăng tải, đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều trách cứ cha mẹ của Cindy, cho rằng cha mẹ cô thực sự không quan tâm đến hạnh phúc của cô gái. Bên cạnh đó, cũng có người thông cảm với chú rể, rõ ràng anh cũng phải lấy cô gái không yêu mình, hơn nữa trong đám cưới lại chứng kiến cô dâu thân mật với tình cũ.