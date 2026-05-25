Ngày nắng nóng đỉnh điểm, cứ học theo mẹ tôi làm món ăn này, đảm bảo ăn đến đâu "thổi bay" nắng hè đến đó!

Mùa hè đến, nắng nóng hầm hập, không khi oi bức ngột ngạt khiến chúng ta dễ cáu kỉnh và chán ăn. Bên cạnh máy lạnh và và dưa hấu, ăn nhiều đồ chua cũng là một cách tốt để giải nhiệt. Ngoài các loại trái cây chua ngọt, các món ăn lạnh cũng rất cần thiết giúp bạn giải nhiệt, xua tan nắng nóng.

Khi nói đến các món ăn lạnh thích hợp cho mùa hè, thì nộm sứa chắc chắn là một trong số đó. Món ăn này được các tín đồ ẩm thực "săn lùng" thưởng thức vào những ngày hè. Có thể nói nó là đặc sản trong mùa nắng nóng. Cách làm món ăn này cũng không hề khó. Bạn chỉ cần có đủ nguyên liệu, sơ chế nhanh gọn và trộn đều cùng gia vị là đã hoàn thành món ăn giòn mát.

Trong gia đình tôi, khi làm món ăn này, mẹ thường chọn phần đầu sứa hay còn gọi là "râu sứa". Nó ngon và giòn hơn phần thân sứa. Mỗi lần mẹ tôi mua phần nguyên liệu đầu sứa, chúng đều được đựng trong một túi zip lớn. Sứa được ướp muối và cần phải được rửa sạch, ngâm nước nhiều lần để loại bỏ muối, cát và tạp chất. Sau đó, chúng được trộn với các nguyên liệu ăn kèm khác cùng với giấm. Món ăn thành phẩm có màu vàng tươi, giòn và mềm, có vị mặn ngọt hài hòa. Đây là món ăn kèm phù hợp với mọi lứa tuổi. Vào những ngày hè nóng nực, khi khẩu vị thường kém, món "râu sứa trộn dưa chuột" là một món ăn thanh mát và ngon miệng, giúp cân bằng vị béo ngậy của thức ăn. Đây là một món ăn lạnh ngon tuyệt trên bàn ăn mùa hè.

Nguyên liệu làm món râu sứa trộn dưa chuột

500g râu sứa (đầu sứa), 1-2 quả dưa chuột, tỏi băm, gừng băm, dầu mè, đường trắng, giấm, nước tương.

Cách làm món râu sứa trộn dưa chuột

Sau khi mua nguyên liệu về, việc đầu tiên mà mẹ tôi làm đó là rửa sạch râu sứa nhiều lần với nước sạch để loại bỏ muối, màng máu và cát bám trên bề mặt. Sau đó, ngâm đầu sứa trong nước tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội sao cho đầu sứa ngập hoàn toàn. Mẹ tôi bảo cần phải ngâm sứa trong khoảng 8-12 tiếng, thay nước mỗi 3-4 tiếng/lần. Cách này sẽ loại bỏ vị mặn chát của râu sứa.

Nếu bạn lo lắng về việc không làm sạch kỹ lưỡng, bạn có thể chà xát râu sứa một lúc với muối. Điều này sẽ nhanh chóng loại bỏ muối thô ướp sứa và mùi khó chịu, sau đó rửa sạch lại bằng nước. Ngâm cho đến khi nước trong bát trong, không còn mùi tanh, vị không quá mặn, và đầu sứa không còn lõi cứng, có màu trắng sữa trong suốt.

Để khử sạch mùi tanh và khiến món ăn giòn ngon, sau khi sơ chế xong nguyên liệu râu sứa, chúng ta cần chần sơ qua. Khi chần đầu sứa, nhiệt độ nước không nên quá cao để tránh làm cháy sứa. Chỉ nên chần râu sứa đến khoảng 50-60% nhiệt độ tối đa, chần trong 3-5 giây. Nếu nhiệt độ nước quá cao, đầu sứa sẽ co lại nhanh chóng, giải phóng nước và dẫn đến kết cấu dai. Ngoài ra, bạn có thể ngâm chúng trong nước ấm để loại bỏ mùi vị sống của nguyên liệu. Sau đó bạn cắt đầu sứa và dưa chuột thành từng miếng có kích thước tùy thích. Cho đầu sứa và dưa chuột vào một bát lớn, rồi thêm tỏi cùng gừng băm nhỏ.





Tiếp đó bạn cho một lượng đường trắng vừa đủ vào. Bí quyết của mẹ tôi khi làm món râu sứa trộn dưa chuột giòn ngon là cho thêm lượng giấm balsamic vừa đủ, mẹ bảo như vậy sứa sẽ mất đi hương vị. Thêm giấm cũng giúp món ăn tăng thêm độ tươi ngon.

Đầu sứa là hải sản và có vị mặn tự nhiên. Ngoài ra, nó cũng được ngâm trong nước muối khi bán nên không cần thêm muối trong quá trình chế biến món ăn. Tỷ lệ gia vị có thể được điều chỉnh theo công thức: 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh đường trắng và 3 muỗng canh balsamic. Sau đó tuỳ vào khẩu vị bạn có thể điều chỉnh thêm để vừa ăn. Cuối cùng cho thêm một chút dầu mè sẽ làm món ăn thơm hơn.

Sau đó trộn đều tất cả các nguyên liệu và để ướp khoảng 10 phút. Như vậy là món râu sứa trộn dưa chuột đã hoàn thành chỉ với vài thao tác đơn giản.

Món râu sứa trộn dưa chuột có hương vị thanh mát, giòn ngon, ăn đến đâu "thổi bay" nắng hè đến đó. Món ăn có vị chua ngọt, rất ngon miệng. Tuy nhiên khi ăn món này, bạn cần lưu ý: Sứa là thực phẩm có tính hàn, vì vậy người có tỳ vị yếu không nên ăn quá nhiều.

Vào những ngày hè nắng nóng, hãy làm món râu sứa trộn dưa chuột giòn ngon, mát lạnh này cho gia đình thưởng thức nhé!