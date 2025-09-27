Cô dâu tái mặt trong đêm tân hôn vì chú rể biến mất cùng toàn bộ tiền mừng cưới, sự thật "hú hồn" sáng tỏ vào sáng hôm sau

Đêm tân hôn luôn được xem là khoảnh khắc ngọt ngào, thiêng liêng và háo hức nhất trong cuộc đời mỗi cặp đôi. Thế nhưng, không phải lúc nào đêm ấy cũng chỉ có tiếng cười và sự lãng mạn. Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn mạng đã khiến nhiều người “hú tim” khi cô dâu tưởng chừng rơi vào bi kịch ngay đêm tân hôn...

Câu chuyện “hú hồn” trong đêm tân hôn

Ảnh minh họa

“Chẳng biết tân hôn của các chị thế nào, chứ tân hôn của em đúng là 50+ sắc thái cảm xúc luôn. Giờ nghĩ lại vẫn còn vã mồ hôi”, cô dâu mở lời trong đoạn chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lời kể, cặp đôi quen nhau qua mạng, yêu nhanh chỉ trong 5 tháng rồi tiến tới hôn nhân. Gia đình cô dâu khá giả, trong khi chú rể xuất thân bình thường, bố mẹ làm công nhân, làm ruộng. Ngày cưới, bên ngoại trao cho cô nhiều của hồi môn cùng không ít phong bì, vàng bạc. Tất cả được cất giữ trong phòng tân hôn.

Sau ngày cưới bận rộn, tối muộn cô dâu mới về phòng nghỉ ngơi. Khi từ phòng tắm bước ra, cô hoảng hốt nhận ra chú rể biến mất. Gọi điện không bắt máy, sau đó thuê bao. Kiểm tra tủ, toàn bộ tiền mừng và vàng cưới cũng không cánh mà bay.

“Tự nhiên em thấy bất an, nghĩ chắc chú rể ôm tiền vàng cưới bùng ngay đêm tân hôn. Em thẫn thờ ngồi ôm gối khóc cạn nước mắt, vừa hoang mang vừa tủi thân”, cô dâu viết.

Sự thật sáng hôm sau

Mãi tới 5h sáng, khi cô dâu thiếp đi trong mệt mỏi thì chú rể xuất hiện, gương mặt phờ phạc. Câu hỏi đầu tiên của cô vợ là: “Đêm tân hôn anh ôm hết tiền vàng cưới, bỏ tôi một mình để anh đi đâu?”.

Lúc này, sự thật mới được hé lộ. Hóa ra, ngay khi cô dâu vừa vào phòng tắm, chú rể nhận được điện thoại từ anh rể báo tin chị gái gặp tai nạn nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu và cần tiền gấp để phẫu thuật. Không còn thời gian suy nghĩ, chú rể đã vội vàng gom toàn bộ tiền mừng cưới, thậm chí cả hộp vàng, mang tới bệnh viện lo thủ tục.

“Anh xin lỗi vì không kịp nói với em. Thật sự lúc đó tình thế nguy cấp, em đang tắm, anh không muốn em lo lắng nên cứ chạy lo trước rồi về nói sau”, chú rể giải thích.

Ảnh minh họa

Cũng may, ca phẫu thuật không quá tốn kém nên số vàng cưới vẫn còn nguyên, chỉ 70 triệu đồng tiền mặt được ứng trước cho ca mổ. Chú rể trả lại hộp vàng cho vợ và cho biết khoản tiền này anh rể sẽ hoàn lại sau.

Nghe đến đây, cô dâu vừa thương chồng, thương chị gái chồng, vừa hối hận vì đã nghi oan. “Người ta tân hôn ngọt ngào, còn vợ chồng em hú hồn hú vía. Tới giờ bọn em vẫn chưa kịp động phòng, cứ ra vào viện lo cho chị anh ấy thôi”, cô chia sẻ.

Dưới bài tâm sự, nhiều người cho rằng cảm giác của cô dâu là dễ hiểu, bởi giữa đêm tân hôn mà chồng biến mất cùng toàn bộ tài sản thì ai cũng sẽ sốc. Tuy nhiên, khi sự thật sáng tỏ, ai nấy đều mừng cho cô dâu chú rể vì cả hai đã vượt qua một thử thách nhớ đời ngay trong ngày đầu làm vợ chồng.

Dù có khởi đầu bất ngờ, song nhiều người tin rằng đây sẽ là kỷ niệm để đôi trẻ thêm trân trọng nhau. Bởi trong giây phút khó khăn nhất, chú rể đã lựa chọn trách nhiệm gia đình, còn cô dâu sau khi hiểu chuyện cũng dang tay chia sẻ, cảm thông.

Có lẽ, đó mới chính là chất keo bền vững nhất cho một cuộc hôn nhân.