Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!

Bí đao là một nguyên liệu không thể thiếu trong chế biến các món ăn ngon trong mùa hè. Nó chứa nhiều nước và chất dinh dưỡng, có tác dụng lợi tiểu và giải nhiệt mùa hè. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng bí đao để nấu một món canh ngon tuyệt vời cùng với một số nguyên liệu khác.

Hôm nay, chúng tôi kết hợp bí đao với chả cá. Hai nguyên liệu này là sự kết hợp hoàn hảo. Chúng rất ngon khi nấu món canh đơn giản. Chúng tôi cũng thêm vào 2 quả trứng gà và một ít tép biển khô - những nguyên liệu này sẽ làm cho món canh thêm đậm đà, ngọt ngon hơn. Nước dùng cũng rất tuyệt vời khi kết hợp với cơm. Món canh này sẽ khiến cả gia đình bạn nhanh chóng ăn hết sạch cơm trong nháy mắt. Đây quả thật là một bữa ăn ngon miệng hiếm có trong ngày hè nóng bức.

Ngay dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ cách làm món canh bí đao, trứng và chả cá này. Chỉ cần một ngụm canh thôi cũng đủ giúp bạn lấy lại vị giác ngay lập tức, canh và rau củ ăn kèm với cơm rất ngon.

Nguyên liệu nấu canh bí đao, trứng và chả cá

500-600g bí đao, 2 quả trứng gà, 10 viên chả cá, một ít tép biển khô, hánh lá, tỏi, dầu ăn, một chút bột tiêu, bột nêm vị gà, gia vị, một chút kỷ tử (tuỳ thích).

Cách nấu canh bí đao, trứng và chả cá

Bước 1: Bí đao bạn gọt vỏ, bỏ ruột và hạt rồi rửa sạch. Sau đó cắt bí đao thành những miếng lớn cho vào bát, để riêng dùng sau. Bí đao là loại nguyên liệu khá nhanh chín và mềm, do đó việc cắt thành những miếng lớn sẽ tránh tình trạng bí nấu bị quá mềm dẫn đến nhão, ảnh hưởng hương vị. Bạn cũng có thể cắt thành lát vừa phải nhưng hãy lưu ý thời gian nấu để tránh bí bị nát. Chả cá viên bạn có thể mua loại đông lạnh được bán trong các siêu thị, không cầ rã đông. Hành lá rửa sạch sau đó thái nhỏ. Tỏi băm nhỏ. Tép biển khô rửa sạch rồi để ráo. Nếu không có tép biển khô bạn cũng có thể dùng tôm khô loại nhỏ để thay thế, hương vị món ăn càng thêm ngon.

Bước 2: Sau khi sơ chế xong tất cả các nguyên liệu bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt chảo lên bếp, đun nóng sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, đập trứng vào, chiên cho đến khi chuyển màu vàng nâu và thành trứng ốp la. Dùng thìa cắt trứng thành nhiều miếng lớn, sau đó cho thêm tép biển khô đã rửa, hành lá và tỏi băm nhỏ vào, xào cho thơm. Sau đó bạn chuyển các nguyên liệu sang một nồi khác, cho lượng nước sôi vừa đủ vào. Vặn lửa lớn nhất và đun sôi cho đến khi nước canh chuyển sang màu trắng. Sau đó, cho các miếng bí đao và chả cá vào nồi và tiếp tục nấu trên lửa lớn.

Bước 3: Nêm nếm với một chút gia vị, bột tiêu và một ít bột nêm vị gà (tùy chọn). Khuấy đều và đun nhỏ lửa 5 phút rồi tắt bếp. Lấy món canh ra bát tô, rắc một ít kỷ tử đỏ và hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Thành phẩm món canh bí đao, trứng và chả cá

Đây là một món canh vô cùng ngon. Bí đao mềm và thanh mát, chả cá giòn dai và đậm đà hương vị, thêm trứng cùng tép biển/tôm khô làm cho nước dùng ngon đến mức bạn không thể ngừng ăn. Với món canh này, thậm chí bạn sẽ phải nấu thêm cơm vì càng ăn càng ngon. Vào mùa hè, nhất định bạn phải nấu món canh này. Hãy nhớ! Sau khi chiên trứng, nhớ đổ nước sôi vào. Điều này sẽ nhanh chóng làm cho nước dùng chuyển sang màu trắng, trông hấp dẫn và ngon miệng hơn. Về phần gia vị, đối với các món ăn có hương vị tươi mát, đặc biệt là canh, việc thêm một chút tiêu đen xay, có thể làm cho món ăn đậm đà hơn và thêm nhiều tầng hương vị.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh bí đao, trứng và chả cá!