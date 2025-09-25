Trò chuyện cùng "kẻ phản diện gai góc" nhất trong Tử chiến trên không: Tôi không can dự vào việc diễn xuất của con trai

Diễn viên Thái Hòa, gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với khả năng biến hoá đa dạng, vừa khiến khán giả tranh luận sau vai phản diện trong Tử chiến trên không — bộ phim hành động lấy cảm hứng từ một vụ cướp máy bay.

Trong cuộc trò chuyện cùng báo giới, anh mở lòng về quá trình vào vai Long: Từ những áp lực trên trường quay, lần đầu đóng phim cùng con trai, đến những khoảnh khắc anh phải "liều mình" xin quay lại để giữ trọn cảm xúc cho nhân vật.

Thái Hòa, tên thật Hồ Thái Hòa, sinh năm 1974 tại TP.HCM — một người làm nghề thầm lặng nhưng luôn kỹ tính với từng phân đoạn diễn xuất của mình.

Long - kẻ phản diện hấp dẫn với Thái Hòa

Vai Long trong Tử chiến trên không là một thử thách mới: Phản diện có nhiều lớp cảm xúc, vừa "máu lạnh" trong hành động, vừa có những mâu thuẫn nội tâm sâu kín. Long của Thái Hòa trong Tử chiến trên không vừa có sự tàn bạo, nhẫn tâm nhưng lại có những phần rất "người".

Đến với "Tử chiến trên không" ngay sau "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", Thái Hòa thừa nhận vai Long mang đến cho anh 1 sự hấp dẫn đặc biệt.

Ngoài nội dung về đề tài không tặc, Thái Hòa hi vọng khán giả đến rạp sẽ nhìn thấy Long với nhiều khía cạnh khác nahu. Đó là một gã phản diện mang trong mình đầy đủ sự ác độc, tàn nhẫn, liều chết nhưng sau cùng, ở sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là một người cha yêu con.

Một trong những câu chuyện khiến chúng tôi ấn tượng nhất là mức độ cầu toàn của Thái Hòa trên trường quay.

Ngược lại với nhiều dự đoán, Thái Hòa cho biết cảnh hành động trong phim với anh không phải là phần khó nhất. Anh cho biết có cảnh anh chỉ cần lên phòng tập một ngày, tốn chừng 10–15 phút để tập là xong. Lý do theo anh là thể lực không còn là vấn đề bởi trước đó anh từng đóng Địa đạo với những phân đoạn đòi hỏi thể lực mà vấn đề nằm ở tâm lý và tính thực chiến của nhân vật.

Là một diễn viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Thái Hòa thành thật thừa nhận rằng với Tử chiến trên không anh đã gặp phải tình huống "diễn đi diễn lại vẫn không ưng ý". Thái Hòa cho biết có những cảnh phim khi quay anh cảm thấy mình làm chưa tới, chưa thể thăng hoa hết được tính cách của nhân vật, và điều đó mang đến cho anh sự căng thẳng tột độ.

Anh giải thích: "Áp lực trên phim trường khủng khiếp nhất là khi mình thấy mình làm chậm tiến độ của cả đoàn — cảm giác mình đang làm phiền mọi người. Lúc đó, cái tôi dễ lấn át, và mình dễ đánh mất nhân vật".

Thái Hòa nói thêm rằng áp lực ấy không phải chỉ vì bản thân anh sợ sai về mặt kỹ thuật; nỗi ám ảnh lớn nhất là mất cảm xúc, mất sự sáng suốt ở khoảnh khắc quyết định.

"Có hai cảnh rất quan trọng… mình xém đánh mất nó vì áp lực. Chắc cũng 7–8 lần, thậm chí 4–5 lần xin thêm… cho đến lúc giật mình không biết nói sao. Nhưng khi buông được cái tôi, chơi được với nhân vật rồi thì lại thấy rất đơn giản".

Cũng trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên bộc bạch về căn bệnh cũ của mình.

Theo Thái Hòa, căn bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) khiến anh khó tập trung khi căng thẳng. Trong khi đó, Tử chiến trên không có nhiều cảnh quay vô cùng nghẹt thở, đòi hỏi diễn viên phải có 1 sự tập trung cao độ.

Nhân dịp này, Thái Hòa cũng tiết lộ lý do tại sao anh thường ít xuất hiện ở các sự kiện hay các lễ trao giải: "Tôi sợ đi sự kiện vì cứ đi vào chỗ đông người là thấy căng thẳng đến mức có thể nhớ mặt nhưng không nhớ tên mọi người, đặc biệt là các anh chị tiền bối. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật kỳ cục và áp lực nên luôn né tránh các liên hoan phim, sự kiện giải trí".

Có lẽ vì thế, với Thái Hòa, thậm chí đến danh xưng "Nghệ sĩ" cũng đang là cái áo mà anh thấy quá rộng. Thái Hòa dành nhiều thời gian cho thế giới riêng của mình, nơi anh xem phim, chơi game, đọc kịch bản và quanh quẩn trong nhà.

Nói về danh xưng "ông hoàng phòng vé", nam diễn viên hài hước trả lời: "Danh xưng 'ông hoàng phòng vé' cũ rồi, giờ có quá nhiều ông hoàng khác rồi".

Trong cuộc trò chuyện của mình, khoảnh khắc Thái Hòa nhắc tới bà xã của mình đủ để mọi người cảm nhận được tình yêu và sự tự hào. Thái Hòa cho biết anh chủ yếu chỉ lo diễn xuất, mọi chuyện từ cát xê cho tới các công việc liên quan đến có vợ chăm lo.

Có lẽ vì thế nên dù người ta có gọi Thái Hòa là "ông hoàng phòng vé" hay gì chăng nữa thì: "Tôi để vợ lo hết, từ việc trao đổi thỏa thuận mức cát xê, giữ tiền mọi thứ nên tôi thật sự không biết cát xê của mình là bao nhiêu. Vợ có thông báo cho tôi nhưng quả thật tôi không mấy để tâm tới chuyện đó, chỉ tập trung cho diễn thôi".

"Tôi không dạy con mà chọn làm bạn với con"

Một điều khá thú vị ở Tử chiến trên không đó chính là đây là bộ phim mà lần đầu tiên Thái Hòa đóng chung cùng con trai Bom của mình. Dù cả hai không có phân cảnh diễn chung nhưng thật sự là kỷ niệm đáng nhớ đối với hai cha con.

Con trai Thái Hòa tên đầy đủ là Hồ Thái Thiên Minh (tên ở nhà Bom). Thiên Minh cao 1,8 m, ngoại hình rắn rỏi nhờ yêu thích thể thao.

Về con trai đóng phim lần đầu trong Tử chiến trên không, Thái Hòa nói anh giữ vai trò quan sát, để con tự học, tự trưởng thành.

"Bom học Đại học công nghệ thông tin. Việc Bom đóng phim này như 1 cái duyên vậy. Hàm Trần gọi Bom tới diễn rồi cho vào vai thôi. Thay vì hướng dẫn diễn như này như kia thì mình chỉ dặn con là đọc cho kỹ kịch bản, phải thuộc kịch bản như thuộc lời bài hát vậy. Mình chỉ nói một số thứ như vậy thôi còn về diễn xuất thì phải để Hàm Trần chỉ đạo, mình không có can thiệp vào chuyện đó. Tại vì đạo diễn là người quyết định từ đầu tới cuối. Thậm chí, trên trường quay mình thấy Bom loay hoay cái gì, mình cũng không dám nói, sợ nói gì con lại bị phân tâm, lo lắng".

Hồ Thái Thiên Minh

Thái Hòa cũng cho biết, đây chỉ là 1 vai diễn nhỏ đầu tiên của Bom, chưa có gì là quá sâu sắc nên nói rằng con đam mê diễn xuất thì khó. Tuy nhiên, anh cũng tiết lộ rằng sau bộ phim thì phía nhà sản xuất cũng khá yêu thích "visual" của Bom nên cũng đã gợi ý cho thêm những cơ hội khác. Và Thái Hòa cũng chia sẻ với con trai rằng có thể vai diễn trong Tử chiến trên không là trải nghiệm nhưng nếu muốn đi tiếp phải học bài bản. Hiện tại Bom cũng đang theo học diễn xuất để chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo.

Thái Hòa nhấn mạnh quan điểm kinh nghiệm và quan điểm làm nghề quan trọng hơn mọi "mẹo" kỹ thuật bề nổi. Anh tin tưởng vào việc để con tự khám phá và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Với anh, điều quan trọng hơn kỹ thuật là thái độ làm nghề: "Kinh nghiệm, kiến thức diễn xuất bây giờ trên mạng đầy hết. Nhưng cái quan trọng là quan điểm làm nghề. Mình phải thành thật với nó, với khán giả, với nhân vật."

Nam diễn viên cũng bộc bạch rằng suốt 20 năm qua, anh luôn coi con như 1 người bạn để chia sẻ chứ không áp lực phải dạy con như thế này, thế kia. Và cách để anh kết nối với con đó chính là sự thành thật. Theo nam diễn viên, nếu anh có lỗi anh sẽ thẳng thắn đối diện và nói con mình thay vì che đậy.