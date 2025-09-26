Anh trai cô dâu chặn xe hoa đòi thêm 100 triệu đồng tiền sính lễ, chú rể có quyết định bất ngờ

Theo Người đưa tin, mới đây một nhà gái ở Hà Nam, Trung Quốc tiếp tục gây sốc khi đến phút chót anh trai cô dâu nằm bò lên nóc xe đòi thêm tiền sính lễ. Người tham dự đám cưới không ngừng bức xúc, lên án.

Cụ thể chú rể họ Huang, cô dâu họ Chen. Cả hai đều sinh sống tại Hoài Tân. Đôi bên thương lượng tiền sính lễ là 188.000 Nhân dân tệ (khoảng 660 triệu đồng). Sau đó, chú rể đã chuyển số tiền vào tài khoản của cô dâu.

Tuy nhiên, khi chú rể vừa đưa cô dâu ra xe hoa thì một người bên nhà gái đã trèo lên nắp capo, không cho xe hoa di chuyển. Một người phụ nữ cũng ra “tiếp sức”, đứng chặn trước đầu xe.

Khi chú rể vừa đưa cô dâu ra xe hoa thì một người bên nhà gái đã trèo lên nắp capo, không cho xe hoa di chuyển. Ảnh: Người đưa tin.

Người chứng kiến cho biết, người đàn ông trèo lên nắp capo là anh trai của cô dâu. Người này làm vậy là vì nghĩ em rể chưa đưa tiền sính lễ. Chú rể giải thích rằng, tiền đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản của cô dâu.

Câu chuyện gây xôn xao, bà con lối xóm và quan khách đều ra xem, công an phải đến can thiệp.

Sau khi làm rõ mọi việc, nhà gái vẫn yêu cầu nhà trai phải trả thêm 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng) thì mới được đón dâu. Không muốn sự việc giằng co mãi, chú rể đã chấp nhận yêu cầu.

Những hình ảnh được lan truyền, có thể thấy tình huống hỗn loạn, chú rể đứng bất lực trên đường, trong khi anh trai cô dâu nằm trên xe, không ai có thể kéo anh ta xuống.

Điều đáng nói, trước hành động "ăn vạ" đòi thêm tiền sính lễ của anh trai, cô dâu quá tức giận đã quyết định lên xe của nhà trai và rời đi mà không trang điểm hay mặc váy cưới.

Có mặt ở đám cưới hôm đó, nhiều người xung quanh đã chỉ trích hành vi của anh trai cô dâu, cho rằng: "Hôn nhân là sự tự do, không thể bị cưỡng ép như một giao dịch mua bán hàng hóa".

Anh trai cô dâu nằm trên xe, không ai có thể kéo anh ta xuống. Ảnh: Người đưa tin.

Theo Vietnamnet, chính quyền huyện Hoài Tân đã tổ chức cuộc họp đặc biệt nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, thúc đẩy thay đổi phong tục, kiên quyết ngăn chặn chuyện tương tự tái diễn, theo trang 163.

Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người đã lên án mạnh mẽ hành vi của anh trai cô dâu, cho rằng đây là những hành động "đáng xấu hổ" và "đáng khinh bỉ".

Việc ra giá cô dâu vốn là phong tục cưới hỏi truyền thống của một số địa phương. Tuy nhiên, nhiều gia đình lợi dụng việc này đưa ra mức giá trên trời khiến nhà trai lao đao, không có khả năng chi trả. Có gia đình phải vay mượn khắp nơi để đáp ứng yêu cầu của nhà gái. Vì thế, nhiều người đã đến tuổi lấy vợ cũng không dám lập gia đình vì sợ không đáp ứng được mức "giá cô dâu" do nhà gái đưa ra.