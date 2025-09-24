Ai dám chê mỹ nhân này thì bước ra đây nói chuyện: Công chúa cổ trang đẹp nhất hiện tại, góc nào cũng như tranh vẽ

Trong số các dự án phim đang quay của màn ảnh Trung Quốc, Thượng Công Chúa là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm bậc nhất. Lý do là bởi tác phẩm này chứng kiến màn tái hợp của cặp đôi Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ, những người đã cùng nhau tạo nên thành công rực rỡ cho Cửu Trùng Tử hồi cuối năm 2025 và sở hữu lượng fan couple đông đảo.

Kể cả có che mặt thì khán giả vẫn biết đây là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Còn nhớ ở thời điểm bộ phim Cửu Trùng Tử phát sóng, Mạnh Tử Nghĩa nhận vô số lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của mình. Bây giờ, cô tiếp tục thu về phản hồi cực kỳ tích cực với những hình ảnh được leak ra từ phim trường Thượng Công Chúa. Đảm nhận vai nữ chính Đan Dương công chúa Mộ Vãn Dao, Mạnh Tử Nghĩa được thiết kế cho nhiều trang phục đặc sắc với tông màu sáng, sặc sỡ và cực kỳ nịnh mắt.

Mạnh Tử Nghĩa có nhiều tạo hình đẹp ở bộ phim cổ trang Thượng Công chúa đang quay.

Các trang phục của cô lấy màu sáng làm chủ đạo, nhìn sặc sỡ và nịnh mắt.

Những hình ảnh mới của Mạnh Tử Nghĩa trên phim trường đều được khán giả đánh giá cao.

Sự mong chờ của các fan với Mạnh Tử Nghĩa và bộ phim Thượng Công Chúa là không hề nhỏ.

Bình luận của netizen về nhan sắc và tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa ở Thượng Công Chúa:

- Đan Dương công chúa xinh xỉu. Tạo hình, tóc đẹp ghê, váy phối màu dịu nữa. Gu tôi gu tôi.

- Trang phục bắt mắt quá trời.

- Cái đẹp của bả nó hợp mắt tui dã man luôn ấy trời ơi. Xem Cửu Trùng Tử với Đào Hoa Ánh Giang Sơn tui đều vừa xem vừa ngắm bả hoài. Hóng phim mới của bả ra quá.

- Same ý kiến, siêu đẹp luôn. Mà đẹp kiểu đẹp kiêu, đẹp sắc sảo như 1 bông hoa hồng ấy.

- Xinh quá trời, huhu.

Nói thêm về Thượng Công Chúa, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang xoay quanh câu chuyện của cặp đôi chính Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng. Trong khi Mộ Vãn Dao là Đan Dương công chúa với thân phận cao quý, chàng trai Ngôn Thượng chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi.

Cặp đôi Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ trên phim trường Thượng Công Chúa.

Dẫu vậy, Ngôn Thượng thực chất mang tài ba và hoài bão lớn lao được cống hiến cho giang sơn, nhờ có Mộ Vãn Dao mà bước chân vào triều đình. Hai người đồng hành với nhau, kề vai sát cánh vượt qua nhiều sóng gió, đồng thời vun đắp nên một tình yêu bền chặt.