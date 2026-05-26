Trong những ngày thời tiết ẩm ướt do mưa giao mùa hoặc thay đổi thời tiết, hiện tượng "thấp khí" (độ ẩm tích tụ trong cơ thể) trồi lên khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, da dẻ xỉn màu và tiết nhiều bã nhờn. Không cần tìm kiếm đâu xa những phương pháp đắt đỏ, xu hướng dưỡng nhan từ các nền tảng mạng xã hội đang gọi tên một công thức cực kỳ tối giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Đó chính là sự kết hợp giữa bí đao thanh mát, táo ngọt dịu và gừng ấm nóng. Thức uống này không chỉ giúp tống khứ lượng nước dư thừa, làm xẹp tình trạng sưng phù mà còn nuôi dưỡng tỳ vị khỏe mạnh từ sâu bên trong. Chỉ với 20 phút vào bếp: Bạn đã có ngay một bí quyết nâng cấp nhan sắc và sức khỏe, giúp cơ thể nhẹ tênh đón trọn mùa hè.

Nguyên liệu đơn giản cho hiệu quả bất ngờ

Điểm cộng lớn nhất của công thức này là: Các nguyên liệu đều vô cùng rẻ, dễ tìm và quen thuộc trong gian bếp của mọi gia đình.

- Bí đao: Đóng vai trò là thành phần chủ chốt giúp lợi thủy, tiêu thũng. Bí đao tính mát, giúp thanh nhiệt và đào thải lượng nước ứ đọng, từ đó làm giảm tình trạng mặt nặng, sưng phù do tích nước.

- Táo: Thay vì ăn sống, táo đun chín mang lại một lợi ích hoàn toàn khác biệt. Nhiệt độ giúp chất xơ pectin trong táo dễ dàng được hấp thụ hơn, cực kỳ thân thiện và có tác dụng bồi bổ tỳ vị vô cùng hiệu quả.

- Gừng tươi: Một vài lát gừng thêm vào không chỉ giúp cân bằng lại tính hàn của bí đao mà còn giúp tán hàn, làm ấm tỳ vị và kích thích tuần hoàn máu.

Cách thực hiện nhanh gọn

Chỉ mất một chút thời gian chuẩn bị: Bạn đã có thể tự tay làm ra thức uống dưỡng nhan tuyệt vời này.

Sơ chế: Một quả táo rửa sạch, để nguyên vỏ và thái lát. Một miếng bí đao to cỡ bàn tay, giữ nguyên vỏ (vì vỏ bí đao có tác dụng lợi tiểu rất tốt), rửa sạch và thái lát. Chuẩn bị thêm ba lát gừng tươi.

Đun nấu: Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi đất hoặc nồi sứ. Thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi lăn tăn trong khoảng 20 phút để các dưỡng chất tiết ra hòa quyện vào nhau.

Thưởng thức: Bạn có thể chắt lấy phần nước để uống trong ngày. Phần cái gồm táo và bí đao đã nấu mềm cũng rất ngon, nên ăn hết để không bỏ phí nguồn chất xơ quý giá.

Đối với những ai có cơ địa dễ bị thấp khí, thường xuyên cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi hay sở hữu làn da dầu dễ nổi mụn: Thức uống này chính là sự cứu rỗi tuyệt vời. Việc duy trì thói quen uống canh táo bí đao đun sôi không chỉ giúp vóc dáng trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn mà làn da cũng sẽ giảm hẳn tình trạng bóng nhờn xỉn màu.

Giữa những ngày oi ức hay mùa mưa dầm ẩm thấp: Một ly nước thanh mát này sẽ giúp bạn đánh bay mọi bức bối, mang lại nguồn năng lượng tươi mới và rạng rỡ từ trong ra ngoài một cách đầy bền vững.