Bộ GD&ĐT đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, sinh viên cả nước đến hết tháng 2

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vào chiều tối nay, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cho học sinh, sinh viên, học viên kéo dài thời gian nghỉ học.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của Ngành, sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh đã tỏ ra ủng hộ: "Tháng 2 là tháng dễ phát tán dịch nhất trong năm vì tháng này trời có nhiều mưa độ ẩm cao, vi khuẩn và virus dễ sinh sôi nảy nở, có nguy cơ cao khiến con người dễ mắc bệnh. Nên ủng hộ với việc cho học sinh nghỉ hết tháng 2", "'Học hành là việc cả đời''. Nghỉ đi khi nào an toàn ''học bù'' lại cũng không sao đâu", "Ủng hộ ý kiến này, mong cho các con nghỉ, hè hết dịch hãy để các con đi học. Cứ coi như các con nghỉ hè trước đi, mưa ẩm thấp thế này sợ lắm, các con còn nhỏ lắm"...

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra sáng nay 14/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh “tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại".

Phó Thủ tướng cho rằng việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so sánh được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân.