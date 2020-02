MỚI: Học sinh Hà Nội tiếp tục được nghỉ học đợt 3, đến ngày 23/2

Chiều nay 14/2, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (virus Corona hay nCoV), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ đến ngày 23/2.

Trước đó do ảnh hưởng của virus Covid-19, UBND TP Hà Nội cũng từng 2 lần đưa ra thông báo cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần. Học sinh Hà Nội đã nghỉ tết Canh Tý 8 ngày từ 22/1-29/1. Sau 2 ngày đi học vào 30/1 và 31/1, UBND Hà Nội ra liên tiếp hai quyết định nghỉ học từ 3 đến 9/2 và từ 10 đến 16/2 để phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian nghỉ học, các trường 3 lần phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh.

Như vậy, đây là lần thứ 3, UBND TP Hà Nội cho học sinh tạm nghỉ học. Về thông tin này, bạn có thể xem tại đây.

Học sinh Hà Nội tiếp tục được nghỉ đến ngày 23/2.

Bên cạnh việc cho học sinh tạm nghỉ học đợt 3 thì ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo giao cho sở GD-ĐT và sở Lao động thương binh và xã hội xây dựng kế hoạch để dạy học thêm, đảm bảo điều kiện để thực hiện lùi thời gian năm học.

Ông Chử Xuân Dũng, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Trong tuần học sinh nghỉ học, các nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

Vào sáng 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: "Nếu chưa làm được cho phụ huynh và học sinh yên tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thật sự an toàn, an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh".



Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết, nhất thiết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn. Chưa đủ, bên cạnh đó, các lực lượng tập trung hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh yên tâm trước dịch Covid-19.