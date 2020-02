MỚI: Danh sách 23 tỉnh thành rút lại thông báo đi học vào ngày 17/2, cho học sinh nghỉ thêm đến hết tháng 2

Trước những diễn biến của dịch Covid-19 (virus Corona hay nCoV), vào chiều tối ngày 14/2, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cho học sinh, sinh viên, học viên kéo dài thời gian nghỉ học.

Cụ thể, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Ngay sau khi có công văn của Bộ GD-ĐT thì một số tỉnh thành đã thông báo cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2 đã thu hồi lại thông báo và quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Về các tỉnh ra thông báo cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2, các bạn có thể xem tại đây.

1. Long An: Sáng 15/2, Sở GD-ĐT tỉnh Long An đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An kiến nghị cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ học đến hết tháng 2.

Trước đó 1 ngày, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản thông báo về việc học tập trở lại vào ngày 17/2 sau 2 tuần được nghỉ.

2. Lâm Đồng: Cũng trong sáng ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc, đồng ý với kiến nghị của Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho đến hết ngày 29/2/2020.

Công văn hỏa tốc của tỉnh Lâm Đồng.

3. An Giang: UBND tỉnh An Giang thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Công văn của tỉnh An Giang.

4. Cần Thơ: Sáng 15/2, ông Đào Anh Dũng – phó Chủ tịch TP Cần Thơ đã quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.

5. Gia Lai: UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19.

Công văn hỏa tốc của tỉnh Gia Lai.

6. Đắk Nông: UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thông báo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên và học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020.

Thông báo trên trang tin điện tử của UBND tỉnh Đắk Nông.

7. Bạc Liêu: Đều có thông báo cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2 nhưng sáng nay cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

8. Bến Tre: Đều có thông báo cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2 nhưng sáng nay cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

9. Bà Rịa – Vũng Tàu: Đều có thông báo cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2 nhưng sáng nay cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

10. Quảng Ninh: Ngày 15/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2/2020. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục tiến hành tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh.

Đồng thời, hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm.

11. Thừa Thiên Huế: Sáng nay 15/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn hỏa tốc số 1059/UBND-GD gửi đến 2 Sở GD&ĐT, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho HS nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Trước đó chỉ mới hôm qua 14/2, UBND tỉnh này có công văn cho HS đi học trở lại từ ngày 17/2 sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

2 công văn liên tiếp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Yên Bái: Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 290/UBND-VX về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trở lại trường học từ ngày 17/02/2020 sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên, ngày 14/2, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 311/UBND-VX về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

13. Lào Cai: Sáng 15/2, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc số 526/UBND-VX về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày 29/2/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Trước đó, Sở GD-ĐT Kiên Giang cũng có quyết định kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 2. Theo đó, trong ngày các trường phải hoàn tất việc thông tin đến phụ huynh và học sinh.



14. Khánh Hòa.

15. Quảng Nam.

16. Cà Mau.

17. Tây Ninh.

18. Hậu Giang.

19. Bình Phước.

20. Cần Thơ.

21. Hà Nam.

22. Đà Nẵng.

23. Hà Tĩnh.