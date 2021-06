Đăng một bức ảnh lên mạng, cô đồng nghiệp của chồng lập tức vào gửi tôi dòng tin nhắn với nội dung ngã ngửa

Mẹ chồng còn nhận xét tôi đối xử với chồng còn tốt hơn cách bà ấy lo lắng cho con trai. Từng thứ nhỏ nhặt nhất trong nhà đều đến tay tôi. Trước lúc lên xe hoa, mẹ chồng bảo rất an tâm vì con trai họ lấy được một người vợ tảo tần, biết vun vén từng chút một cho gia đình. Đồng thời không bao giờ kêu ca, than oán hay kể công. Khi lấy chồng được khoảng gần 1 năm, mẹ chồng qua đời sau cơn bạo bệnh. Trong giây phút chuẩn bị bước sang thế giới bên kia, bà dặn tôi đừng bỏ mặc con trai bà vì anh ấy tuy đã nhiều tuổi nhưng suy nghĩ còn rất non nớt.

Quả đúng là như vậy, chồng tôi giống như một đứa trẻ to xác, hành xử thiếu suy tính trước sau và nhiều phần bạc nhược. Mặc dù tôi đảm đương gần như tất cả các việc nội trợ trong nhà nhưng vẫn phải đi làm công ty thì mới tạo dựng kinh tế vững chắc cho gia đình. Với mức lương 13 triệu đồng bấp bênh thất thường, nuôi cả hai vợ chồng còn khó chứ chưa nói gì là sinh con đẻ cái.

Mức thu nhập của tôi là 15 triệu/tháng, cũng tạm gọi là ổn, hai vợ chồng kiếm được gần 30 triệu thì vẫn sống tốt được. Hiện tại, tôi đã có một con trai 3 tuổi. Nhưng chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê chứ chưa dám mua chung cư. Bao nhiêu tiền dành dụm lại suốt gần 4 năm lấy nhau mới chỉ khoảng gần 500 triệu đồng, chẳng dám mơ cao xa.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi làm một công việc đòi hỏi rất nhiều về ngoại hình vì anh hay phải tiếp xúc với khách hàng, đối tác. Nói chung, cơ chế lương sẽ là theo kiểu ăn hoa hồng. Đôi lúc tôi lo khi chồng làm công việc này thì dễ gặp cám dỗ. Bởi thi thoảng đối tác là nữ, họ sẽ có nhiều yêu cầu, thậm chí nhỡ đâu lại mê mệt chồng tôi. Ngoài việc sợ thu nhập anh thấp, tôi còn sợ chồng ngoại tình. Nói thật là anh ấy không khiến tôi yên tâm một chút nào hết.

Và mới đây lại xảy ra thêm chuyện làm cho tôi cực kỳ đau đầu, nan giải chẳng biết xử trí ra sao. Đặc biệt, nó còn làm cuộc hôn nhân của chúng tôi đi vào bế tắc. Vào những ngày đi làm bình thường, tôi hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho hai vợ chồng đi làm, còn đợt dịch này con trai sẽ được ông bà ngoại trông nom. Bên cạnh đó, tôi còn là lượt phẳng phiu đồng phục đi làm cho chồng.

Buổi sáng giữa tuần trước, lúc chồng đang trong nhà vệ sinh, tôi có chụp một bức ảnh bên cạnh cửa sổ đón ánh nắng mới đầu ngày. Sau đó, tôi đăng lên Facebook cá nhân với dòng caption "Một người thật tuyệt vời đang chờ đón, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ông xã khiến mình rất vui". Trong bức ảnh, tôi có để lọt chi tiết bộ quần áo đồng phục của chồng ở đằng xa đang được treo lên ngay ngắn tinh tươm.

Ảnh minh họa.

Chỉ khoảng 30 phút sau khi tấm ảnh đăng lên, cô đồng nghiệp ở cơ quan chồng tôi đã lập tức vào nhắn tin. Người này từng đến nhà tôi để tổ chức ăn lẩu nên hai chị em mới kết bạn trên Facebook. Chúng tôi vẫn tương tác qua lại mặc dù không nói chuyện nhiều. Cô ấy nhắn một dòng với nội dung ngã ngửa: "Anh T. giờ đang làm việc ở chỗ nào chị nhỉ? Lâu rồi em cũng không hỏi".



Tôi chỉ biết nhắn lại: "Anh T. nhà chị vẫn làm việc ở công ty em mà, sao hỏi lạ thế?"

Bất ngờ, cô đồng nghiệp trả lời "Anh ấy nghỉ việc từ gần 2 tháng trước rồi mà chị! Em cũng vừa nghỉ việc ở đây mà."

Sau đó, tôi chỉ biết nín lặng, chân tay bủn rủn. Ngoài kia vẫn văng vẳng tiếng chồng gọi: "Anh ăn rồi đi làm nhé!". Chả nhẽ chồng đang lừa dối tôi hay sao? Khi đủ bình tĩnh để hỏi lại cô đồng nghiệp, tôi mới biết chồng bị đuổi việc do mâu thuẫn với sếp. Thực chất chính cô đồng nghiệp và nhiều nhân viên khác cũng ức chế với cách quản lý của sếp. Song chỉ có chồng tôi đứng lên nói nặng lời, hậu quả là anh bị dọa sẽ bị cho vào danh sách đen của nhà tuyển dụng.

Phải chăng vì việc này mà chồng giấu nhẹm với tôi sao. Buổi tối cùng ngày, tôi đã nói chuyện với chồng, cuối cùng anh phải thú nhận thật. Còn khoản tiền lương tháng vừa rồi, chồng vẫn đưa đủ cho vợ là vì anh vay mượn bạn bè. Quả thực, nếu không phải vì bức ảnh hôm nay tôi đăng Facebook, chẳng hay sự thật còn bị chôn vùi đến thế nào nữa. Hiện tại tôi rất lo lắng cho chồng, sợ thời điểm này anh không xin việc được ở đâu khác. Chồng ơi, anh đã hành xử quá vội vàng rồi...