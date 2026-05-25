2 thứ rẻ bèo kết hợp lại ra bát canh ngọt thanh, mát gan hạ hỏa ngày nắng nóng

Mùa hè đến, những nồi canh sườn, canh cá đôi khi lại quá nặng nề cho một chiếc bụng đang mệt phờ vì nắng nóng. Nếu bạn đang tìm kiếm một món canh siêu tốc, chi phí cực rẻ nhưng có độ ngọt đậm đà vượt trội gấp nhiều lần nước ninh xương, hãy thử một lần nấu canh lá hẹ với thứ sản vật nhỏ bé ẩn mình dưới các bãi cát sông này. Sự kết hợp ngỡ như giản đơn này lại là vị thuốc mát gan, "cứu đói" cực mạnh cho mâm cơm ngày nắng đỉnh điểm.

Hương vị thơm dịu, thanh tính của lá hẹ khi quyện cùng vị ngọt lịm của thứ hải sản bình dân này sẽ tạo nên một bát canh giải nhiệt tuyệt vời, khiến ai húp một thìa cũng phải tỉnh cả người.

Giải mã bát canh "vua giải nhiệt": Lá hẹ nấu con dắt

Con dắt (họ hàng với con ngao, con hến nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng hạt đỗ) là loại hải sản có giá siêu rẻ, thậm chí ở các vùng ven sông ven biển, người ta có thể tự cào được dễ dàng.

Vì có kích thước nhỏ bẻ nên lượng đạm và vị ngọt tự nhiên của thịt dắt khi hòa vào nước vô cùng đậm đặc. Nước luộc dắt có màu trắng ngà như sữa, ngọt thanh khiết chứ không hề có một chút váng mỡ nào.

Trong Đông y, rau hẹ có tác dụng giải độc, mát gan, bổ khí tỳ. Khi nấu cùng con dắt có tính hàn, hai nguyên liệu này sẽ trung hòa lẫn nhau, tạo ra một bài thuốc hạ hỏa, trị rôm sảy, nhiệt miệng cực kỳ nhạy cho cả người già lẫn trẻ nhỏ vào mùa hè.

Kỹ thuật sơ chế dắt sạch cát, nấu hẹ xanh mướt không dai

Món canh này làm rất nhanh (chỉ mất khoảng 5 - 7 phút đứng bếp) nhưng bạn cần lưu ý một mẹo nhỏ sau để hẹ không bị dai nhách:

Đãi dắt lấy nước cốt: Dắt mua về ngâm nước vo gạo, rửa sạch nhiều lần cho hết cát. Cho dắt vào nồi nước lạnh, đun sôi bùng và dùng đũa cả khuấy mạnh để ruột dắt tách ra khỏi vỏ. Vớt ruột dắt ra đãi lấy thịt, phần nước luộc để lắng rồi gạn lấy nước trong veo bên trên.

Sơ chế lá hẹ: Chọn mớ hẹ tươi, rửa sạch và cắt khúc ngắn khoảng 2 - 3cm (không nên để quá dài).

Quy trình nấu "thần tốc": Phi thơm chút hành khô với một xíu dầu ăn, trút ruột dắt vào xào nhanh tay với chút gia vị rồi múc ra riêng. Đổ nước luộc dắt vào nồi đun sôi sùng sục. Khi nước sôi lớn, thả lá hẹ và ruột dắt vào cùng một lúc, đảo đều đúng 30 giây rồi tắt bếp ngay lập tức. Hẹ chín bằng hơi nóng sẽ giữ được màu xanh mướt và độ giòn ngọt, nếu ninh lâu hẹ sẽ bị dai và chuyển màu vàng úa đen rất xấu.

Thành quả mát lành: Vét sạch đáy nồi cơm nguội

Bát canh dắt nấu hẹ múc ra khói tỏa nghi ngút, thơm dịu mùi thảo mộc của hẹ quyện với hương vị sông nước đậm đà. Nước canh ngọt lịm tim, ngọt sâu nơi cuống họng. Vào những ngày đi làm về mệt rã rời, chẳng thèm thịt cá cầu kỳ, chỉ cần một bát cơm nguội chan ngập nước canh dắt hẹ mát lành này, ăn kèm vài quả cà pháo muối chua giòn tan là đủ để gắp lia lịa không dừng đũa, loáng cái là sạch bong mâm cơm.

Mẹo nhỏ cho bạn: Không có dắt thì thay bằng con gì ngon?

Nếu ở địa phương của bạn không mua được con dắt, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng những nguyên liệu ngọt mát sau, vị ngon không hề giảm sút:

Con hến hoặc con ngao: Phổ biến, dễ mua ở mọi chợ. Cách làm tương tự dắt, nước dùng sẽ ngọt đậm và thịt ngao/hến ăn sẽ đã miệng hơn vì kích thước lớn hơn.

Trùng trục (vẹm sông): Thứ quà quê này hầm lấy nước nấu hẹ thì ngọt lịm, thịt trùng trục thái nhỏ xào sả ớt thả vào canh ăn giòn sần sật.

Tôm đồng hoặc tôm khô giã nhỏ: Nếu quá bận rộn, chỉ cần một nắm tôm đồng giã nát lọc lấy nước (hoặc tôm khô ngâm nở giã dập) nấu sôi rồi thả hẹ vào. Vị ngọt của tôm quyện với hẹ cũng là một sự kết hợp điểm 10 cho ngày nắng.