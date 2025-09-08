Đòi "phí xuống xe hoa" 600 triệu, cô dâu bất ngờ trước hành động không tưởng của chú rể

Một đám cưới ở Trung Quốc đã kết thúc một cách chóng vánh và đầy kịch tính khi cô dâu bất ngờ "trở mặt" ngay trước cổng nhà trai. Khi đoàn xe cưới đến nơi, cô dâu đã từ chối xuống xe, đòi thêm 180.000 Nhân Dân Tệ (hơn 650 triệu đồng), với lý do là "phí xuống xe". Theo thông tin từ Sohu, người bạn thân đi cùng đã xúi giục cô dâu, nói rằng: "Không tranh thủ đòi tiền bây giờ, thì sau này chịu thiệt cả đời".

Theo Người đưa tin, mặc dù trước đó, chú rể đã chi tới 880.000 Nhân Dân Tệ (hơn 3 tỷ đồng) tiền sính lễ và hơn 200.000 Nhân Dân Tệ (hơn 700 triệu đồng) cho việc tổ chức lễ cưới, song cô dâu vẫn khăng khăng rằng "không có tiền tức là không yêu tôi".

Trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời và người thân, chú rể quá tức giận và đã quyết định hủy cưới ngay tại chỗ. Sự việc không chỉ khiến đám cưới tan vỡ mà còn làm 3 mối quan hệ sụp đổ trong một ngày. Cô dâu mất hôn nhân, chú rể mất tiền tổ chức và người bạn thân bị cộng đồng mạng lên án vì là tác nhân chính.

. Bà Xi, mẹ của chú rể, đã vô cùng lúng túng khi cô dâu cũng không chịu xuống xe. Ảnh: 163.com.

Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra vào đầu tháng 8 tại Thiểm Tây. Bà Xi, mẹ của chú rể, đã vô cùng lúng túng khi cô dâu cũng không chịu xuống xe. Cô dâu yêu cầu thêm 60.000 Nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng), một khoản tiền mà gia đình nhà trai không thể xoay sở ngay lập tức. Bà Xi đã phải đi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền.

Mặc dù bà đã xuống nước năn nỉ và động viên, cô dâu vẫn kiên quyết ngồi lì trong xe. Thái độ kiên quyết của cô dâu đã khiến bà Xi từ ngại ngùng chuyển sang bất mãn. Chứng kiến cảnh này, nhiều người xung quanh tỏ ra phẫn nộ và khuyên nhà trai nên hủy hôn.

Theo ý kiến của phần lớn cư dân mạng, nếu nhà trai từ chối cưới, họ có thể mất chi phí tổ chức và phải chịu đôi lời dị nghị nhưng về lâu dài lại “thoát” khỏi một cuộc hôn nhân đầy toan tính.

Ngược lại, cô dâu sẽ chịu tổn thất lớn hơn, vừa mất tiền, vừa tan vỡ hôn nhân, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó lấy chồng trong tương lai.

Thương con trai nhưng không còn cách nào khác, bà Xi quay vào nhà, không nói thêm một lời với cô dâu và tuyên bố hủy cưới. Cô dâu bàng hoàng trước quyết định của mẹ chồng tương lai. Cô không ngờ bà Xi lại lựa chọn dứt khoát như vậy, theo Vietnamnet.