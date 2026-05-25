Mâm cơm hè nhà tôi tuần nào cũng có 3 món này: Vừa rẻ vừa thanh nhiệt, ăn xong cảm giác mát từ trong ra ngoài

Cứ vào khoảng tháng 5, tháng 6, thời tiết bắt đầu nóng hầm hập, hơi nóng cứ như từ dưới đất bốc lên. Người trong nhà ai cũng dễ cáu kỉnh, đêm nằm trằn trọc khó ngủ, sáng dậy mệt mỏi. Các cụ ngày xưa hay dặn: "Mùa hè phải dưỡng tâm" tức là phải ăn uống thanh đạm, giảm bớt đồ cay nóng, để cơ thể và tinh thần đều được dịu lại. Thay vì cứ chăm chăm vào đồ nướng, gà rán hay lẩu cay, hãy thử quay về với những món ăn theo mùa quen thuộc vừa rẻ, vừa dễ làm, mà lại tốt cho sức khỏe đến không ngờ.

Món thứ nhất: Mướp đắng - "máy điều hòa tự nhiên" của mùa hè

Mùa hè mà không có chút vị đắng để "dập lửa" trong người thì khó mà chịu nổi. Hồi nhỏ tôi cứ nhìn thấy mướp đắng là cau mày, nhưng càng lớn càng thấy đây đúng là báu vật của mùa nóng. Mướp đắng ngon là loại có nhiều u sần, màu xanh nhạt, nhìn xấu xấu mà ăn lại giòn ngọt. Khi sơ chế, nhớ nạo sạch lớp ruột trắng bên trong - đó chính là phần đắng nhất, bỏ đi sẽ giảm vị đắng đi nhiều.

Gợi ý công thức: Mướp đắng trộn cà chua

Nguyên liệu: Mướp đắng, cà chua. Nước sốt: 2 muỗng canh nước tương nhạt + 1 muỗng canh giấm lâu năm + 1 muỗng canh nước mắm + ớt băm nhỏ (tùy chọn) + tỏi băm + một ít đường thay thế đường (cần thiết để trung hòa vị đắng của mướp đắng) + một ít mè trắng + 4 muỗng canh nước đun sôi để nguội + vài giọt dầu mè.

Cắt cà chua và bỏ phần cùi trắng của mướp đắng trước khi cắt. Đun sôi nước trong nồi, thêm một ít muối và dầu, cho mướp đắng vào, khi nước sôi lại thì vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Cho cà chua và mướp đắng vào bát, đổ nước sốt lên trên, trộn đều, vậy là xong! Mẹo: Thêm một ít muối và dầu khi chần mướp đắng; Điều này sẽ làm cho nó có màu xanh tươi hơn. Bí quyết của nước sốt là thêm một chút đường. Nếu bạn không có chất thay thế đường, bạn có thể dùng đường thông thường; vị ngọt sẽ trung hòa vị đắng của mướp đắng.

Món thứ hai: Hạt sen - dưỡng tâm an thần, giúp ngủ ngon

Hạt sen mùa hè đúng là báu vật. Hạt sen tươi thì ngọt thanh, giòn nhẹ; hạt sen khô lại bở mềm, thơm bùi. Cứ đến mùa này tôi hay mua hạt sen khô tích trữ trong nhà, mỗi khi nấu chè hay nấu cháo thì bốc một nắm cho vào. Mùi thơm bay lên từ nồi cứ làm lòng người dịu lại.

Gợi ý công thức: Chè đậu xanh hạt sen ý dĩ

Tên nghe dài dòng vậy thôi, chứ thực ra là món "chè thập cẩm" rất dễ nấu. Tôi thường nấu một nồi lớn rồi chia ra hộp để tủ lạnh, lúc nào muốn ăn lấy ra đun lại.

Ý dĩ, đậu đỏ, hạt khiếm thực là những nguyên liệu cứng nên phải ngâm trước ít nhất 4 tiếng. Hạt sen khô, đậu xanh, bách hợp chỉ cần rửa sạch là được, không cần ngâm lâu.

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa ninh từ từ. Ninh đến khi đậu nở bung, hạt sen mềm tan trong miệng - khoảng hơn một tiếng. Ai thích ngọt thì cho thêm đường phèn, ai không thích ngọt cứ ăn nguyên vị cũng rất thơm. Ý dĩ dẻo dẻo, hạt sen bùi bùi, đậu xanh sần sật - húp một bát thấy hơi lấm tấm mồ hôi, người mát lạnh từ trong ra ngoài. Hôm nào nóng quá không muốn ăn cơm, tôi cứ nấu một nồi như vậy, đói thì múc một bát, dễ chịu hơn uống nước đá nhiều.

Món thứ ba: Bí đao - "vua giải nhiệt" của mùa hè

Bí đao là loại rau dân dã nhất mùa hè - rẻ, mọng nước, làm món nào cũng được. Bản thân nó không có vị gì đặc biệt, như một tờ giấy trắng, nhưng chính vì vậy mà dễ thấm gia vị, kết hợp với gì cũng ngon. Bí đao đầu hè non mướt, chỉ cần bóp nhẹ là chảy nước, nấu canh hay xào đều ngon.

Gợi ý công thức: Bí đao xào tôm khô

Linh hồn của món này chính là tôm khô - loại tôm nhỏ phơi khô, vị đậm đà, ngọt tự nhiên.

Bí đao gọt vỏ, thái lát mỏng vừa ăn. Tôm khô ngâm nước ấm khoảng 10 phút cho mềm, vớt ra để ráo - nhớ giữ lại nước ngâm tôm vì lát nữa sẽ dùng. Tỏi băm nhuyễn, ớt hiểm thái khoanh.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn rồi phi tỏi và tôm khô trước. Đảo nhỏ lửa để tôm dậy mùi thơm. Khi tỏi vàng nhẹ thì cho bí đao vào, vặn lửa lớn xào nhanh tay. Bí đao lúc đầu màu trắng, xào một lúc sẽ chuyển sang trong veo - đó là lúc cho thêm một thìa nước tương rưới quanh thành chảo, đổ phần nước ngâm tôm vào, đậy vung khoảng 1 phút. Mở vung, vặn lửa lớn cho nước cạn bớt, rắc ớt và hành lá rồi tắt bếp.

Bí đao thấm vị ngọt của tôm khô, mềm mềm dẻo dẻo, cắn một miếng nước ngọt tứa ra, vị mặn ngọt hòa quyện có chút cay nhẹ, đưa cơm cực kỳ. Mỗi lần làm món này tôi đều ăn thêm được nửa bát cơm.

Mùa hè càng nắng nóng, càng không nên ăn uống "phóng tay". Tạm gác lại đồ chiên rán, thịt mỡ, hãy quay về với những món ăn thanh đạm theo mùa. Mướp đắng dập lửa trong người, hạt sen dưỡng tâm an thần, bí đao giải nhiệt thanh lọc - đó đều là những món quà mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta vào mùa này. Ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần thoải mái, mùa hè rồi cũng trôi qua nhẹ nhàng, an yên.